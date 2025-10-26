Jawy Méndez: Ella es Daniela Loaiza, la novia del granjero de La granja VIP

Jawy Méndez, participante de La granja VIP 2025, se encuentra en el centro de la atención no solo por su desempeño en el reality show, sino también por su vida personal.

El exparticipante de Acapulco Shore mantiene una relación con Daniela Loaiza, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores sobre ella, quienes buscan conocer más sobre la persona que comparte su vida con Jawy.

Daniela Loaiza y Jawy Méndez mostrado su relación de manera cercana, combinando la vida personal y profesional frente a sus seguidores. / Foto: IG/danielaloaiza04_

No te pierdas: La granja VIP: Jawy Méndez enfrenta a Sandra Itzel y revela polémica del pasado entre ellos ¿Hubo discusión?

¿Quién es Daniela Loaiza, la novia de Jawy Méndez?

Daniela Loaiza, novia de Jawy Méndez, es originaria de Colombia y se desarrolló como modelo profesional desde 2017. Ese mismo año logró destacarse al quedar en segundo lugar en el concurso Rostro más lindo de Caldas, un reconocimiento que marcó el inicio de su trayectoria en el mundo del modelaje.

Actualmente, reside en la Ciudad de México, donde combina su carrera frente a las cámaras con su emprendimiento empresarial.

Además de su trabajo como modelo, Daniela Loaiza es CEO de la marca D’SLUSHYS SNOW DRINKS, especializada en cócteles granizados con alcohol, un proyecto que ha compartido en sus redes sociales y que le ha permitido consolidar su faceta como empresaria.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido comparte aspectos de su vida cotidiana, su trabajo, sus rutinas de ejercicio y los momentos que vive junto a Jawy.

Danieala Loaiza y Jawy Méndez coincidieron en una fiesta, ahí comenzó su historia de amor. / Foto: IG/danielaloaiza04_

No te pierdas: ¡La boda de Litzy y el chef Poncho Cadena se canceló! ¿Jawy Méndez confirma separación en La granja VIP?

¿Cómo se conocieron Jawy Méndez y su novia, Daniela Loaiza?

La historia de cómo comenzó la relación entre Jawy Méndez y Daniela Loaiza inició en una casa conocida por sus fiestas. Jawy recordó: “Yo estaba en una casa muy famosa de fiestas y ya cuando veía que todo estaba medio aburrido, veo que va llegando ella con un amigo y yo dije: '¿Qué es esa belleza?’”.

Daniela Loaiza explicó: “Esa noche yo ni siquiera quería salir, estaba entrando, te encontré a ti, te saludé porque yo nunca lo había visto en persona aunque sabía quién era”.

Jawy narró que Daniela Loaiza lo ignoró al principio: “Me estaba bateando. Me costó, pero la fiesta se estaba poniendo aburrida, plan maestro… aprovecho y me la robo… ‘¿te vas conmigo sí o no?’ Y pues que sí”.

La creadora contenido resaltó que inicialmente no le tomo importancia a la presencia del exacashore: “Como que no me importó, como que lo vi y ‘Ah sí, hola’, pero no me interesó hablarle o conocerlo… ya teníamos mucho más confianza, se acercaba mucho para darme un beso y yo como ‘Oye, espérate’”.

La relación enfrentó desafíos cuando Jawy participó en Exatlón. Él le dejó un mensaje a Daniela: “Dani, yo ya me voy a Exatlón, no sé cuánto voy a durar, pero diviértete. Haz y deshaz con quién quieras y cuanto puedas, porque cuando yo regresé vamos a estar el uno para el otro”.

Daniela Loaiza no entendió eso y cuando vio actitudes de Jawy en el reality show decidió poner pausa a la relación, pero posteriormente se reconciliaron tras un encuentro con amigos y continuaron su noviazgo. Jawy explicó cómo avanzó su relación.

“Yo estaba enamoradísimo por dentro… desde que te vi me encantaste, cuando empezamos a platicar, me encantó todavía más tu manera de ser”. La pareja comenzó a salir formalmente y actualmente conviven junto a su gatito Scar, un Maine Coon.

Jawy y Daniela Loaiza conviven en la Ciudad de México mientras continúan con sus proyectos personales. / Foto: IG/danielaloaiza04_

No te pierdas: ¡Jawy Méndez listo para ‘La granja VIP’! Dispuesto a traicionar, desenmascarar y defenderse de sus compañeros

¿Quién es Jawy Méndez, participante de La granja VIP 2025?

Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como Jawy Méndez o simplemente Jawy, nació el 7 de octubre de 1988 y se ha consolidado como figura del entretenimiento en México. Su salto a la fama ocurrió en 2014 al participar en la primera temporada del reality Acapulco Shore, emitido por MTV, donde comenzó a ganar reconocimiento nacional como participante de realities.

Desde entonces, Jawy sigue vinculado a la televisión de realidad, participando en programas como Exatlón México (2017-2024), donde mostró su desempeño físico y competitivo, así como en Hotel VIP (2023) y Masterchef Celebrity (2024). Además de su trayectoria en televisión, Jawy se ha desempeñado como influencer, compartiendo su día a día y proyectos personales a través de redes sociales, consolidando así su presencia tanto frente a las cámaras como en plataformas digitales.

Su participación en La granja VIP 2025 mantiene su perfil activo dentro del mundo del entretenimiento, combinando su experiencia en realities con la exposición pública que genera su vida personal y profesional.

No te pierdas: ¿Tío Pepe renuncia a La granja VIP? Da “like” a ataques contra Jawy y Sergio Mayer Mori en medio del escándalo