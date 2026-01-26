Mario Bezares sorprende al revelar que Lupillo Rivera les dio una gran suma de dinero ¡Para salir adelante!

Mario Bezares, ganador de La casa de los famosos México, actualmente viviendo otro encierro en ¿Apostarías por mi?, volvió a ser tema de conversación, luego de revelar una historia que mezcla crisis económica, gratitud y un gesto inesperado de Lupillo Rivera. El conductor compartió que atravesó uno de los momentos más complicados de su vida cuando recién se instalaba en Estados Unidos con su familia, sin estabilidad financiera y empezando prácticamente desde cero. En ese escenario, apareció el cantante de regional mexicano con una ayuda que, según sus palabras, marcó su camino.

Brenda Bezares rompe en llanto frente a Mario y confiesa la crisis que casi destruye su matrimonio. / Redes sociales

¿Cómo fue la ayuda de Lupillo Rivera a Mario Bezares en Estados Unidos?

La anécdota salió a la luz durante una charla en el reality ¿Apostarías por mí?, donde Mario Bezares, exintegrante del team Mar, habló sobre ese periodo difícil en Los Ángeles, cuando el trabajo era incierto, los gastos apretaban y el futuro no estaba claro.

De acuerdo con el relato de Mario Bezares, todo ocurrió cuando coincidieron con Lupillo Rivera, hermano de Jenni Rivera, gracias a una invitación al programa de radio El Cucuy de la mañana. El encuentro parecía uno más dentro del ambiente artístico, pero terminó siendo clave en su historia personal.

“El Lupillo tuvo un detalle con nosotros pero bello, bello, bello, bello. Recién llegados a Los Ángeles, que empezábamos a trabajar lo conocimos gracias al ‘Cucuy de la mañana’. Entonces nos vamos de entrevista con el Cucuy y estábamos ahí cotorreando y todo eso y llegó Lupillo, empezamos a platicar y, no estábamos nada bien económicamente” Mario Bezares

Según explicó, después de convivir en la cabina, entre plática relajada y ambiente amistoso, Lupillo Rivera se retiró… pero volvió minutos después con algo que nadie esperaba.

¿Cuánto dinero le dio Lupillo Rivera a Mario Bezares?

Mario Bezares, esposo de Brenda Bezares, detalló que el intérprete regresó con una ayuda directa en efectivo, en un momento donde cada dólar contaba para su familia en Estados Unidos.

Mario Bezares “Termina el programa y se va Lupillo, regresa y ¡órale, papá! Nos regaló 5 mil dólares: ‘Ahí luego hablamos’, me dice. Es un tipazo, un abrazo”.

Los 5 mil dólares no solo representaron un respiro financiero, sino también un impulso emocional en una etapa marcada por la incertidumbre.

¿Mario Bezares intentó devolver el dinero a Lupillo Rivera?

Lejos de quedarse con la anécdota incompleta, Mario Bezares, también conocido como ‘Mayito’, contó que con el paso del tiempo su situación mejoró y decidió regresar el dinero como muestra de agradecimiento. Sin embargo, la respuesta del cantante fue otra lección.

“Empezamos a trabajar, pasó el tiempo y llegué y le dije toma, y me dice: ‘No, no, no’. Mejor eso hazlo con otras personas que lo necesitan”. Mario Bezares

Usuarios aplaudieron la gratitud de Bezares al contar la experiencia públicamente y, al mismo tiempo, el gesto de Lupillo Rivera al no buscar reconocimiento en su momento.

Hasta el momento, el hermano de la fallecida Jenni Rivera no ha salido públicamente a confirmar ni a desmentir las declaraciones de Mayito.

