Emireth Rivera, ex de Juan Osorio, reacciona a la boda del productor y destapa todo sobre su pleito legal

La vida amorosa de Juan Osorio vuelve a dar de qué hablar, y esta vez quien decidió opinar fue su expareja, Emireth Rivera, quien no dudó en compartir su punto de vista sobre la reciente boda del productor con la actriz Eva Daniela. ¡Lanzó una fuerte advertencia!

Tras el enlace que sorprendió al mundo del espectáculo, Rivera habló sin tapujos sobre lo que piensa del matrimonio y la nueva etapa que enfrenta Osorio, con quien mantuvo una relación que también estuvo bajo los reflectores.

La expareja de Juan Osorio, Emireth Rivera, habla por primera vez sobre la boda del productor y su conflicto legal. / Foto: FB/Emireth Rivera

Ex de Juan Osorio reacciona a la boda del productor con Eva Daniela: ¿Qué dijo?

Durante una entrevista con Javier Ceriani, la actriz y empresaria Emireth Rivera, expareja de Juan Osorio, rompió el silencio sobre la reciente boda del productor con la actriz Eva Daniela. La también exesposa de Osorio aseguró que se enteró del enlace durante la charla y que, aunque no está pendiente de su vida personal, sí mantiene un proceso jurídico abierto relacionado con su pasado matrimonio con él.

Rivera explicó que no estaba al tanto de la ceremonia, ni de los detalles de la nueva relación de Osorio, pues está enfocada en su trabajo y en resolver las situaciones legales que siguen pendientes. Dijo que, en lo personal, no le interesa esa historia, pero que en lo jurídico aún hay temas que deben aclararse, dejando claro que su prioridad es cerrar ese capítulo de manera legal y justa.

“No es una historia que me interese en lo personal, me interesa en el área jurídica resolverla porque ya no deberíamos estar hablando de esta circunstancia”, comentó Rivera.

Juan Osorio enfrenta una polémica más por el pleito legal con su ex, Emireth Rivera. / Foto: FB/Juan Osorio

Emireth Rivera revela detalles de su relación con Juan Osorio y del conflicto legal enfrentan

Emireth Rivera habló sobre cómo fue su matrimonio con Juan Osorio, recordando que cuando una mujer llega a esa etapa lo hace con ilusión, confianza y la creencia de que su pareja cumplirá con la palabra dada. Sin embargo, señaló que, en su caso, esa expectativa se rompió y que su experiencia refleja lo que muchas mujeres viven en México al enfrentarse a relaciones desiguales o a actos que calificó como de ocultamiento de bienes.

“Ahí están las pruebas y los antecedentes hablan de cómo se ha conducido con todas sus historias previas, que eso es lo lamentable, que eso es lo señalable”, comentó la exesposa del productor mexicano.

Explicó que, cuando contrajeron matrimonio, fue Osorio quien decidió, de manera unilateral el régimen bajo el cual se casarían. “Exactamente el día de la boda él dijo: ‘Nos vamos a casar de esta manera’”, relató, enfatizando que las decisiones no fueron tomadas en conjunto.

Rivera reveló que los conflictos comenzaron cuando se le pidió desalojar la casa que compartió con Osorio, una propiedad que él supuestamente le habría regalado y de la cual ella contaba con documentos que lo avalaban. Con el tiempo, descubrió que el inmueble fue puesto a nombre del hermano del productor, lo que consideró un acto fraudulento. “Entonces él dice: ‘No soy el dueño, ella tampoco es la dueña, es mi hermano’, el hermano es su prestanombres y eso ya se hizo público”, señaló.

La actriz explicó que este proceso la llevó a vivir situaciones de intimidación y violencia dentro del espacio que habitaba, lo que la motivó a acudir a las autoridades correspondientes. Actualmente continúa reuniendo pruebas para demostrar lo ocurrido y confía en que las instancias legales determinen lo justo.

La productora también señaló que su caso no es aislado y que muchas mujeres se identificarán con su historia, especialmente cuando, tras una separación, se les niegan los derechos adquiridos durante el matrimonio. Además, reveló que presuntamente durante los primeros cinco años de su relación con el productor, él le habría prohibió trabajar, lo que considera un acto de control y una violación directa a sus derechos.

Para finalizar, Rivera subrayó que no busca venganza, sino justicia y la restitución de los derechos que considera le corresponden por ley. “Todo eso ya se demostró... que no exista esa idea de que me fui con él porque me estaba ofreciendo una vida mejor, yo era una persona solvente económicamente sin él”, dijo, dejando claro que continuará el proceso hasta esclarecer cada detalle de su historia con Juan Osorio.

Juan Osorio se casó con la actriz Eva Daniela, quien es más de 30 años menor que él. / Foto: FB/Juan Osorio

¿Cómo fue la relación entre Juan Osorio y la actriz Emireth Rivera, su ex?

2004 Conoce al productor televisivo, Juan Osorio,

2006 Contraen matrimonio. Se separan en 2015.

2016 Firman el divorcio. Inician las denuncias por parte de ella por violencia psicoemocional y patrimonial que dice haber vivido a su lado.Él presuntamente intenta despojarla del domicilio conyugal. Ambas carpetas siguen su curso.

¿Quién es la actriz Emireth Rivera, ex de Juan Osorio?

Originaria de la CDMX. Emireth Rivera

En 2011 Inició en los medios de comunicación produciendo y conduciendo contenidos de perspectiva de género.

En 2018 aceptó la candidatura a diputada del Distrito 20 de la CDMX.

Actualmente es fundadora y productora del espacio Femme Awake. Es conferencista y vicepresidenta de la Asociación de Jefas de Empresa (AMMJE) de la CDMX.

-Con información de Laura Luz Palmer.