Héctor ‘N’: Este es el recurso que usará la defensa del actor ante su sentencia

A mediados de marzo de 2024, Héctor N recibió una sentencia de 13 años y 10 meses por 4bus0 tras la denuncia de Alexa, la hija que tuvo con su expareja, Ginny Hoffman. Además tendría que pagar una cantidad como reparación del daño.

Recordemos que Héctor ya había sido condenado en 2023 a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de c0rrupción de menores. A raíz de esto, con ayuda de Daniela Parra, la otra hija del actor, su defensa apeló la sentencia.

La audiencia de apelación se llevó a cabo el pasado 15 de marzo. En ésta, las autoridades decidieron considerar el delito de abus0 que había sido desestimado y dictaron una sentencia de 13 años y 10 meses. Tras este hecho, este 4 de abril se llevó a cabo una audiencia de lectura y explicación de la condena del actor.

A la salida de los juzgados, Samara Ávila, abogada del actor, explicó la estrategia que emplearán respecto a esta situación.

Abogada de Héctor ‘N’ explica la estrategia que usarán ante la sentencia del actor

En un encuentro con los medios, Samara Ávila mencionó que, a partir de mañana, “corren los 10 días” que tienen disponibles para apelar esta sentencia por abuso.

“Estamos en espera de las instrucciones para efecto del paso a seguir. Héctor muy tranquilo, estuvo presente en la audiencia. Está muy agradecido con todos los que le brindan su apoyo y su confianza en su inocencia” Samara Ávila

Samara destacó que la celebridad está “muy animado”, pues sabe que este proceso “aún no concluye” y confía en su defensa: “Vamos a agotar lo que más se pueda”, dijo.

Al preguntarle si se buscará absolverlo del delito o anular la nueva sentencia, la abogada mencionó:

“El efecto de la nueva apelación sería cuestión, obviamente, deshacernos de este nuevo incremento de penalidad, multa y reparación de daños. Ser escuchados por una nueva sala”, indicó.

Héctor ‘N’ reacciona a las declaraciones de la tía de Ginny Hoffman

La defensora, Samara Ávila, también fue cuestionada sobre la postura de su defendido ante las declaraciones de la tía de Ginny Hoffman, quien hace poco aseguró que Héctor ‘N’ también había 4bus4d0 de Daniela Parra.

“Me hizo saber que no tiene el gusto de conocer a la señora. No sabe por qué se refiere así, ni mucho menos por qué se expresa así de Dani. No le gusta que toquen a su hija, obviamente. Jurídicamente, me encargó que veamos las opciones para responder”, respondió.

Para finalizar, reiteró que seguirán en la lucha para demostrar la inocencia de Héctor. Incluso, no descartó la posibilidad de pedir ayudar para lograr su cometido: “Ahora sí que con quien nos apoye o nos quiera brindar su apoyo”, concluyó.

