Daniela Parra, hija de Héctor N, hace inesperada revelación sobre el actor ¿Quedará libre? “Tenemos la verdad”

Luego de 5 años de que Héctor ‘N’ fue declarado culpable por corrupción de menores agravada y abuso sexual en contra de su hija Alexa ‘N’, y sentenciado a 12 años y 6 meses, al parecer ya ve la luz al final del camino: fue aceptado el recurso de amparo que presentaron los abogados del actor para modificar la sentencia, ya que consideran que hubo violaciones al debido proceso. Por ello, cabe la posibilidad de que pueda quedar en libertad. Platicamos con su hija Daniela.

“Mi papá, en cuanto salga, quiere comerse el mundo, quiere actuar y escribir un libro. Seguramente algo va a salir de ahí. Ambos queremos comernos el mundo, porque ya estamos un poquito cansados. Nuestra prioridad es el amparo y que él salga”.

La hija del actor ya se visualizó recibiendo a su papá y aseguró que tiene todo listo para cuando suceda. “Ya me imaginé todo. Ya me imaginé yendo por él. Todo lo tengo planeado y solo estoy esperando a que me hablen para ir por él”.

No te pierdas: ¿Héctor ‘N’ reaccionó a su supuesto romance con el novio de Daniela Parra? La joven comparte llamada en vivo

¿Qué sigue en el caso de Héctor ‘N’: Daniela Parra detalla el proceso jurídico y el documental pendiente? / Foto: Redes sociales

Del amparo a la terapia psicológica: ¿Cómo va el caso de Héctor ‘N’?

Respecto a qué le han dicho sus abogados sobre el amparo aceptado por el juez, Daniela Parra, hija de Héctor ‘N’, nos dijo: “No, nada. Primero se acepta el amparo y luego te dan unos 15 días para aumentarle o corregir lo que sea necesario. De eso pueden pasar años para que den el resultado. Obvio, esperemos que no sea el caso, por eso estamos trabajando mucho con los abogados para que todo salga bien desde el amparo. Por ello, hay que esperar qué resuelve el juez. De lo que sí estamos seguros es de que los abogados están haciendo todo para que salga libre”.

Sobre si su papá va a necesitar ayuda profesional en cuanto salga, Dany Parra aclaró: “De hecho, mi papá toma terapias. Cada semana tiene cita. Han pasado tantas cosas que él mismo sabe. No es lo mismo que te cuenten qué está pasando afuera a que lo vivas por ti mismo. La realidad es otra. Amigos de él ya se han ido, lo sabe. No creo que le cueste trabajo adaptarse a esta realidad. Es un hombre muy fuerte, hace lo que le gusta y ya va a salir pronto”.

Le preguntamos si su papá ya perdonó a su hija por la acusación: “No he platicado nada al respecto. Eso es algo muy personal. Lo que sí es que mi papá quiere comenzar una vida desde cero. Y lo entiendo perfecto. Ahora sí, lo que él quiera está bien. Si decide perdonar, ya nos lo dirá”.

La joven emprendedora nos dijo que su papá se encuentra bien anímicamente, a pesar de estar en la cárcel. “Está bien. Ya sabemos la dinámica, pero ya todos estamos muy cansados. Sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado. Nos ha costado mucho trabajo. Por eso seguimos con la frente en alto, echándole ganas y esperando resultados positivos”.

El actor ha manifestado que ha utilizado su tiempo en dar cursos de actuación y está estudiando abogacía, aunque por el momento está en pausa. “En este momento está en stand by. Estamos en la incertidumbre total, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces no puede enfocarse en otras actividades que no sean saber cómo van los recursos que meten los abogados. Ya tomó clases de todo, ya dio clases de todo, pero al final estamos enfocados en su libertad y en su salud mental”.

Daniela está tranquila en el aspecto de que no les ha tocado pagar derecho de piso y su papá no se ha visto envuelto en ningún problema. “En el reclusorio en el que está mi papá está muy bien cuidado. Todos hacen un buen trabajo. Gracias a Dios, no nos ha pasado nada grave o que tuviéramos que soltar lana, ni nada de eso”.

No te pierdas: ¿Daniela Parra está detenida? Comparte foto esposada y lanza mensaje inesperado

Daniela Parra: así se prepara para recibir a Héctor ‘N’ y lo que espera después de la resolución del amparo. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasará si Héctor ‘N’ deja la cárcel?

Con respecto al documental que hace algunos meses comenzaron a grabar, Daniela Parra comentó: “El documental se hace porque se hace. Solo estamos esperando a que se resuelvan algunas cosas. Por el momento, no ha pasado nada, pero de que sale, sale. Ya tenemos muchas partes grabadas, solo estamos en espera del siguiente paso, que serían las entrevistas con mi papá y otros detalles”.

La ganadora de Las estrellas bailan en Hoy, en su quinta temporada, señaló cómo solventa los gastos de su papá. “Los ‘Tamalitos chidos’ nos han ayudado a mantener a mi papá, porque ha sido un desgaste físico, emocional y económico. De aquí también nos mantenemos nosotros y nuestros colaboradores, y hemos podido utilizar sus regalías. Además, construye algunas artesanías como incensarios y los vende. Al respecto, su novio, Diego, comentó: “Nos ha hecho armadillos de madera, muñecos, tamales de madera, esculturas. Ni él se imaginaba que es muy talentoso”.

Finalmente, Diego agregó que el negocio se ha diversificado: “Lo que nos ha ayudado mucho también son los tamalitos virtuales, que es que la gente de otros estados nos compra y nosotros los llevamos a hospitales, reclusorios, casas hogar. Nos han apoyado muchísimo”.

No te pierdas: ¿Alexa mintió en su denuncia contra Héctor ‘N’? Daniela Parra comparte polémico audio de su hermana

Daniela Parra explica el camino legal que se avecina, el trabajo de los abogados y el avance del documental sobre el caso de su papá Héctor ‘N’. / Foto: Redes sociales

¿Cómo ha sido el proceso legal de Héctor ‘N’?

En 2021 Héctor ‘N’ fue detenido, acusado de supuesto abuso sexual y corrupción de menores

El actor, tras 2 años de fuerte lucha legal, en 2023 fue sentenciado a 13 años y 10 meses de prisión. Sin embargo, su equipo de abogados estuvo trabajando para que dicha determinación se revirtiera.

En enero de este año se dio a conocer que, tras haber apelado la sentencia de 13 años y 10 meses, los magistrados de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidieron reducir la pena del actor a 12 años y 6 meses.

En octubre pasado la defensa del actor interpuso un amparo a la sentencia y hace una semana se dio a conocer que el recurso ya fue aceptado, por lo que hay que esperar qué resuelve el juez. Cabe la posibilidad de que Héctor salga de prisión, aunque no se sabe en cuánto tiempo se tendrá una respuesta.

No te pierdas: Alexa opina sobre el novio de Daniela Parra y comparte chisme que le llegó: “Es novio de mi papá”

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.