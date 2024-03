Héctor ’N’: 60 años estiman que sería su condena y una famosa exnovia exhibe que es bisexual

Hace unos días causaron revuelo las pruebas de Alexa Hoffman en contra de su padre Héctor ’N’ en el caso de los delitos corrupción de menores y abuso s3xual. Ahora, su abogada estima que serían aproximadamente 60 años los que la víctima solicitará en contra del actor.

En el programa ‘Grafos y gestos’ con Maryfer Centeno, Samara Ávila, abogada del actor contó que Alexa busca que Héctor ’N’ tenga una sentencia mayor. La grafóloga le cuestionó cuál fue la solicitud de sentencia inicial del juicio. A lo que la abogada contestó:

La primera, que fue la que prevaleció... si hubieramos sumado los siete tocamientos, abusos s3xu4les y la corrupción de menores, hubiera pasado de 33 años, 6 meses a aproximadamente unos 60 años”. Samara Ávila

Igualmente, reiteró que en los videos que se mostraron como prueba, consideran que nunca se ve al actor tocando o sobrepasándose con la presunta víctima. "(En los videos) Se ve una sana convivencia entre los tres, abriendo regalos de Navidad... No se ve nada gravoso, nada para un abuso s3xual o para corrupción de menores”, comentó.

Mira: En absoluto secreto ¡Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en padres de un niño!

Alexa Hoffman busca más años para Héctor ‘N’ en prisión, dice la abogada del actor / Instagram: @hectorparrag / @alexaa.hoffman

E incluso indicó que la frase que supuestamente fue escrita por el actor en el glúteo de su hija indicando con flechas: “Esta es mi tompi (pompi)”, realmente nunca se probó que realmente haya sido él quien lo escribió y señaló: “No están diciendo la verdad completa”.

Finalmente, la abogada dijo que las pruebas son del juicio pasado (sobre corrupción de menores) y que las autoridades las descartaron, aunque Alexa insiste en que son las pruebas que las autoridades consideraron como irrefutables para declararlo culpable.

Héctor ’N’ sería bisexual

En medio de esta polémica por las pruebas, Aída Pierce, comediante, actriz y exnovia del actor, quien en el pasado decía que podía testificar a favor de su expareja, hizo unas polémicas confesiones.

En un encuentro con la prensa, la actriz reveló que Héctor ’N’ se sinceró con ella sobre sus orientación sexual y que es bisexual.

Entérate: ¡Sergio Mayer de nuevo a La casa de los famosos! Entrará al reality de Telemundo

Según Aída así como ella supo de esto, seguramente Ginny Hoffman también estaría enterada: “Yo sabía perfectamente bien eso cuando estaba con él y cuando fui su amiga y todo. Lo aceptaba perfectamente bien. Él habló conmigo perfectamente. Entonces yo creo que también lo habló con ella (con Ginny Hoffman)”.

Y agregó: “Yo sí lo sabía. Es un título de bisexualidad. Me dijo que tenía preferencia por mujeres, que también le llegaban a gustar hombres”.

Aída explicó que en todo momento fue claro con ella al respecto y que espera que no lo condenen a 60 años de prisión: “Siempre habló claro conmigo y creo que eso se debe hablar claro con una pareja para que no se presenten sorpresas e inconformidades. Se debería tomar como una cosa muy normal. Ojalá que no sea para nada eso (60 años de prisión), pero si es esa la situación, que la hablen con claridad y se puedan demostrar las pruebas”, de lo contrario Pierce dijo que cree que es una “situación injusta”.

Checa: Querido actor, de famoso a bartender ¡para pagar las cuentas! por desempleo