MasterChef México regresa con 24/7 y ganadora de Las estrellas bailan en Hoy quiere su lugar; ¿traición?

Las cocinas más famosas de la televisión vuelven a encender sus estufas: MasterChef México 2026 está de regreso y la expectativa ya comenzó a crecer entre la audiencia. Con el anuncio de una nueva temporada, surge la pregunta inevitable: ¿habrá famosos confirmados o quiénes formarán parte de esta edición? Aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora sobre el esperado retorno del reality show gastronómico y sobre que exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy se apuntó para ser parte del elenco.

MasterChef México regresa y famosa ex figura de Televisa ya quiere su lugar. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el estreno de MasterChef México 2026?

La nueva edición de MasterChef México en 2026 marcará un cambio en su dinámica al incorporar, por primera vez, un formato 24/7. Esto significa que los participantes serán vigilados con cámaras de manera permanente, tanto dentro como fuera de la cocina, ampliando el seguimiento más allá de los retos culinarios que tradicionalmente se transmiten en pantalla.

El proyecto documentará durante casi tres meses no solo el desempeño en las pruebas gastronómicas, sino también el ritmo del juego y la convivencia diaria entre los concursantes. La producción dará acceso continuo a lo que ocurre en la competencia, incluyendo los momentos previos y posteriores a cada desafío.

Con este nuevo esquema, la competencia integrará retos más exigentes mientras se registra la interacción constante entre los participantes. La propuesta busca mostrar el desarrollo completo del proceso, desde la preparación de los platillos hasta la dinámica que se genera fuera de las estaciones de cocina. Aunque, hasta el momento, no hay una fecha confirmada de estreno.

Si tu sazón cuenta historias, este es tu momento. ✨🍳#MasterChef 24/7 abrió casting y el próximo mandil puede ser el tuyo. Inscríbete y demuestra de qué estás hecho: https://t.co/yedgQLPPiP pic.twitter.com/zwkNL4v3Dc — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) February 16, 2026

¿Quiénes son los confirmados para la nueva temporada de MasterChef México 2026?

A diferencia de otras entregas, la nueva temporada de MasterChef México no será de celebridades. En esta ocasión, la convocatoria está abierta al público en general y las personas interesadas podrán registrarse a partir de hoy lunes 16 de febrero en la página oficial de TV Azteca para formar parte del casting y, posteriormente, del elenco de cocineros que integrará la competencia.

Debido a que el proceso apenas comienza, no existe aún un elenco confirmado, ya que los participantes serán seleccionados a partir de esta convocatoria abierta. La producción definirá a los concursantes conforme avancen las etapas de registro y evaluación.

Entre los requisitos para participar se encuentran:



Ser mayor de edad

Poner en pausa tu vida al menos tres meses

Subir un video mostrando tus habilidades culinarias.

Actriz levanta la mano para MasterChef México. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la ganadora de Las estrellas bailan en Hoy que quiere unirse a MasterChef México 2026?

Previo al anuncio del regreso de MasterChef México, Daniela Parra, ganadora de Las estrellas bailan en Hoy, habló sobre la posibilidad de integrarse al programa. En entrevista con Mich Rubalcava**, compartió que le gustaría formar parte del reality y explicó que su interés no es casual, ya que la cocina ha estado presente en distintas etapas de su vida.

La joven recordó que viajó a Torino a los 19 años para trabajar en los restaurantes de su tía como parte de una experiencia que le permitiría decidir si continuaba con la carrera de gastronomía. Aunque finalmente optó por no seguir ese camino profesional, dejó claro que la cocina sigue siendo una actividad que disfruta. Ante el formato abierto de esta nueva edición, expresó que la idea de entrar a la competencia le resulta atractiva

“Me encanta el plan, yo amo cocinar, estudié Gastro y me fui a Italia, trabajé en un restaurante, cuando tenía 19 años me fui a Torino, mi tía tiene restaurantes allá, yo he crecido toda lo vida entre restaurantes, estudié Gastro y mi mamá me dijo ‘¿Quieres seguir con esto? Porque está cabr*n estudiar Gastro y estar en restaurantes. Vete a trabajar con tu tía y ahí me dices si quieres seguir’ y dije ‘Bye, no quiero estudiar esto’”, contó Daniela Parra.

Además, la joven publicó en redes sociales su deseo de participar en el casting: “YO QUIERO HACER CASTINGGGGG”.

