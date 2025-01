Lizbeth Rodríguez confirma emocionada su segundo embarazo, tras una dolorosa pérdida

Lizbeth Rodríguez, exparticipante de Survivor México y conocida por su carisma y presencia en redes sociales, compartió en un emotivo video publicado en su canal de YouTube que está esperando a su segundo hijo. La noticia llega en un momento lleno de cambios significativos en su vida, como su reciente matrimonio con Baris Akkaya en agosto de 2024.

La boda de Lizbeth fue un evento inolvidable que tuvo lugar en Huixquilucan, Estado de México. La influencer deslumbró a sus invitados con un elegante vestido de corte sirena, mientras que su ahora esposo optó por un clásico smoking.

La ceremonia fue especialmente emotiva porque el hijo de Lizbeth actuó como testigo de honor. La pareja compartió un vals al ritmo de “A thousand years” de Christina Perri, rodeados de amigos y figuras destacadas como el actor Luis Fernando Peña, Osky Tlatelpa, Gaby Fernández y Esmeralda Zamora.

Lizbeth Rodríguez boda / Cortesía

La conmovedora revelación del embarazo de Lizbeth Rodríguez

En su video, Lizbeth reveló que el embarazo fue una sorpresa inesperada. Aunque estaba incrédula al principio, los resultados confirmaron que pronto daría la bienvenida a un nuevo integrante de la familia.

“Si algo me encanta en la vida es ser mamá. Lo amo y lo había intentado, pero no lo había logrado. Pensé que ya no podía porque después de mi hijo, yo perdí una bendición”, confesó con emoción.

Lizbeth también recordó los momentos difíciles que enfrentó tras la pérdida de su embarazo anterior: “Te hacen un legrado y cosas así. Uno nunca sabe… y de repente la doctora: ‘Sí estás embarazada’”, relató, con sorpresa y alegría.

Lizbeth Rodríguez está embarazada / YouTube

La reacción del esposo de Lizbeth Rodríguez

La influencer también compartió cómo su esposo reaccionó ante la noticia. Ambos descubrieron el embarazo antes de su boda, lo que agregó un significado especial al evento: “Él fue así como de ‘¿Qué?’ Resultó que me casé y ya estaba embarazada… Gracias a Dios todo está muy bien y no les quería decir por miedo a perderlo”, explicó Lizbeth.

A pesar de no revelar detalles adicionales sobre su embarazo, Lizbeth expresó su felicidad por agrandar su familia.

Lizbeth Rodríguez está embarazada / YouTube

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez: Una relación rota por la polémica y los tribunales

La relación entre Celia Lora, de 41 años, y Lizbeth Rodríguez, de 30, se encuentra en un punto de no retorno. Celia ha sido contundente al manifestar que no está dispuesta a perdonar lo que considera un intento de Lizbeth por aprovecharse de su nombre y, sobre todo, del prestigio de su padre, el legendario músico Alex Lora, líder de ‘El Tri’.

En octubre de 2023, Lizbeth Rodríguez desató una tormenta mediática al declarar que había sido pareja de Celia Lora. Esta afirmación generó una ola de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo, Celia desmintió categóricamente estas declaraciones poco después, señalando que “jamás había tenido una relación sentimental” con la conductora.

La tensión entre ambas no quedó solo en declaraciones. Meses más tarde, Celia Lora decidió emprender acciones legales contra Lizbeth Rodríguez por difamación. Según explicó Celia, el motivo de su acción no se limitó a los rumores sobre una supuesta relación sentimental, sino que también abarcó el uso indebido de la imagen de su familia, en particular la de su padre Alex Lora.

“Me sentí profundamente traicionada,” declaró Celia, al referirse a Lizbeth Rodríguez, quien anteriormente había sido su amiga. Según la modelo, nunca imaginó que Rodríguez utilizaría esa relación de confianza para llamar la atención de los medios. Como parte de las acciones legales, Celia también solicitó una orden de restricción, exigiendo que Lizbeth no se acerque a ella ni a su familia, y que evite referirse a ellos en público.

