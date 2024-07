Lizbeth Rodríguez por fin responde a Toñita tras asegurar que la lastimó a propósito en ‘Survivor México’

Desde hace algunas semanas, Toñita ha hecho fuertes declaraciones en contra de Lizbeth Rodríguez después de que ambas participaron en el programa ‘Survivor México’.

Recordemos que la cantante tuvo que abandonar el reality show en su edición 2024 luego de sufrir una lesión en una de sus piernas. La prueba consistía en que los participantes tenían que sujetarse de un tronco mientras el equipo rival intentaba soltarlos.

Durante el juego, Toñita resultó lastimada luego de que Lizbeth la jaló de la pierna derecha. En ese momento, la exacadémica tuvo que ser llevada al hospital y, días después, Carlos Guerrero informó que la famosa no podía seguir en la competencia.

Toñita tuvo que ser operada debido a la lesión que sufrió en Survivor México

La cantante regresó a la Ciudad de México y, días después, informó que tuvo que ser sometida a una cirugía para curar el desgarre muscular y la rotura de ligamento que provocó el jalón de la influencer durante la competencia.

Cabe señalar que Toñita, en todo momento, ha hecho responsable a Lizbeth Rodríguez por su lesión y que ha tenido que estar hospitalizada por su culpa.

Hace unos días, Toñita, en una entrevista para el programa de radio “La Caminera”, aseguró que la lesión fue porque Lizbeth quiso llamar la atención.

“Me lastimaron y lo digo con todos los c4lz0nes del mundo… ¿Qué le vas a decir a Lizbeth Rodríguez que está acostumbrada a llamar la atención? No tenía el ‘foco’, pues te quita de la manera más baja, lastimando”. Toñita

Lizbeth Rodríguez Arremete contra Toñita tras Asegurar que la lastimó en ‘Survivor México’

Por su parte, Lizbeth Rodríguez rompió el silencio tras las acusaciones en su contra, expresando su dolor y sorpresa ante las declaraciones de Toñita. La influencer dio una entrevista al periodista Gerardo Escareño, mejor conocido como “Vayavaya”, para su canal de YouTube.

“No la he querido ver. Siento que (me) voy a sentir mal porque ella y yo sabemos que eso no es verdad. Imagínate, somos artistas, a esto nos dedicamos. Es una persona que conozco en mi vida real, ¿cómo vas a querer perjudicar a alguien? Me parece muy doloroso. Me parece muy serio, una acusación de esa magnitud”. Lizbeth Rodríguez

Rodríguez defendió su actuación durante la competencia, negando cualquier intención de lastimar a Toñita: “Yo jamás hubiera hecho eso con alevosía y ventaja. Qué horror. Qué horrible querer lastimar a la gente. Yo no soy así. Creo que todo en la vida se te regresa, lo bueno y lo malo”.

También mencionó que, según su conocimiento, Toñita no solía calentarse antes de las competiciones, lo cual pudo haber contribuido a su lesión: “Si ya sabes que no eres deportista, si ya sabes que no te dedicas a eso, si ya sabes que vas a un juego en donde vas a luchar, pues claro que te preparas. Ella jamás se preparaba. Es muy fácil venir y culpar a otro. Ella misma no se cuidó".

Finalmente, Rodríguez expresó su decisión de no saludar a Toñita si llegara a verla, pues mencionó que lo único que ha hecho la cantante ha sido perjudicarla con sus declaraciones.

Lizbeth Rodríguez “Yo si la veo, no la voy a saludar, la verdad, no me gusta. Yo sé que es su manera de que hablen de ella. Es su manera de darse a conocer, pero yo creo que no necesitas llevarte entre las patas a alguien, ni difamarlo de esa manera para perjudicarme. Me parece poco profesional. Me parece poco ético. Me parece una mala amiga. Me parece una mala persona en este momento. Todo cae por su propio peso”.

Al momento, Toñita no ha contestado a las declaraciones de Lizbeth.