Ginny Hoffman critica el apoyo de Daniela Parra a Héctor N: “Qué triste defender a un abusador”

Ginny Hoffman habló sobre el difícil proceso personal y mediático que ha enfrentado, luego de que su hija Alexa acusara de abuso a Héctor ‘N', así como sobre las decisiones de quienes, asegura, le dieron la espalda aun sabiendo la verdad.

La actriz no ocultó su indignación al referirse a Daniela Parra, hija de Héctor ’N’, a quien señaló por apoyar —según sus palabras— a quien considera un abusador.

“Es una mujer, no es ninguna niña y qué triste le dio la espalda a su hermana, sabiendo que dice la verdad. Qué triste apoyar a alguien y defender a un abusador, están encubriendo a un peder….”, expresó Hoffman

Daniela Parra arranca grabaciones del documental de su papá Héctor ‘N’ / Alejandro Isunza

Ginny Hoffman lamenta que Héctor ‘N’ y Daniela Parra reciban tanto apoyo

En entrevista con Rayito, Ginny Hoffman también defendió a su hija Alexa, dejando claro que no se trata de envidia ni de oportunismo, como se ha insinuado en redes sociales, y resaltó sus cualidades y talento de Daniela Parra, quien ha participado en realities como ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y ‘La academia: Venga la alegría’.

“Es una mujer con mucho ángel, que tiene talento para muchas cosas, porque dicen ‘Alexa, la envidia’, no es así, ella puede hacer muchas cosas. El papá le hace mucho daño para que ella pueda tener una carrera padre y resaltar, no por el caso del papá”, comentó.

Ginny Hoffman aseguró que gran parte de lo que se dice fuera del proceso legal es simplemente especulación y asegura que muchos periodistas han tomado partido en el caso.

“Al final de cuentas lo que se dice afuera es puro chisme, que al final del camino cuando la gente sepa que han defendido a un tipo que hizo tanto daño… pero hoy ya aprendimos a que no nos afecte, se nos resbala”.

Ginny Hoffman habló del caso de Héctor N y su hija Alexa / Instagram: @ginnyhofman_

Ginny Hoffman admite que necesitó terapia y medicación tras el caso Héctor ‘N’

Ginny Hoffman también habló sobre el juicio público al que se ha visto sometida y la presión constante de las cámaras. “La gente no entiende, te juzgan hasta por darles una sonrisa a la prensa. Mi actitud siempre fue mostrarme fuerte y amable y traté de dar una sonrisa, porque este señor le gusta verte mal”.

Sin embargo, dejó claro que la fortaleza que muestra en público no significa que no sufra. “Mi momento para derrumbarme es en la privacidad, no en las cámaras”.

Hoffman se sinceró sobre el impacto emocional que ha tenido todo este proceso, revelando que ha atravesado momentos de difíciles por los que necesito terapia y apoyo psiquiátrico.

“En mi cuarto, cuando no está mi hija, aprovecho para llorar. En el momento dices: ‘¿por qué no me di cuenta?, ¿por qué la gente no cree?’ Llegó un momento en el que ya no tenía fuerza para llorar, y luego me solté a llorar y me tuvieron que medicar con psiquiatra”.

Ginny Hoffman en entrevista con Rayito habla sobre Daniela Parra y Héctor N. / Captura de pantalla

¿De qué se arrepiente Ginny Hoffman en el caso de Héctor ‘N’?

Finalmente, Ginny Hoffman declaró que si hay algo de lo que se arrepiente en el caso de Héctor ’N’ y sin duda afirmó que de haber tenido la experiencia de lo que pasó ahora, no lo hubiese hecho mediático y afirmó que aún así considera que su hija tenía derecho a exponer su caso en los medios, al igual que muchas chicas confiesan abusos en redes.

“Como mamá me arrepiento mucho de haber permitido que esto se hiciera mediático porque te gana el hígado el coraje, no hay manual para cuando tu hija pasa por algo así, lo mediático no se supo manejar”, comentó Ginny Hoffman.

“Ella podía decirlo dónde ella quería, es muy su decisión, pero ahí empezaron muchos ataques, pero ante la ley todo se ha demostrado”.

