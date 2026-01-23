Ginny Hoffman da a conocer la dura pérdida que sufrió tras el caso Héctor ‘N': ¿La actriz está arrepentida?

Ginny Hoffman habló sobre las consecuencias personales y profesionales que enfrentó tras hacer público el caso que involucra a su hija Alexa y a su padre Héctor ‘N’, quien en 2021 fue detenido y trasladado al Reclusorio Oriente luego de ser acusado de haber abusado de su hija cuando aún era menor de edad. La actriz señaló que, a partir de visibilizar el proceso legal y acompañar a su hija.

No te pierdas: Alexa acusa a su exabogado de intento de soborno durante peritaje en caso de Héctor ’N’

Ginny Hoffman habló de las consecuencias laborales que enfrentó luego de la difusión del caso de Héctor ‘N’. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Héctor ‘N’ y su hija Alexa?

El caso que involucra a Héctor ‘N’ comenzó a tomar forma legal en febrero de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó una acusación formal en su contra por los delitos de abuso y corrupción de menores. A partir de ese momento, el proceso avanzó en instancias judiciales mientras las partes involucradas seguían de cerca cada resolución y etapa del procedimiento.

Un mes después, en marzo de 2022, el desarrollo del caso enfrentó una pausa luego de que el abogado defensor de Héctor ‘N’ renunció a su representación por desacuerdos económicos, lo que retrasó el curso del proceso. No fue sino hasta mayo de 2023 cuando se emitió una resolución clave: Héctor ‘N’ fue hallado culpable del delito de corrupción de menores y sentenciado a 10 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de 200 mil pesos.

En octubre de 2023, Daniela Parra informó públicamente que la defensa de su padre había iniciado un proceso de apelación con el objetivo de modificar la sentencia. Meses después, en 2024, el panorama legal volvió a cambiar, ya que la condena aumentó en 13 años al considerarse también el delito de abuso, cargo que previamente había sido desestimado durante el proceso.

A inicios de 2025, se dio a conocer una nueva modificación a la sentencia relacionada con el delito de abuso, la cual fue ajustada a 12 años y seis meses de prisión. De igual forma, la multa económica impuesta originalmente se redujo a poco más de 180 mil pesos, marcando una nueva etapa en la cronología legal del caso.

No te pierdas: ¿Héctor ‘N’ reaccionó a su supuesto romance con el novio de Daniela Parra? La joven comparte llamada en vivo

Ginny Hoffman reconoce que el caso de Héctor ‘N’ tuvo repercusiones en su carrera artística. / Foto: Redes sociales

¿Ginny Hoffman está arrepentida de apoyar a su hija?

Ginny Hoffman dijo que no se arrepiente de haber apoyado a su hija Alexa en todo momento, aunque reconoció que hoy haría distinto el haber hecho público el caso antes de presentarlo ante las autoridades. La actriz explicó que la decisión de hablar ocurrió en medio de una fuerte presión mediática, situación que, dijo, influyó en que el tema saliera primero a la luz pública y no por la vía legal correspondiente.

“Este señor empezó a presionar mucho a Alexa en Ventaneando, él empezó a salir todos los días a que Alexa saliera a decir qué es lo que había pasado”, recordó durante un encuentro con la prensa. Ante ese contexto, señaló que su hija reaccionó de manera impulsiva: “¿Eso quiere? ¿Que yo salga a decir lo que me hizo? Lo voy a hacer, voy a salir a decir lo que me hizo, pero quiero que todo el mundo se entere”.

Ginny explicó que, visto en retrospectiva, ese fue el punto que hoy cuestiona. “Esa fue la parte que dices, el haberlo hecho público cuando se debió haber hecho privado ante las autoridades”, expresó, al referirse al orden en el que se dieron los hechos. No obstante, dejó claro que su postura respecto a su hija no ha cambiado.

“Yo no sé si alguien se pueda arrepentir de buscar justicia para alguien que sufrió un delito tan grave, yo no me puedo arrepentir. Yo hice lo que tenía que hacer, que era apoyar a mi hija 100%, llevarla de la mano, y de eso nunca me voy a arrepentir”, destacó.

No te pierdas: ¿Daniela Parra está detenida? Comparte foto esposada y lanza mensaje inesperado

Ginny Hoffman habla del antes y después en su carrera tras la difusión del caso de Héctor ‘N’. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue la pérdida que tuvo Ginny Hoffman tras la denuncia contra Héctor ‘N’?

Ginny Hoffman reveló que, tras la difusión pública del caso, enfrentó consecuencias en el ámbito laboral y vio pérdidas en las oportunidades de trabajo. La actriz explicó que, a partir de ese momento, su panorama profesional cambió, aunque señaló que no ha optado por responder a la polémica ni entrar en confrontaciones.

En sus palabras, Hoffman fue directa al referirse a la situación: “Yo no pienso entrar en guerra, ya no tengo nada que contestar. Claro que me cerró las puertas, pero las estamos abriendo”. Con esta declaración, la actriz dejó ver que, pese a los obstáculos que surgieron después de hacer público el caso, continúa enfocada en reconstruir su camino profesional.

La intérprete también dio a entender que su postura se mantiene firme frente a lo ocurrido, mientras el impacto del caso sigue presente tanto en su vida personal como en su trayectoria laboral, en un proceso que, dijo, aún continúa.

No te pierdas: ¿Daniela Parra fue abusada por su padre Héctor ‘N’? Esto dice la abuela materna de la joven