Padre golpea brutalmente a su hijo influencer tras descubrirlo grabando vestido de mujer; ¡todo fue en vivo!

A pocos días de que el influencer polaco VooltBanicja fuera agredido en pleno en vivo por un grupo de personas, un video transmitido en vivo desató indignación en redes sociales luego de que se observara a un padre golpear durante más de un minuto a su hijo, un joven streamer, tras descubrirlo vestido de mujer en plena transmisión de Twitch.

Las imágenes, que circularon rápidamente en plataformas digitales, provocaron indignación entre miles de usuarios que presenciaron la escena en tiempo real. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir detalles que cambiaron por completo la versión inicial.

Mira: Actriz de Mujeres asesinas fue hospitalizada tras ser golpeada por su expareja; así la encontraron

Streamer fue golpeado en vivo por su padre tras verlo vestido de mujer. / Captura de pantalla

¿Cómo golpeó un hombre a su hijo streamer por usar vestido?

El incidente ocurrió mientras el creador de contenido libanés Emmanuel Achmar realizaba una dinámica para sus seguidores. Durante la transmisión, el joven aparecía con un vestido verde tipo strapless como parte de una apuesta que perdió y prometió a sus seguidores para un en vivo.

En medio del directo, la puerta de la habitación se abrió y su padre irrumpió visiblemente molesto. Sin intercambiar demasiadas palabras, comenzó a golpearlo mientras lo insultaba. La agresión se prolongó por más de sesenta segundos ante la mirada atónita de los espectadores. En el video también se observa cómo otras personas presentes intentan intervenir sin éxito inmediato, mientras el padre incluso lanza objetos y provoca destrozos en la habitación.

La escena se viralizó rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde usuarios expresaron su indignación. Muchos calificaron el hecho como un acto de intolerancia y violencia motivado por prejuicios. La preocupación aumentó debido a que miles de personas presenciaron el momento en tiempo real sin poder hacer nada para detenerlo.

Twitch Streamer “Emmanuel Achmar” gets caught wearing a dress during one of his stream segments by his father and he WENT OFF 😭 pic.twitter.com/r2oq8UEFnY — ryan 🤿 (@scubaryan_) February 24, 2026

Mira: Brenda y Mario Bezares denuncian agresión en ‘¿Apostarías por mí?’ por parte de otra pareja ¿habrá sanción?

¿La golpiza del papá al streamer Emmanuel Achmar fue real?

Horas después de que el clip se volviera tendencia, el propio Emmanuel Achmar publicó un video aclarando lo ocurrido. Según explicó, todo formaba parte de un contenido de humor que terminó saliéndose de control. La supuesta agresión fue una parodia previamente planeada como parte de una apuesta y una dinámica para generar impacto en la audiencia.

El streamer aseguró que no sufrió daños reales y que tanto él como su padre asumían la responsabilidad por el contenido difundido. Sin embargo, la intensidad de la escena fue tan convincente que gran parte de los usuarios reaccionó con indignación, creyendo que se trataba de un caso auténtico de violencia familiar.

La controversia escaló aún más cuando la plataforma Twitch decidió suspender su cuenta tras la viralización del video. Emmanuel lamentó la decisión y reconoció que el contenido pudo haber sido interpretado como una agresión real, lo que generó preocupación legítima entre los espectadores.

Streamer fue golpeado en vivo por su padre tras verlo vestido de mujer. / Captura de pantalla

Mira: Mauricio Mancera es ‘agredido’ por invitado en ‘Sale el sol’; ¡le estrellaron un florero en la cabeza!

¿Quién es Emmanuel Achmar, streamer libanés?

Emmanuel Achmar es un creador de contenido activo principalmente en plataformas como YouTube, TikTok y Snapchat. Aunque no es una celebridad tradicional, ha logrado construir una comunidad digital con videos de humor, reacciones y situaciones cotidianas.

En TikTok suma decenas de miles de seguidores y cientos de miles de “me gusta”, donde comparte sketches y momentos virales. También suele grabar contenido junto a su padre, amigos y hermanos, quienes forman parte recurrente de sus transmisiones.

Mira: Actor de ‘Doménica Montero’ acusado de golpear mujeres ¡habría abusado de una exnovia!: “Les escupe”