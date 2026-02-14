Daniela Parra destapa cómo se enteró de que su papá Héctor ‘N’ era bisexual: “Ya sabía”

En medio del complicado proceso legal que enfrenta Héctor ‘N’, su hija Daniela Parra volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez por un tema completamente personal.

Lejos de polémicas y acusaciones, Daniela Parra contó cómo fue enterarse de que su padre es bisexual, una revelación que, contrario a lo que muchos podrían imaginar, no representó un drama familiar ni cambió la relación que siempre ha tenido con él.

¿Cómo se reveló que Héctor ‘N’ era bisexual?

Durante una entrevista con el periodista Michelle Rubalcava, Daniela recordó ese momento con total naturalidad y dejó claro que, para ella, lo más importante siempre ha sido el respeto.

Recordemos que, en medio de la controversia por las acusaciones de Alexa contra el actor Héctor ’N’, la actriz Aida Pierce reveló que mantuvo un romance con Héctor ‘N’ y que él siempre fue honesto respecto a su orientación, confesándole que prefería a las mujeres, pero que también sentía atracción por los hombres.

Ahora, fue Daniela quien decidió compartir su propia experiencia al enterarse de esta parte de la vida de su papá.

¿Cómo se enteró Daniela Parra que su papá Héctor ’N’ era bisexual?

Lejos de cualquier escándalo, Daniela Parra contó que la conversación ocurrió de forma relajada, casi cotidiana, cuando ella ya era mayor de edad.

“Yo ya tenía como 18 o 19 y la verdad me lo dijo muy casual, ni me acuerdo cómo lo dijo, fue muy casual”, explicó.

Incluso confesó que no fue una sorpresa, pues su mamá ya la había preparado tiempo atrás.

“La verdad mi mamá ya me lo había dicho y me decía: ‘No pasa nada, es tu papá, se respeta’”, recordó.

Para Daniela, el tema nunca representó un conflicto ni cambió la imagen que tenía de su padre, con quien asegura haber mantenido siempre una relación muy cercana desde la infancia.

A pesar de que sabía que le gustaban los hombres, Daniela confesó que nunca le conoció un romance con algún hombre, pues en realidad ha tenido pocas parejas. “Mi papá ha sido muy discreto”.

Daniela Parra afirma que para su madre si fue golpe saber que Héctor ’N’ era bisexual

Daniela Parra señaló que, aunque para su mamá como pareja sí fue impactante en su momento, ella supo manejar la situación con inteligencia emocional y pensar primero en el bienestar de su hija.

“Mi mamá sabía que era un sopetón que venía en mi vida, porque para ella como pareja sí le sacó de onda y por eso ya me había preparado para cuando él me lo dijera. Y la verdad para mí no fue sorpresivo, yo siempre he respetado”, comentó.

Además, reconoció la madurez con la que su madre enfrentó la situación: “Mi mamá tuvo mucha inteligencia emocional”.

Con estas palabras, Daniela dejó claro que la orientación de su papá nunca fue un problema dentro de su familia y que el cariño y el respeto han estado por encima de cualquier etiqueta, porque esa esa la educación que recibió de sus padres.

