¿Héctor ‘N’ sale de la cárcel? Su hija Daniela Parra hace importante anuncio y dice: “empezando desde cero”

Uno de los casos legales más mediáticos del mundo de la farándula ha sido el de Héctor ‘N’, quien actualmente está cumpliendo una sentencia en prisión tras haber sido acusado de abusar de su hija Alexa.

Su otra hija, Daniela Parra, siempre ha creído en su inocencia y no solo ha sido su principal defensora ante los medios de comunicación, sino que también ha luchado para costear todos los gastos que implica la defensa legal de su papá.

Hace algunas horas, la joven sorprendió a todos al compartir un video en redes sociales expresando que habrá un cambio en su vida. ¿Se consiguió la liberación de Héctor ‘N’?

¿Por qué Héctor ‘N’, papá de Dani Parra, está en la cárcel?

Todo comenzó en 2021. En aquel entonces, Alexa, hija de Héctor N, lo denunció formalmente por abuso y corrupción de menores. Poco después, el conductor fue detenido y enviado a prisión preventiva en lo que se desarrollaba su juicio.

Héctor siempre se dijo inocente. Su primogénita, Daniela Parra, siempre lo defendió y hasta empezó a trabajar en diversos proyectos para conseguir ingresos que le permitieran costear todos los gastos legales.

En 2023, fue absuelto del delito de abuso, pero se le encontró culpable de corrupción de menores y fue sentenciado a 10 años y 6 meses en prisión. Al año siguiente, su condena fue aumentada a 13 años y 10 meses.

La defensa de Héctor apeló y la condena fue nuevamente reducida en 2025 a 12 años y seis meses. En febrero pasado, Daniela Parra contó que la contraparte les ofreció un trato que permitía que su padre saliera en libertad condicional, a cambio de que aceptara el crimen y pagara una multa.

Esta propuesta fue rechazada. Según Daniela, su papá no admitirá la culpabilidad y afirmó que los abogados de su papá ya están iniciando un nuevo proceso de apelación.

Daniela Parra, hija de Héctor ‘N’ lanza poderoso anuncio: ¿su papá sale de la cárcel?

Hace unas horas, Daniela Parra usó su cuenta de Instagram para dar un anuncio importante. La joven mencionó en un video que se vienen “cambios” en su vida. Señaló que mucha gente la conoce por el caso de su papá y, si bien dejó claro que se seguirá luchando para que quede en libertad, admitió que toda esta situación la ha “limitado” de cierta forma.

“Me conocieron por una historia que no era la mía, pero hoy te quiero contar quién soy. Hace cinco años pasó algo que cambió mi vida por completo y muchos de ustedes llegaron aquí por eso y lo entiendo, lo agradezco y sí, es parte de mi historia. Sigo aquí, sigo presente, sigo luchando, sigo acompañando, eso no va a cambiar, pero la verdad en el proceso me fui haciendo chiquita” Daniela Parra

Y agregó: “Dejé de subir cosas, dejé de compartir etapas, dejé de mostrar quién soy ahora porque sentía que todo lo que subía iba a estar ligado a esa historia. Sé que no soy la única que lo pasa. A veces, la vida nos pone una etiqueta tan grande que terminamos viviendo alrededor de ella y olvidándonos de quiénes somos en este momento”.

Finalizó diciendo que era “una mujer que está cambiando” y que todo en su vida, incluyendo su negocio, “está transformándose”, por lo que “no puede vivir esta etapa sintiéndose que su espacio no le pertenece”; destacando que no deseaba que la gente la apoyara “solo por una etiqueta”.

Si bien la mayoría atribuyó su anuncio a un nuevo proyecto, algunos comenzaron a especular que la joven ya no estará tan activa en todo lo relacionado con la defensa de su papá. Hasta el momento, Daniela no ha dado más información sobre si su padre podría salir libre pronto.

¿Quién es Daniela Parra, hija de Héctor N?

Tiene 28 años.

Es influencer, empresaria y actriz.

En los últimos años, ha ganado fama por la manera en la que defiende a su padre, quien está cumpliendo una sentencia en prisión.

Es fundadora de ‘Tamales chidos’, una empresa que se dedica a vender tamales.

Se le ha visto en varios programas y realities como ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y ‘La academia Venga la alegría’.

