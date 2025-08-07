¿Bryan Skabeche confirmó que tuvo un romance con Lesslie Polinesia? La polémica historia que explotó en redes

¡Tremenda polémica que hay en Tiktok! Los influencers Bryan Skabeche y Lesslie Polinesia estuvieron envueltos en una fuerte controversia sobre una historia de amor entre ambos creadores de contenido. ¿Hubo una tercera en discordia?

Cabe recordar que, hace varios años, los seguidores de Bryan Skabeche y Lesslie Polinesia, especularon sobre una posible relación entre ambos, alimentando el famoso ship “Bresslie”. Este romance quedó en la especulación, hasta que en redes sociales se destapó una polémica carta. ¿Todo fue real?

Por esta razón, Bryan Skabeche decidió hablar por primera vez del tema. Dio a conocer si hubo una relación de pareja con la hermana de Rafa Polinesio.

Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche / Captura de pantalla

¿Qué dijo el influencer Bryan Skabeche sobre su relación con Lesslie Polinesia?

A través de un video que se volvió viral en TikTok, el influencer Bryan Skabeche rompió el silencio y confirmó que tuvo una relación sentimental con Lesslie Polinesia en el pasado. Sin embargo, aclaró que fue algo que ambos decidieron mantener en privado.

El creador de contenido explicó que esta relación amorosa no prosperó, pero quedaron en buenos términos mucho antes de iniciar su actual noviazgo con Carolina Díaz. Además, Bryan pidió a los fans empatía sobre su decisión de que ciertas etapas de su vida sentimental no las compartió públicamente por su derecho a vivir en privacidad.

“Fue una etapa importante, pero terminó hace mucho”, declaró el influencer, quien también expresó que lo que más le dolió fue la forma en que se filtró una antigua presentación en Prezi. El archivo contenía una carta escrita por él mismo a Lesslie Polinesia, confirmó lo que muchos fans sospechaban: el romance sí existió y no fue algo pasajero, ya que estuvieron juntos durante 10 años. Las palabras que Bryan le dedicó en ese mensaje se viralizaron de inmediato:

Carta de Bryan a Lesslie Polinesia “Mi vida, quiero decirte por este medio… ola k ase, celebrando con Yiyi o k ase. Estoy pensando en ti por 24 horas, los 365 días por 29 meses. A pesar de todos los malentendidos, peleas y demás, me siento más cerca de ti. Cada día te amo más. Adoro tu forma de ser.”

Se filtro una carta que le había hecho Bryan skabeche a Leslie hace un montón qué prácticamente confirma el hecho de que tuvieron una relación en el pasado pic.twitter.com/BZaHLHOW1n — caro✩🍙🎧 (@mincarou) August 2, 2025

Bryan Skabeche confirma su relación con Lesslie Polinesia / Captura de pantalla

¿Carolina Díaz, actual novia de Bryan Skabeche, fue la tercera en discordia en su relación con Lesslie Polinesia?

Recordemos que Bryan Skabeche es uno de los creadores de contenido más populares de México, conocido por formar parte del canal Skabeche junto a su hermano Eddy. Lesslie Polinesia, por su parte, saltó a la fama como integrante del trío de hermanos Los Polinesios, uno de los canales más exitosos en YouTube Latinoamérica. Por su parte, Carolina Díaz es influencer y youtuber, reconocida por sus retos virales, colaboraciones con otros creadores y por haber sido parte del canal Badabum.

Carolina Díaz, novia actual de Bryan Skabeche, se vio arrastrada a la polémica tras la filtración de la carta antes mencionada. Aunque no estuvo involucrada en la relación pasada entre Bryan y Lesslie Polinesia, los usuarios en redes comenzaron a atacarla debido a que la señalaron como la presunta responsable de que el romance entre los youtubers no prosperara, acusándola de haber “interrumpido” la historia de amor de ‘Bresslie’”.

Algunos fans incluso aseguraron que Carolina borró contenido con Lesslie o que hizo comentarios pasivo-agresivos en el pasado, lo que avivó aún más las sospechas y críticas. La presión fue tal, que la influencer tuvo que desactivar los comentarios en varias de sus publicaciones.

No obstante, Bryan fue claro al decir que Carolina “no merece ser atacada ni juzgada” y defendió su integridad, asegurando que su relación comenzó mucho después del vínculo con Lesslie.

Además, Bryan dejó en claro que tanto él, como Lesslie, han tenido otras parejas desde que terminó su relación, por lo que insistió en que no existen razones para señalar a su novia actual.

El influencer, nuevamente, hizo un llamado a sus seguidores para evitar difundir odio y proteger la salud emocional de las personas involucradas, incluyendo a su familia, que también ha sido blanco de críticas.

¿Qué hizo Moira Cosmetics tras la polémica entre Bryan Skabeche, Lesslie Polinesia y Carolina Díaz?

Una de las consecuencias inesperadas de esta polémica fue la reacción del público hacia las marcas que han trabajado con los implicados. En particular, Moira Cosmetics fue blanco de múltiples comentarios en redes sociales por parte de internautas molestos sobre la polémica entre Lesslie Polinesia y Bryan, quienes pedían a la marca romper su vínculo con Carolina Díaz.

La empresa no tardó en responder los comentarios de los usuarios que hacían en la plataforma. A través de la respuesta a un comentario de una usuaria de TikTok, aseguraron no estar al tanto de la situación, pero que ya había solicitado eliminar cualquier contenido colaborativo con la influencer:

Moira Cosmetics Muchas gracias por informarnos. Nosotros también nos estamos enterando de la situación y apreciamos que lo hayas compartido. No toleramos este tipo de comportamiento y queremos ser muy claros en que ya no trabajamos con ella. Fue una colaboración única gestionada a través de una agencia, por lo que no tenemos contacto directo, pero hemos solicitado que se eliminen los videos relacionados con MOIRA. Sus acciones no reflejan nuestros valores ni creencias, y ya estamos reevaluando futuras colaboraciones para asegurarnos de estar alineados con los principios de nuestra comunidad.

En cuanto a sus colaboraciones, la empresa Moira aclaró que la campaña fue gestionada a través de una agencia y que no reflejaba los valores de su comunidad. Asimismo, afirmaron que están reevaluando futuras asociaciones con influencers para asegurar el alineamiento con sus principios.

