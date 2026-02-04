Ryan Hoffman explota y defiende a Ginny Hoffman por el caso de Héctor N: "¿Quién soy yo para juzgarla?”, dice

Ryan Hoffman, influencer conocido como Rayito, salió en defensa de Ginny Hoffman ante los ataques que recibe en torno al caso de Héctor ‘N’, padre de su hija Alexa, quien en 2021 fue detenido y trasladado al Reclusorio Oriente luego de ser acusado de haber abusado de su hija cuando aún era menor de edad.

No te pierdas: ¿Daniela Parra demandará a su hermana, Alexa, por difamación? Ella dice: “Podemos denunciar”

Ginny Hoffman en entrevista con Rayito. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Héctor ‘N’ y su hija Alexa?

El caso entre Héctor ‘N’ y Alexa se formalizó en febrero de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una acusación en su contra por los delitos de abuso y corrupción de menores. A partir de ese momento, el proceso legal avanzó dentro del sistema judicial, mientras el caso comenzaba a tener seguimiento público por las resoluciones que se iban emitiendo en cada etapa.

En marzo de ese mismo año, el procedimiento se vio detenido luego de que el abogado defensor de Héctor “N” renunciara a su representación por desacuerdos económicos, lo que provocó un retraso en el desarrollo del juicio. Fue hasta mayo de 2023 cuando se emitió una resolución determinante: Héctor ‘N’ fue encontrado culpable del delito de corrupción de menores y sentenciado a 10 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa económica de 200 mil pesos.

Posteriormente, en octubre de 2023, Daniela Parra informó que la defensa de su padre había iniciado un proceso de apelación para buscar una modificación de la sentencia. En 2024, la situación legal volvió a modificarse, ya que la condena aumentó en 13 años al incluirse también el delito de abuso. Finalmente, a inicios de 2025, se dio a conocer un nuevo ajuste: la pena por dicho delito quedó en 12 años y seis meses de prisión, y la multa fue reducida a poco más de 180 mil pesos, marcando el punto más reciente dentro de la cronología legal del caso.

No te pierdas: Alexa acusa a su exabogado de intento de soborno durante peritaje en caso de Héctor ’N’

Ryan Hoffman responde a críticas y apoya a Ginny Hoffman en el proceso legal de Héctor ‘N’. / Foto: Instagram/@ginnyhofman_

Ryan Hoffman defiende a su hermana Ginny Hoffman

Ryan Hoffman defendió a su hermana Ginny Hoffman, ante los señalamientos que recibe por la forma en que hizo público el caso que involucra a su hija Alexa. En una reciente declaración, explicó que no considera válido juzgar la reacción de una madre frente a una situación de este tipo, especialmente cuando se trata de una experiencia que pocas personas han vivido de manera directa.

“Primero te preguntaría: ¿Han violado a tu hija? A la mía tampoco, yo no sabría cómo reaccionaría. Juzgarla porque reaccionó de una forma, pues sí, a lo mejor pudo haber estado mal o bien, pero quién soy yo para juzgarla si ni siquiera he vivido algo parecido”, expresó el influencer durante una entrevista con medios, aunque Héctor ‘N’ fue acusado de delitos de corrupción de menores agravado y abuso sexual cometido a persona menor de 12 años.

Asimismo señaló que el hecho de que el caso se haya dado a conocer de manera legal y pública no invalida su gravedad: “Es como si dijéramos que todos los casos de violación de mujeres no son válidos solo porque son públicos, no tiene sentido, todos son válidos y cada quién lo da a comunicar como quiere”, dijo el creador de contenido.

“Está difícil preguntarle a una mamá sobre su hija violada y que te platique todo real, hay cosas que a lo mejor se guardan para sí mismas y hay cosas que hasta da pena preguntar. Yo soy su hermano y que incómodo preguntarle este tipo de cosas de '¿No viste...?’ y no por ser mi hermana lo voy a hacer”, detalló el exintegrante de No me revientes, quién entrevistó a su hermana sobre el caso de Héctor ‘N’.

No te pierdas: ¿Héctor ‘N’ reaccionó a su supuesto romance con el novio de Daniela Parra? La joven comparte llamada en vivo

Ryan Hoffman se pronunció públicamente para defender a Ginny Hoffman ante las críticas surgidas por el caso de Héctor ‘N’. / Foto: Rede sociales

Ryan Hoffman manda mensaje a Héctor ‘N’

Ryan Hoffman compartió un mensaje dirigido a Héctor ‘N’ en el contexto del proceso legal que enfrenta por Alexa y Ginny Hoffman. Sus palabras se dieron en medio de la conversación pública que se ha generado en torno al caso y estuvieron enfocadas en el impacto que tienen las acciones personales dentro de este tipo de situaciones.

Al hablar del tema, Ryan expresó su deseo de que el proceso avance de manera pronta y que permita cerrar una etapa para las partes involucradas. Finalmente agregó un mensaje relacionado con la responsabilidad individual y las consecuencias de los actos.

“Espero que sea lo que sea lo que esté viviendo que sea el proceso más rápido posible, aceptación y resignación. Que el día de mañana uno cuide más sus acciones, si es que se malinterpretaron o no hacer cosas que dañen a otros”, puntualizó Rayito.

No te pierdas: ¿Alexa mintió en su denuncia contra Héctor ‘N’? Daniela Parra comparte polémico audio de su hermana