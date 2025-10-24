¡La boda de Litzy y el chef Poncho Cadena se canceló! ¿Jawy Méndez confirma separación en La granja VIP?

La mañana del 24 de octubre, Jawy Méndez soltó una bomba en plena charla casual dentro de La granja VIP México: Litzy y el chef Poncho Cadena ya no se van a casar. Aunque la noticia ya se había filtrado semanas antes, el exintegrante de Acapulco Shore lo confirmó con total seguridad

¿Por qué se canceló la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena?

La boda entre Litzy y el chef Poncho Cadena estaba planeada para el 11 de octubre en Los Cabos, donde él reside. Sin embargo, dos semanas antes, la propia cantante confirmó que no habría ceremonia porque “les había ganado el tiempo”. Pero la realidad es mucho más complicada.

Este martes de TVNotas te dimos a conocer que una fuente cercana al chef reveló que el verdadero motivo es que Poncho aún no logra divorciarse de Marcela Morales, su exesposa y madre de sus hijos. “Pensó que sería fácil lograr el papel, pero con el paso de las semanas se dio cuenta de que no podía casarse”, dijo el informante.

Marcela, quien aún figura como esposa legal del crítico de MasterChef, no está conforme con los términos del divorcio. “Siguen peleándose por las propiedades y cómo quedarán con la manutención de los chavos. Aunque uno es mayor de edad, sigue estudiando”, explicó la fuente a TVNotas

¿Litzy ya no quiere casarse por el divorcio de Poncho Cadena?

Aunque el chef Poncho Cadena ha intentado resolver el divorcio desde junio en Guadalajara, donde viven su ex y sus hijos, el proceso ha sido desgastante. “Ha tenido que cancelar trabajos para ir entre semana a estar en los juzgados, para que no se llegue a un acuerdo de nada”, reveló la fuente.

Y mientras Poncho lucha con los trámites, Litzy parece estar perdiendo las ganas de casarse. Cuando él propuso mover la boda para febrero o marzo, ella le respondió que primero arreglara bien lo del divorcio y luego verían fechas con calma.

“Ella (la exesposa) pensó que era un amorío más de él, pero en verdad Poncho está muy enamorado de Litzy. Por eso quiere que esto del divorcio ya quede antes de que acabe este año” Persona cercana al chef Poncho Cadena

¿Qué dijo Litzy sobre la cancelación de su boda con Poncho Cadena?

Litzy habló con los medios sobre la cancelación de su boda y fue muy clara: “No hay mucha actualización, según nosotros nos casábamos el 11 de octubre y ¡claro que no! No hemos preparado nada”.

La cantante explicó que ambos han estado muy ocupados: “Ha sido complicado, porque los dos andamos del tingo al tango, hemos tenido que hacer otra cosa y no hemos podido sentarnos a hacerlo (planear la boda)”.

También mencionó que la decisión fue tomada por respeto a sus invitados: “Sobre todo lo hicimos por la gente, porque como no avisamos con el suficiente tiempo, tú sabes que cuando es fuera de la CDMX tiene que planificarse”.

Finalmente, Litzy dejó claro que no hay prisa: “Mejor vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa. Ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos y que todo está bien. Ahorita ya no hay fecha”.

¿Qué dijo Jawy Méndez sobre la separación de Litzy y el chef Poncho Cadena?

El escándalo estalló cuando Jawy Méndez, compañero del chef en La granja VIP, soltó el comentario sin querer. En plena charla con sus compañeras, el exintegrante de Acapulco Shore mencionó que la boda ya no se realizaría, dejando en shock a todos en el reality.

“Ya no, última noticia me llegó antes de entrar aquí”. Jawy Méndez

Sandra Itzel reaccionó con un “¿Qué? ¿No se iban a casar?”, mientras que Bea quiso saber si eso significaba que habían terminado. Jawy solo respondió:

“No lo sé, pero si ya no se van a casar es porque algo pasó”. Jawy Méndez

Su comentario fue suficiente para que las redes sociales explotaran con teorías sobre si ambas personalidades terminaron su relación. Hasta el momento, ni Litzy ni el chef Poncho Cadena han reaccionado públicamente a lo dicho por Jawy, pero la cancelación de la boda ya es un hecho.

Así lo reveló Jawy: