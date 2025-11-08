¡Se armó la bronca en La granja VIP! Jawy explota contra Eleazar por traición y ¿lo amenaza frente a todos?

El drama en La granja VIP alcanzó su punto más tenso este viernes, cuando Eleazar Gómez traicionó a Jawy Méndez durante la gala del viernes 7 de noviembre, desatando una de las peleas más fuertes de la temporada. La decisión del actor de nominar a Jawy, no solo sacudió el establo, sino que provocó un estallido de furia en Méndez, quien no dudó en encarar a Gómez frente a todos con palabras cargadas de coraje y advertencias que hicieron temblar el ambiente.

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿A quién decidió salvar Eleazar Gómez en La granja VIP?

El momento más esperado de la gala llegó cuando Eleazar Gómez anunció que salvaría a Manola Díez, su compañera y reciente aliada dentro del reality. Su decisión fue celebrada por algunos, pero criticada por muchos otros que vieron en ella un gesto de favoritismo evidente.

“Manola se ha ganado mi respeto y creo que merece seguir una semana más”, dijo Eleazar, intentando justificar su jugada. Sin embargo, dentro del establo las miradas lo decían todo: varios participantes no estaban convencidos.

La relación entre Eleazar y Manola se ha fortalecido en los últimos días, generando rumores sobre una alianza especial entre ambos. Y aunque ellos aseguran que solo se trata de amistad, el público ya los tiene en la mira como la dupla más polémica del programa.

Eleazar Gómez salva de la placa de nominados a Manola Diez

¿Por qué Jawy Méndez terminó nominado por Eleazar Gómez en La granja VIP?

Cuando parecía que la tensión había bajado, Eleazar Gómez lanzó la bomba que nadie veía venir: nominó a Jawy Méndez. nominó a Jawy Méndez. En segundos, el ambiente se congeló. Jawy no estaba en riesgo, pero con esa decisión, su destino cambió drásticamente.

Los votos que antes caían sobre Manola se redirigieron hacia el exintegrante de Acapulco shore, sumándolo a Lola Cortés, Alfredo Adame y el Patrón como los nominados de la semana.

En redes sociales, los seguidores del reality también se dividieron. Mientras algunos lo aplaudieron por “jugar con cabeza”, otros lo tacharon de “falso y oportunista”. Lo cierto es que su decisión no solo cambió el rumbo del juego, sino que desató una de las peleas más intensas de La granja VIP.

Jawy Méndez terminó nominado por Eleazar Gómez en La granja VIP

¿Qué pasó entre Jawy Méndez y Eleazar Gómez tras la nominación en La granja VIP?

Lo que vino después fue puro fuego. Apenas terminó la gala, Jawy explotó y fue directo contra Eleazar Gómez, sin filtros ni rodeos. Frente a cámaras, lo encaró con furia y le lanzó palabras que dejaron a todos en silencio:

“Desde hoy empieza el juego para ti. No vas a durar mucho, te lo prometo. Mi gente está aquí, voy a volver y te agarras, papá… y no, no es amenaza” Jawy Méndez

Eleazar Gómez trató de mantenerse sereno, asegurando que todo era parte del juego, incluso regresó a encarar a Jawy quien a lo lejos le seguía gritando: “A mí tus amenazas me dan igual, yo estoy en un juego y tómatelo como quieras”, respondió, intentando mostrarse seguro, aunque su rostro reflejaba incomodidad.

Primer round entre Eleazar y Jawy:

¿Hubo un segundo enfrentamiento entre Jawy y Eleazar Gómez en La granja VIP?

Jawy Méndez no ocultó su molestia tras la sorpresiva nominación que le hizo Eleazar Gómez en La granja VIP. Aunque intentó mantener la compostura, dejó claro que no estaba de acuerdo con la jugada del actor, a quien acusó de esconderse detrás del argumento de que “todo es parte del juego” para hablar mal de sus compañeros a sus espaldas. Según Jawy, esa actitud no solo es cobarde, sino que está empezando a fracturar la convivencia dentro del reality.

“El miedo en los ojos se le nota. Y siempre ha vivido con miedo. ¿Por qué? Porque solo sabe vivir en la mentira. Y su juego de vida le ha salido mal y su juego aquí le va a salir peor, la gente no es tonta” Jawy Méndez

César Doroteo y Kike Mayagoitia respaldaron sus palabras, asegurando que Eleazar tiene la costumbre de hablar de todos sin enfrentarlos directamente, lo que está generando cada vez más incomodidad entre los participantes de La Granja VIP.

Sin embargo, la noche seguía ardiendo cuando Jawy volvió a encarar a Eleazar Gómez. Esta vez, lo interceptó en la sala y le reclamó directamente:

Jawy: “¿Qué ching@#$ te me quedas viendo así, como si qué?”

“¿Qué ching@#$ te me quedas viendo así, como si qué?” Eleazar: “No me estoy quedando viendo.”

“No me estoy quedando viendo.” Jawy: “Ah, bueno, entonces nadamos cuidado con eso, papá.”

“Ah, bueno, entonces nadamos cuidado con eso, papá.” Eleazar: “Tú también, no me estés amenazando.”

“Tú también, no me estés amenazando.” Jawy: “Yo no te estoy amenazando. Nada más te digo que tus miraditas así conmigo no van. Te lo pido respetuosamente: tus miraditas así, no.”

“Yo no te estoy amenazando. Nada más te digo que tus miraditas así conmigo no van. Te lo pido respetuosamente: tus miraditas así, no.” Eleazar: “Y yo respetuosamente te digo que eso fue una estrategia. Tú te lo estás tomando personal, ese es tu rollo, no el mío.”

“Y yo respetuosamente te digo que eso fue una estrategia. Tú te lo estás tomando personal, ese es tu rollo, no el mío.” Jawy: “Tú, tú paradito así, viéndome así... conmigo no va. Es lo único que te estoy diciendo de manera respetuosa. ¿Está bien? Ah, bueno, entonces conmigo no van esas miraditas. ¿Ok?”

“Tú, tú paradito así, viéndome así... conmigo no va. Es lo único que te estoy diciendo de manera respetuosa. ¿Está bien? Ah, bueno, entonces conmigo no van esas miraditas. ¿Ok?” Eleazar: “Listo.”

La conversación no pasó a mayores, y aunque durante la fiesta se les vio interactuar brevemente, era evidente que Jawy seguía molesto con Eleazar. La tensión entre ambos no se disipó del todo, y sus gestos dejaron claro que el conflicto sigue latente dentro de La granja VIP.

Segundo round entre Eleazar y Jawy: