Héctor ‘N': Tía de Ginny Hoffman afirma que el actor también abusó de su otra hija, Daniela Parra

A dos semanas de que se diera a conocer la sentencia de Héctor ‘N’ por abuso s3xu4l, la tía de Ginny Hoffman afirma que el hoy imputado también habría agredido a su otra hija, Daniela Parra.

Recordemos que Héctor se encuentra en prisión desde el 15 de junio de 2021, luego de que su hija Alexa, hija de Ginny, lo denunciara. El actor fue condenado en 2023 a 10 años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores, tras perder todas las instancias del juicio. El viernes 15 de marzo, el actor recibió una sentencia de 13 años y 10 meses por el delito de abuso s3xu4l.

Tras este proceso, Edith Adler, tía de Ginny Hoffman, pidió un alto a todas las críticas que han recibido la exintegrante de Chiquilladas y su hija, Alexa. A la par, hizo impactantes declaraciones sobre Héctor ‘N’ en torno a su otra hija, Daniela Parra, quien lo ha defendido públicamente y ha reunido dinero para los abogados.

Héctor N fue condenado a 13 años y 10 meses en prisión / Facebook: Héctor Parra

Te podría interesar: Héctor N: Esta será la nueva sentencia que enfrentará el actor tras haber perdido el juicio de apelación

Tía de Ginny Hoffman asegura que Daniela Parra también habría sido abusada por Héctor N

A través de un video para redes sociales, Edith afirmó que Ginny y Alexa no se merecen todos los ataques que han recibido desde que inició el caso contra Héctor ‘N’ ya que ambas fueron “víctimas de un monstruo”.

“¿Hasta cuándo van a dejar de molestar? ¿Hasta cuándo van a dejar ese veneno contra ella? ¿Por qué tanto odio? Ellas son víctimas de un monstruo que no sabe distinguir entre el bien y el mal”, expresó respecto a Ginny y su hija.

Según la tía de la exintegrante de Chiquilladas, la “maldad” del actor habría sido tan grande que también habría abusado de su otra hija, Daniela Parra, quien segun ella, padece “síndrome de Estocolmo”, lo que explica que siga defendiéndolo.

“Ha ultrajado a sus dos hijas. Sí, Danielita, yo sé la verdad y tú también la sabes. Me da lástima porque estás padeciendo del síndrome de Estocolmo. Ya deja de mentir. Deja de atacar a tu hermana y cállate la boca porque tú sabes la verdad” Tía de Ginny Hoffman

No te pierdas: Alexa Hoffman comparte pruebas en video en contra de Héctor ’N’

Tía de Ginny Hoffman: “Las víctimas no nos callamos”

En su declaración, Edith Adler señaló que el “odio” hacia Ginny y Alexa solo provoca que las víctimas de abuso no quieran denunciar a sus agresores. Asimismo, y al borde del llanto, dijo entender muy bien la situación de su sobrina, pues también habría sido agredida en su momento.

“Por eso las víctimas nos callamos. Sí, yo también he sido víctima. Gracias a Dios tuve un padre y una madre ejemplar que me acogieron y me protegieron. Ginny es una madre ejemplar ¿Quieren que las víctimas nos quedemos calladas?”, expresó.

Para finalizar, reiteró que nadie sabe todo el “sufrimiento” que ha pasado su sobrina desde que se inició el caso y volvió a exigir que dejaran de molestarla: “Dedíquense a vivir su vida y a no estar atacando a víctimas sin saber lo que están haciendo porque, algún día, tendrán que responderle a Dios. No están solas”, concluyó.

Mira: Héctor ’N’: ¡Ahora son fotos! Alexa Hoffman muestra más pruebas contra su papá

¿Qué es el síndrome de Estocolmo?

Según Healthline, el síndrome de Estocolmo es una respuesta psicológica en la que las víctimas de abuso o rehenes crean vínculos con sus captores o abusadores. Esta conexión psicológica se desarrolla a lo largo del periodo de cautiverio o abuso. Contrario al medo o menosprecio que se podría esperar de las víctimas, desarrollan sentimientos positivos hacia sus captores o abusadores. Hasta podrián llegar a sentir que comparten objetivos y causas comunes. La víctima podría tener sentimientos negativos hacia la policía o las autoridades y sentirse resentidos con cualquiera que esté intentando ayudarles. Muchos psicólogos consideran que es un mecanismo de defensa para manejar el trauma de una situación aterradora. Si quieres leer más al respecto ve al portal de Healthline.