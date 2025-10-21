Litzy y el chef Poncho Cadena: El verdadero motivo por el que ¡no hay boda! Ella se está rajando y ya sabemos por qué

EI pasado 11 de octubre se iba celebrar la boda entre Litzy y el chef Poncho Cadena en Los Cabos, lugar donde él reside, pero 2 semanas antes, la propia cantante confirmó que no se casaría porque “les había ganado el tiempo”.

¿Por qué se canceló la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena?

La realidad es otra. Una persona cercana al chef Poncho Cadena nos dice que la verdadera razón es que él aún no consigue divorciarse: “Pensó que sería fácil lograr el papel, pero con el paso de las semanas se dio cuenta de que no podía casarse”.

Marcela Morales, la aún esposa del también crítico de “MasterChef”, no está conforme con los términos que le propone: “Siguen peleándose por las propiedades y cómo quedarán con la manutención de los chavos. Aunque uno es mayor de edad, sigue estudiando”.

¿Por qué Marcela Morales, ex de Poncho de Cadena, no le ha dado el divorcio?

Aseguró que Poncho Cadena ya trató de hablar con Marcela Morales, su ex: “Ya le dijo que si quiere todo, se lo da, pero ella, según entendí, por asesoría de sus abogados ha hecho que las cosas se compliquen. La realidad es que ella pensó que era un amorío más de él, pero en verdad Poncho está muy enamorado de Litzy. Por eso quiere que esto del divorcio ya quede antes de que acabe este año”.

En junio pasado el chef inició el proceso de divorcio en Guadalajara, lugar en el que viven su ex y sus hijos, donde él ha tenido que viajar para las audiencias: “Eso también lo ha desgastado. Ha tenido que cancelar trabajos para ir entre semana a estar en los juzgados, para que no se llegue a un acuerdo de nada”.

¿Litzy ya no quiere casarse con chef Poncho Cadena por su divorcio?

Ahora también hay otra cosa que pone en peligro la boda entre Litzy y el chef Poncho Cadena, pues nos dicen que a cantante se le están quitando las ganas de casarse:

“De hecho, cuando vieron que el tiempo estaba encima, fue Poncho quien propuso una fecha para febrero o marzo, para así tener el suficiente tiempo para planear bien la boda, pero Litzy le dijo que mejor arreglara bien eso del divorcio y con calma ven las fechas”. Persona cercana al chef Poncho Cadena

“Con esto, siento que a Litzy se le fueron las ganas de casarse. La realidad es que el más emocionado era Poncho. Ella estaba fluyendo. Ahora con todo esto de que no se puede divorciar, a Litzy la veo menos entusiasmada por dar ese paso. No digo que lo está dejando de querer, al contrario, los veo más enamorados que nunca, pero firmar y hacerlo ante la ley o un ritual, esas ganas, esa emoción, ya no la veo tan presente en ella”.

Lo que sí es un hecho es que Litzy se quería casar en octubre, pero ahora prefieren mantener sus planes en privado:

“Ella quería estas fechas por su cumpleaños, pero ahora que no se hará, no hay una fecha tentativa. Puede ser que sea el otro año o que se queden como los eternos novios”.

¿Qué dijo Litzy sobre la cancelación de su boda con Poncho Cadena?

La cantante Litzy confesó ante los medios que la boda planeada para octubre se posponía.

“No hay mucha actualización, según nosotros nos casábamos el 11 de octubre y ¡claro que no! No hemos preparado nada”.

“Ha sido complicado, porque los 2 andamos del tingo al tango, hemos tenido que hacer otra cosa y no hemos podido sentarnos a hacerlo (planear la boda), sobre todo lo hicimos por la gente, porque como no avisamos con el suficiente tiempo, tú sabes que cuando es fuera de la CDMX tiene que planificarse”.

hemos tenido que hacer otra cosa y no hemos podido sentarnos a hacerlo (planear la boda), sobre todo lo hicimos por la gente, porque como no avisamos con el suficiente tiempo, “Mejor vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa. Ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos y que todo está bien”.

“Ahorita ya no hay fecha”

