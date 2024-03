Kenia Os se sincera ¡Toma terapia por el ‘hate’ que recibe!

Sin duda alguna, Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida en la industria artística como Kenia Os, se ha convertido en una de las influencers y cantantes mexicanas más populares del momento.

Aunque la joven empezó a generar contenido en 2015, la fama llegaría después de la polémica que tuvo en 2018 con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, con quienes tenía un canal colaborativo de YouTube. En aquel entonces, la creadora de contenido acusó a la pareja de querer aprovecharse de ella mediante un contrato que se negó a firmar.

Tras esta fuerte polémica, la influencer decidió separarse de ellos y continuar su carrera en internet en solitario. Se enfocó más en su fructífera carrera musical.

Al momento, la famosa ha sumado bastantes éxitos en su carrera gracias a sencillos como Malas decisiones, Por dentro, Llévatelo y su más reciente colaboración con Álvaro Díaz. Sin embargo, también ha sido víctima de bastante ‘hate’ en redes sociales.

¿Cómo maneja el ‘hate’ Kenia Os?

A raíz de su enemistad con el team Jukilop, Kenia se ha convertido en objeto de críticas en innumerables ocasiones, pese a que ella intenta no enfrascarse en la polémica, siempre termina llena de ataques en redes sociales.

Por esta razón, la cantante abrió su corazón y en un encuentro con los medios reveló cómo trata las críticas que recibe en redes sociales.

En principio, Kenia puntualizó que está orgullosa de ser mujer y salir al mundo a representar a México con sus canciones. No obstante, manifestó que “no es un medio fácil”, por lo que consideró que es importante poner límites, así como “darse a respetar muchísimo”.

Por lo que añadió que el tema de sus haters es sumamente controversial para su persona, tanto que ha tenido que acudir a terapia para no verse afectada.

“El hate nunca se va a acabar en redes sociales, pero creo que es saber lidiar con esas situaciones. De hate sí (recibo) todos los días, pero es algo que me toca vivir en redes sociales todos los días y que no me afecten trabajando en terapia para que esos comentarios no me hieran a nivel personal”. Kenia Os

Agregó: “A veces es inevitable, pero lo más importante es no permitir que te afecte. A mí me pasaba mucho que lo que me decían me lo cuestionaba, poniendo en duda lo que pensaba y creía de mí. Entonces fue importante estar en terapia, trabajar con mi psicóloga, y no permitir que me afecte”.

Finalmente, ‘la Kenini’ reiteró que ahorita está más que enfocada en su música, dado que está a punto de estrenar nuevo álbum.

No cabe duda que la vida de los artistas no es color de rosa, dado que hay muchos, tal como Kenia Os, que acuden a terapia para poder enfrentar las críticas que viven día a día.

