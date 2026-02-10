Mich Rubalcava fue amenazado de muerte tras entrevistar a Daniela Parra: exhibe pruebas y denuncia

La polémica volvió a encenderse alrededor del caso de Héctor N, pero esta vez el foco no está solo en los tribunales ni en el conflicto familiar, sino en la seguridad de un periodista. Mich Rubalcava, comunicador de espectáculos y creador del canal de YouTube El Mich TV, denunció públicamente que recibió amenazas de muerte luego de publicar una entrevista con Daniela Parra, hija del actor que permanece en prisión acusado de corrupción de menores agravado y abuso sexual.

El tema preocupó a sus fans en redes sociales, no solo por la gravedad de los mensajes, sino porque Rubalcava mostró pruebas, exhibió capturas de pantalla y dejó claro que no piensa retirar el contenido, pese a la presión.

El tema escaló rápidamente en redes sociales, no solo por la gravedad de los mensajes, sino porque Rubalcava mostró pruebas, exhibió capturas de pantalla y dejó claro que no piensa retirar el contenido, pese a la presión.

Mira: Daniela Parra, hija de Héctor N, hace inesperada revelación sobre el actor ¿Quedará libre? “Tenemos la verdad”

¿Cuáles fueron los mensajes de amenazas de muerte que recibió Mich Rubalcava?

En su canal de YouTube, Mich Rubalcava denunció la intimidación que sufrió apenas un día después de publicar la entrevista con Daniela Parra. Según narró, mientras se encontraba en un almuerzo, comenzaron a llegarle los mensajes de texto que calificó como amenazas directas de muerte. El comunicador mostró capturas de pantalla para respaldar su denuncia pública y evidenciar la gravedad de lo que estaba enfrentando. Entre los textos que expuso se lee:



“¡Tienes 12 horas para borrar esa entrevista si no quieres que te cargue la ching*da, ¡bórrala!”

“Ya te dije, si sabes lo que te conviene, borra esa madr*e”.

“¡Pobre pendej*!, si no quieres aparecer tirando, ya estás avisado”.

El periodista explicó que, tras recibir estos mensajes, buscó asesoría legal, y fue ahí donde le recomendaron hacer pública la situación, documentar todo y posteriormente acudir con las autoridades correspondientes para levantar una denuncia formal.

Lee: Héctor N: Daniela Parra, su hija, anuncia que interponen amparo para defender al actor, ¿sale de la cárcel?

¿Por qué Mich Rubalcava se niega a bajar la entrevista pese a las amenazas?

Lejos de mostrarse intimidado, Mich Rubalcava fue contundente al asegurar que no cederá ante el amedrentamiento. En su mensaje público, lanzó una declaración que rápidamente se viralizó:

“No pienso bajar mi entrevista. A mí no me van a amenazar, no tengo miedo. Y tú, persona que me estás amedrentando, tienes más de mí que yo de ti”. Mich Rubalcava

Además, el periodista cuestionó directamente a la persona detrás de los mensajes, señalando que el anonimato solo evidencia temor:

Mich Rubalcava “¿Por qué no me contestas el teléfono, por qué lo apagas? Dime todas esas cosas con tu voz, ¿por qué te escondes bajo unos mensajes? ¿Cuál es la situación aquí, cuál es el tema, qué tanto miedo tienes o tienes miedo que te reconozca la voz?”.

Para Rubalcava, el problema va más allá de una entrevista: se trata de libertad de expresión, del derecho a ejercer el periodismo y de no permitir que el miedo se convierta en censura.

Mira: Alexa Hoffman intenta superar el abuso que sufrió y abre un nuevo negocio

¿Hay más personas involucradas en los ataques contra Daniela Parra y el periodista Mich Rubalcava?

Tras hacer públicas las amenazas, Mich Rubalcava reveló otro detalle que llamó la atención. En la sección de comentarios del video de la entrevista con Daniela Parra, detectó mensajes agresivos de una usuaria identificada como paulinagarriga8841.

Aunque aclaró que no tiene certeza de que se trate de Paulina Garriga, expareja de Héctor N, el periodista señaló que decidió guardar dichos comentarios como evidencia, ya que los consideró ataques directos contra su entrevistada.

Rubalcava fue enfático al explicar que no está haciendo acusaciones, pero sí documentando todo lo que ocurre alrededor del caso, pues considera que las agresiones digitales también forman parte de una campaña de intimidación.