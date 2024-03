Lucía Méndez protagoniza discusión con Lorena Herrera por no defenderla de Laura Zapata y Sylvia Pasquel

Después de los enfrentamientos entre Lucía Méndez y Laura Zapata en la primera temporada de ‘Siempre reinas’ de Netflix, ahora se revela un nuevo conflicto entre la actriz de “Colorina” y Herrera.

En un teaser promocional compartido por Lorena Herrera, se muestra el enfrentamiento con Lucía Méndez, quien le reclamó por mantenerse neutral mientras Laura Zapata y Sylvia Pasquel se burlaban de ella y la criticaban en la primera temporada.

Lucía Méndez y sus polémicas con Laura Zapata y Sylvia Pasquel

En la primera temporada, Lucía Méndez tuvo numerosos roces con Laura Zapata, lo que desencadenó varias discusiones. Al finalizar el reality, Zapata la criticó públicamente y calificó su experiencia de trabajar con Méndez como “insoportable”, mientras que Pasquel la llamó “diva desempleada”, con el respaldo de Zapata al afirmar que no tenía trabajo “desde el siglo pasado”.

En mediados de 2023, Méndez demandó a Zapata y Pasquel por “mal uso” y “abuso” de su imagen, tras una serie de declaraciones negativas en medios y redes sociales



Puedes ver: Así reaccionó ‘el Escorpión dorado’ al desplante de Pedro Sola en ‘Ventaneando’ ¿Lo ninguneó?

Lorena Herrera y Lucía Méndez se pelean a gritos

En el avance, se muestra cómo Lorena Herrera reacciona molesta ante el reclamo de Lucía Méndez y se defiende diciendo: “No podrías haberme visto hablando mal de Laura Zapata”. Ante esto, Lucía Méndez responde: “No solo de ella, de las dos, de las tres”.

“Hablo si me dejas, pero también escúchame a mí. Tú me ofendiste, Lorena”, agregó Méndez. “Yo no empiezo a trabajar de esa manera”, respondió Herrera. “Entonces, no trabajes”, replicó Méndez, mientras Lorena se marchaba furiosa.

Checa: Reportan la presunta desaparición de exintegrante de “Acapulco Shore” y expareja de Jawy Méndez

Siempre reinas 2: ¿Quién estará y cuando llega a Netflix?

Netflix anunció que la llegada de la segunda temporada de ‘Seimpre reinas’ se estrena el 19 de marzo en su plataforma de streaming. La entrega presentará caras nuevas en el elenco, pero no contará con dos de las protagonistas originales, Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Sin embargo, el vacío que dejan será ocupado por tres destacadas personalidades de la pantalla grande y chica: Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Dulce. A pesar de las modificaciones en el elenco, Lucía Méndez y Lorena Herrera sí regresan, consolidándose como dos de las figuras más populares e importantes de la serie.

Netflix Latam

Checa: Kenia Os se sincera ¡Toma terapia por el ‘hate’ que recibe!