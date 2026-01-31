Brenda y Mario Bezares denuncian agresión en ‘¿Apostarías por mí?’ por parte de otra pareja ¿habrá sanción?

La tensión llega a su punto máximo en ‘¿Apostarías por mí?’, reality de parejas que se estrenó hace algunas semanas. Y es que Brenda y Mario Bezares afirmaron haberse sentido agredidos por Raúl ‘el Pelón’ y su pareja, Laura Molinar. Esto es todo lo que pasó.

Mario y Brenda Bezares / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Mario Bezares y Raúl ‘el Pelón’ en ‘¿Apostarías por mí?’?

El conflicto entre Mario Bezares y Raúl ‘el Pelón’ comenzó tras un intenso cara a cara. El comediante y su esposa, Brenda Bezares, nominaron a Raúl y Laura. Cuando les preguntaron los motivos, Mario tomó la palabra y acusó a la pareja de ser “petulante” y minimizar los sentimientos del resto de los participantes. También se dijo muy decepcionado de que, en días pasados, lo haya llamado “diablo” y “mafioso”.

“Qué petulante y fatuo eres, que le faltas al respeto a tus compañeros, a las parejas y les dices ‘borregos’. O sea, ¿ellos no tienen un criterio propio y se basan en mi criterio para que los podamos nominar? ¿qué se sienten ustedes tan importantes para que digan que estos pobres no tienen criterio propio y se vayan contra ustedes? Qué falta de respeto. Están bien ardidos ustedes”, dijo Mario.

Por su parte, Brenda aseguró que sus contrincantes quisieron perjudicar a la pareja más joven: “La semana pasada se pusieron de acuerdo para nominar a dos chavitos, a los más pequeños de la tabla y hoy sí es una masacre. Es un bully. Esto no es con dolo”, expresó.

En respuesta, Raúl le reclamó a Mario por no haber respetado el “pacto de hombres” que tenían, afirmando que esta clase de acciones son las que demostraban que realmente “su palabra vale menos que un cacahuate”.

Ambas parejas se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes que tuvo que ser controlada por la host presente para que las cosas no se salieran de control, pidiéndoles que continuaran con su “plática” en la villa.

Mario Bezarez vs Raúl ‘el Pelón’ / Redes sociales

¿Qué dijeron Mario y Brenda Bezares sobre la supuesta agresión que sufrieron en ‘¿Apostarías por mí?’?

Tras la confrontación, Mario y Brenda Bezares se sinceraron sobre su sentir. La exreina de belleza se dijo sorprendida de que las cosas hayan escalado hasta ese punto, pues considera que, al final del día, están en un juego y nada se debe tomar “personal”.

En tanto que el ganador de ‘La casa de los famosos México 2024’ admitió haberse sentido agredido por los calificativos puestos por Raúl ‘el Pelón’ y Laura Molinar.

Mario Bezares “No me lo esperaba, lo que pasa es que Raúl estalló antes de que nosotros nos enfrentáramos, empezó a violentarme y a agredirme, y a hacer unas acusaciones severísimas. Dije: ‘¿Qué?¿las nominaciones ya se convirtieron en bullying?’, porque no entiendo la palabra bullying sobre ellos, y eso es muy grave para afuera. También faltarles al respeto a las demás parejas, el decirles que son borregos y payasos, fue muy violento de su parte”

Si bien Mario dejó claro que no le interesa tener otra interacción con Laura y Raúl, Brenda se dijo esperanzada de que su esposo se “tranquilice” y las cosas se puedan solucionar de la mejor forma posible.

“Yo estoy segura de que, cuando Mario recapacite y se le baje el enojo, va a pensar diferente, ahora por lo pronto, lo agarraron en un momento muy ardiente, y por eso no se ha mejorado la relación, yo espero que se queden, cualquiera de ellos”, indicó.

¿Habrá sanción por la presunta agresión a Mario y Brenda Bezares en ‘¿Apostarías por mí?’?

Hasta el momento, la producción de ‘¿Apostarías por mí?’ no se ha pronunciado ante las declaraciones de Mario y Brenda Bezares. Aunque algunos creen que Raúl y Laura deberían ser sancionados o, al menos, recibir una llamada de atención, la mayoría concuerda en que el asunto será tratado como un problema más entre las parejas.

Los internautas se han mostrado muy solidarios con Mario y Brenda. Los fans del matrimonio sostienen que la otra pareja es muy “problemática” y esperan que sean expulsados esta semana. Recordemos que Raúl y Laura son uno de los dúos nominados.

El próximo 1 de febrero se sabrá quiénes son los participantes que dejan el reality. La gala de eliminación comenzará a las 9 pm por el canal de Las Estrellas, así como por VIX, plataforma en la que se puede ver el famoso 24/7.

