Daniela Parra destapa oscuro detalle sobre el caso contra su papá Héctor N, ¿otra mujer estaría implicada?

Daniela Parra declaró que, en el caso legal que enfrenta su padre Héctor ‘N’ existe una persona más detrás de las acusaciones en su contra. El actor fue detenido en 2021 y trasladado al Reclusorio Oriente, luego de ser señalado por abuso en agravio de su hija Alexa cuando era menor de edad.

Sin embargo, en sus recientes declaraciones, Daniela Parra sostuvo que, desde su perspectiva, hay alguien adicional involucrado en el origen del señalamiento y aclaró que no se trata de Ginny Hoffman. ¿Quién más está implicada? Esto reveló la joven.

Daniela Parra sostuvo que la acusación contra su padre no tendría como origen a Ginny Hoffman. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Héctor ‘N’ y su hija Alexa?

El proceso legal entre Héctor ‘N’ y su hija Alexa se formalizó en febrero de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una acusación en su contra por los delitos de abuso y corrupción de menores. A partir de ese momento, el caso avanzó dentro del sistema judicial y comenzó a tener seguimiento público conforme se emitían resoluciones en cada etapa.

En marzo de 2022, el procedimiento se detuvo luego de que el abogado defensor de Héctor “N” renunciara a su representación por desacuerdos económicos, lo que generó un retraso en el juicio. En mayo de 2023 se dictó una resolución: Héctor ‘N’ fue encontrado culpable del delito de corrupción de menores y sentenciado a 10 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de 200 mil pesos.

En octubre de 2023, Daniela Parra informó que la defensa había iniciado un proceso de apelación con el objetivo de modificar la sentencia. Durante 2024, la situación jurídica cambió nuevamente, ya que la condena aumentó en 13 años al añadirse el delito de abuso. Finalmente, a inicios de 2025, se dio a conocer un nuevo ajuste: la pena por ese delito quedó en 12 años y seis meses de prisión, y la multa fue reducida a poco más de 180 mil pesos, marcando el punto más reciente en la cronología del caso.

Daniela Parra habla del caso de su padre y señala a otra persona como responsable. / Foto: Redes sociales

¿Hay alguien más implicado en el caso de Héctor ‘N’? Esto dijo Daniela Parra

Daniela Parra, hija de Héctor “N”, afirmó que, desde su perspectiva, una expareja de su padre tuvo un papel central en el origen de la acusación contra Héctor ‘N’. Durante una entrevista con Mich Ruvalcaba, la joven señaló que esta persona habría intervenido después de terminar su relación con él y que, según su versión, a partir de ahí se construyó el señalamiento que derivó en el proceso legal.

De acuerdo con Daniela Parra, tras la ruptura, la exnovia de su padre se habría acercado a la madre de Alexa, Ginny Hoffman, para compartir una versión de hechos que, con el tiempo, tomó forma en la denuncia. También aseguró que personas cercanas le han comentado que esa versión es repetida constantemente, pero como una historia propia de la expareja de Héctor “N”, aunque no reveló de quién se trataba.

“Sí, en la otra ex de mi papá. Nadie habla de ella, pero ella fue de hecho la cabeza de todo esto. Cuando terminó con mi papá, que terminaron mal, ella fue con ‘la doña’ a decirle: ‘Yo vi que hacían esto’, quiso creerlo, se agarraron una historia y de ahí se hicieron amigas, se fueron a Cancún...”, dijo Daniela Parra.

A la par que agregó que Ginny Hoffman y la expareja de Héctor ‘N’ “se odiaban cuando la novia estaba con mi papá, pero en cuanto terminó con ella, se agarraron. Todo mundo que conoce a la novia me dice: ‘Es que eso dijo ella siempre que le hacía su papá’. Entonces, la versión que cuenta la hija de mi papá es lo que le pasó a la novia de mi papá”.

En recientes declaraciones, Daniela Parra sostuvo que una exnovia de su padre habría intervenido en el caso de Alexa y Ginny Hoffman. / Foto :Redes sociales

¿Quiénes fueron parejas de Héctor ‘N’?

En medio del seguimiento al caso de Héctor ‘N’, también han salido a relucir aspectos de su vida personal, particularmente las relaciones que sostuvo a lo largo de los años. Entre las parejas que se le conocen están:



Aída Pierce

Erika Martínez, madre de Daniela Parra

Ginny Hoffman, madre de Alexa

Paulina Garrido, con quien mantuvo una relación durante años después de su ruptura con Hoffman.

Sobre este tema, Daniela Parra habló de las parejas que recuerda de su padre y mencionó que, además de las relaciones más conocidas públicamente, hubo otras durante distintas etapas de su vida, incluidas algunas vinculadas a su paso por el Centro de Educación Artística (CEA).

“Sí tuvo varias novias, sé que anduvo un rato con Gina, una chica que conoció en el CEA, después me la encontré en Televisa... con varias, quién sabe con cuántas más, no (parejas hombres), no le conocí muchas parejas a mi papá, hasta que tuvo una hija y luego tuvo otra pareja con la que vivió un tiempo.

