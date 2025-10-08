Marido revela a su esposa que fue abusado por su propia madre en plena despedida de soltero: ¿Qué pasó?

Las despedidas de soltero conllevan una gran responsabilidad, aunque implican el “adiós” a la soltería, han sido varias las ocasiones en que estos eventos generan polémica. Este fue el caso de una novia en 2024, quien fue captada besando a varios hombres en su despedida de soltera, y por lo cual, cancelaron su boda.

Un caso estremecedor ha sacudido las redes sociales tras viralizarse en TikTok a través de la cuenta. La historia, narrada por una influencer que comparte relatos anónimos, revela el devastador testimonio de una mujer cuya ilusión de boda se desmoronó al descubrir algo estremecedor sobre su prometido, quien vivió una pesadilla en su despedida de soltero. ¿Qué sucedió exactamente?

Mujer relata que su suegra abusó de su prometido / Canva

¿Por qué acusan de abuso a la mamá de un joven, durante su despedida de soltero?

En Tiktok, existe una cuenta llamada @eldiariodemama, dentro de la cual, una reconocida influencer relata historias que envían de manera anónima, algunos seguidores, con el objetivo de generar eco y recibir opiniones o consejos en comentarios para poder ayudarse de ellos.

Recientemente, compartió una historia que dejó en ‘shock’ a miles de sus seguidores, ya que el vídeo ya tiene más de 1 millón de reacciones en esa plataforma. En dicho relato, menciona que una seguidora sufrió una pesadilla a un día de su boda, cuando su marido reveló que había sufrido abuso durante su despedida de soltero, la protagonista: la madre del propio joven .

“Él se quería morir porque su mamá había sido la mujer que se había encargado de darle su despedida de soltero, su propia madre. Para mí fue tan terrible escuchar esa confesión de él, porque estábamos a un día de casarnos” Persona anónima, para la cuenta de TikTok: @eldiariodemama

El argumento que presuntamente había dicho la madre del entonces esposo habría sido el siguiente: “ Quería ser la última mujer que usted tocara antes de entregárselo a ella, porque es el hombre que críe ”. Estas palabras dejaron al novio en un estado de conmoción, marcado por el dolor y la culpa.

La relación con su prometida comenzó a deteriorarse; él evitaba el contacto visual, dejaba de contestar llamadas y mostraba signos de un profundo daño emocional, incluso autolesiones en los brazos.

Pixabay

¿Qué sucedió con el matrimonio del joven que fue presuntamente abusado por su propia madre?

Según relata la influencer en su cuenta de TikTok, el asunto del abuso que habría sufrido el joven durante su despedida de soltero no quedó ahí. Y es que a pesar de intentar contar esa historia a su prometida desde días antes, no lograba hacerlo debido a la gravedad del hecho.

Según relató la misma influencer, la historia de la novia se tintó más turbia. La confesión del joven fue más estremecedor aún, ya que según lo que recordaba, esa noche en la despedida de soltero, fue alcoholizado a propósito por la propia madre, y fue así que ella presuntamente se aprovechó de él.

El dilema de la novia fue enorme: daba por finalizado su compromiso o lo apoyaba. A pesar del impacto, ella decidió respaldarlo y la pareja llegó al altar con la condición de excluir a la madre del evento. Sin embargo, el trauma del novio era demasiado profundo. Cayó en el alcoholismo y, tras un breve periodo de estabilidad, regresó a la casa de su madre.

El desenlace fue aún más trágico. Poco después de volver con su madre, el novio falleció en circunstancias que no fueron detalladas en el relato. La suegra, en un acto de crueldad, prohibió a la novia despedirse de él o asistir al funeral, dejando a la joven en un estado de duelo y desamparo. Este final ha generado especulaciones en redes sobre las posibles causas de la muerte y el impacto del abuso en la vida del joven.

El video de TikTok, que acumula más de 15 millones de reproducciones, desató una ola de comentarios que reflejan el horror y la empatía hacia la víctima. Usuarios expresaron su consternación con comentarios como los siguientes:



“A esto me refieron cuando digo que NO todos deberían ser padres”,

“No dudaría que desde pequeño le hiciera eso” y

“La mamá le dio la vida y también se la quitó.”

En su mayoría, las personas mostraron consternación en redes, pues también destacaron la fortaleza de la novia al no dejarlo o abandonarlo tras las confesiones realizadas por el prometido.

Por último, la persona anónima destacó que dichas actitudes podían observarse desde tiempo antes, ya que su suegra (quien habría abusado de su prometido) tenía actitudes sobreprotectoras con él , al grado de no permitirle ni que comiera lo que ella hacía.

