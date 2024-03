Querido actor, de famoso a bartender ¡para pagar las cuentas! por desempleo

Gabriel Porras es uno de los actores más reconocidos de Telemundo e incluso llegó a tener exclusividad con ellos hasta 2020.

Sin embargo, al quedar desempleado se reinventó y se dedicó a ser barista. Así lo declaró en una reciente entrevista para Univision con Adamari López.

Gabriel contó cómo fue esta dura etapa para él al alejarse de la actuación para poder pagar sus gastos.

Gabriel Porras era uno de los actores más queridos de Telemundo / Redes sociales

“Lo más difícil fue estar en casa esperando esa llamada famosa que esperamos los actores para el siguiente protagónico, y resulta que no llega. Pasa un año, dos años, y nada. Entonces tienes dos opciones: pensar que no eres bueno como actor o comprender que las circunstancias no están a tu favor en este momento”, confesó.

Gabriel Porras sobrevivió siendo barista

Al ver que no tenía proyectos en puerta, el actor buscó alternativas para solventar sus gastos y así fue que incursionó en la coctelería.

“Tengo que pagar las facturas, los impuestos, todo lo que hay que pagar, entonces pues a tomar la decisión; qué hago, qué actividad podría realizar yo que soy actor que no me hiciera sentir mal y dije bueno los actores siempre fuimos meseros o bartenders antes de poder conseguir la fama, entonces a lo mejor yendo por ese lado. Y que me meto a estudiar un curso de bartending”, contó.

Pero esta aventura no resultó nada fácil: “Es un trabajo durísimo. Lo de menos es mezclar bebidas. Hay que cargar toneladas de hielo, limpiar constantemente, y seguir las órdenes del mánager”, compartió.

Igualmente, Porras dejó claro que no le importa lo que sus colegas piensen acerca de lo que hizo para sobrevivir por desempleo: “No sé qué piensen ellos, yo lo que sí sé es que conocí a muchos compañeros míos que decían que uno no podía dejarse ver por los ejecutivos haciendo Uber porque entonces iban a decir ‘míralo, no tiene trabajo’. Y yo al contrario, pienso que a lo mejor ese ejecutivo te ve ahí y dice ‘mira este, está haciendo esto, déjame llamarlo, por qué no’, entonces es otra óptica. Lo que piensen los demás de mí es problema de los demás”, destacó.

