Lizbeth Rodríguez publica extraños mensajes tras ¿infidelidad de su esposo? ¡Dicen está en una app de citas!

La reina de las exposiciones incómodas volvió a encender las redes, pero esta vez no por descubrir una infidelidad ajena. Lizbeth Rodríguez, la influencer que saltó a la fama por destapar engaños amorosos, desató rumores de un posible distanciamiento con su esposo turco Barış Akkaya, luego de una serie de señales que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores. Ausencias digitales, mensajes ambiguos y cambios en su dinámica pública avivaron las especulaciones sobre el estado real de su matrimonio, colocando a la pareja en el centro de la polémica. ¿Él le fue infiel?

Pedida de matrimonio de Barış Akkaya a Lizbeth Rodríguez. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Lizbeth Rodríguez tras rumores de infidelidad de su esposo?

Lizbeth Rodríguez compartió una serie de publicaciones que sus seguidores interpretaron como mensajes personales. La primera que llamó la atención fue un video en el que aparece interpretando el tema La perla, de Rosalía con Yahritza y su Esencia, mientras se escucha la frase: “No me das pena, quien queda contigo se drena, siempre se autoinvita, si puede vive en casa ajena”. El clip fue acompañado por el texto: “Para el que se fue con la cariñosa, pelirroja, mamá de ‘Mateíto’ y todavía se graba”.

Más tarde, la influencer publicó otro video en el que se le observa retirándose el anillo de matrimonio, sin agregar más contexto, pero con una frase breve que no pasó desapercibida: “Lo bueno de ser Géminis”.

En una tercera publicación, la creadora de contenido compartió un video acompañado de un audio que dice: “Que no se te olvide que estuvo buscando a otra mujer mientras te tenía a su lado, cuando pienses en perdonar y seguir con él, recuerda que él no pensó en ti cuando andaba buscando atención afuera, coqueteando, mintiendo, mandando mensajes, siendo infiel con los actos aunque no lo hayas descubierto con pruebas, porque, a veces, la traición no necesita de un motel... Así que cuando pienses en perdonar, recuerda que él no pensó en ti”. Sobre este mensaje, ella escribió: “En este perfil no se perdona a nadie”, dejando clara su postura y avivando aún más la conversación en redes.

Publicaciones de Lizbeth Rodríguez que desatan rumores de separación de Barış Akkaya. / Foto: Redes sociales

¿Lizbeth Rodríguez y su esposo se separaron?

Hasta el momento ni Lizbeth Rodríguez ni Barış Akkaya han hecho oficial una ruptura. Sin embargo, la conversación en torno a su relación tomó un nuevo giro luego se pudo corroborar que el esposo de la influencer cuenta con un perfil activo en Bumble, aplicación enfocada en conocer personas y parejas. El perfil, que incluso aparece como verificado, llamó la atención por estar disponible mientras los rumores de distanciamiento aumentan.

En su descripción, Barış Akkaya se define como: “Serio, pero atractivo. Misterioso y carismático”, además de señalar que está abierto tanto a una relación seria como a citas divertidas e informales. Estos detalles no pasaron desapercibidos, ya que contrastan con el silencio público que ambos han mantenido respecto al estado actual de su matrimonio.

Otro punto es que en el perfil indica que aún no sabe si quiere hijos y que no tiene, pese a que Barış Akkaya tiene una hija con la influencer Lizbeth Rodríguez.

Perfil verificado en Bumble de Barış Akkaya. / Foto: TVNotas

¿Cómo fue la boda de Lizbeth Rodríguez y Barış Akkaya?

En 2024, Lizbeth Rodríguez dio a conocer públicamente que Barış Akkaya le pidió matrimonio durante un paseo en trajineras por Xochimilco, un momento que compartió con sus seguidores y que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida personal. Tiempo después, la pareja celebró su boda en una ceremonia que se llevó a cabo en Huixquilucan, Estado de México, reunió a familiares y amigos cercanos, consolidando así su relación ante sus seres queridos.

La creadora de contenido sorprendió a los invitados con un vestido elegante de corte sirena, mientras que Barış Akkaya optó por un smoking para la ocasión. Durante la ceremonia, la pareja intercambió votos en un ambiente íntimo, y uno de los momentos más significativos fue la participación del hijo de la influencer como testigo de honor.

Uno de los instantes más conmovedores de la noche ocurrió cuando Selma Yegek, madre del novio, se hizo presente de manera virtual desde Turquía para dedicarles unas palabras, gesto que fue recibido con emoción por los asistentes. La celebración continuó con el tradicional vals nupcial al ritmo de A Thousand Years, de Christina Perri, y entre los invitados destacaron personalidades como el actor Luis Fernando Peña, Osky Tlatelpa, Gaby Fernández y Esmeralda Zamora, amigos que Lizbeth Rodríguez conoció durante su reciente participación en el reality show deportivo Survivor.

