Buscan a Brenda Bezares para que se suba al ring, famosa alza la mano porque ¡no la soporta!

Ahora que se han puesto de moda los combates de box entre las personalidades del mundo del espectáculo, nos enteramos de que una empresa de entretenimiento ha estado buscando a Brenda Bezares para que se suba al ring. Lo que aún no se tenía era a la rival que se le pudiera enfrentar, pero ya surgió una. ¡Te contamos de quién se trata!

¿Por qué buscan a Brenda Bezares para subirse al ring?

“Brenda y Mario se hicieron virales cuando él participó en “La casa de los famosos”, y por eso a ella le han propuesto pagarle mucho dinero por estar en una pelea de box. No está segura de subirse al ring a su edad. Además, dijo que no tenía una enemistad fuerte con otra mujer para que fuera su rival”.

“Sin embargo, en el reality ¿Apostarías por mí? tuvo una gran rivalidad con Laura Molinar, esposa de Raúl ‘el Pelón’ Molinar. Y sé que en los próximos días estarían estableciendo contacto con Laura para hacerle la propuesta”, nos contó una fuente cercana a la pareja.

Laura y Raúl fueron expulsados del programa hace unos días y no dudamos en preguntarle a ella si se animaría a aceptar este combate con Brenda. Al principio se mostró reacia, pero su esposo dijo que la convencería de que lo haga.

Buscan subir a Brenda Bezares al ring y Laura Molinar se apunta sin pensarlo: “¡No la soporto / Redes sociales

¿Laura Molinar aceptará propuesta para subirse al ring con Brenda Bezares?

Laura dijo: “No, porque tengo 5 hijos y les afectaría mucho. Lloraron al verme sufrir. Yo no me voy a rebajar a eso con ella, que es mayor. No le puedo faltar el respeto a los mayores”, comentó sobre Brenda Bezares.

Raúl añadió: “Vamos, vieja, sí se puede, anímate. En un ring va a ser distinto. Estaría padre. Ahora que salgan de ¿Apostarías por mí?, porque no creo que ganen, vamos a amarrar lo de la pelea. Voy a hablar con Mario. Sé que va a contestar: '¿Qué quieres, desgraciado?’, y le diré: ‘Quiero proponerte un negocio’. Unos trancazos estarían buenos en el ring, 3 rounds. Brenda es más alta que Laura”. Y ella contestó: “Nos damos”. “Vamos a tener que armar esto próximamente”, remató Raúl.

Laura Molina arremete contra Brenda y Mario Bezares tras salida de ¿Apostarías por mí?

Lo que la animaría es el mal sabor de boca que les dejaron los Bezares. “Son una pareja maldita”, dijo Laura Molinar entre risas, pero reafirmó: “No puedo decir que son buenas personas. Al principio sí me llevaba bien con Mario, pero con Brenda nunca hicimos ese clic. Yo traté de darle la oportunidad, pero había algo que no dejaba. Ellos se solapan el uno al otro. Son personas malas que no saben convivir”, comentó.

Por su parte, Raúl señaló: “A Mario le llamé ‘el Capo’. Le dije que era el mero diablo del infierno. Eso le dolió mucho, tanto que, cuando me senté con Brenda y le dije que era un juego, estiré mi mano para alcanzarlo y me dijo: ‘No me toques, que soy el diablo y te puedes quemar’. Sin embargo, su palabra valió menos que un cacahuate garapiñado”.

En redes, se especuló si los comentarios que Raúl hizo sobre que Mario tenía una mafia podían tener que ver con su pasado, cuando estuvo encarcelado tras ser acusado de haber participado en el asesinato de Paco Stanley, pero ‘el Pelón’ asegura que no fue así.

“El señor Mario Bezares es una persona libre ante la justicia de todo cargo. Está demostrado bajo todas las leyes. No tengo nada que recordarle sobre eso. Yo sé que esa palabra es fuerte, pero se lo dije de manera estratégica”.

Uno de los hijos de Mario Bezares se ha burlado de ellos en redes sociales. Mientras que Raúl nos dijo que está en su derecho, Laura señaló: “Nosotros a nuestros hijos nunca los solapamos y no nos gusta que estén peleando con nadie en las redes”.

¿Quién es Laura Molinar de ¿Apostarías por mí??

Es originaria de Chihuahua, pero desde pequeña vivió en Texas.

Trabajó como supervisora de telemercadeo y agente de seguros.

Lleva 24 años con Raúl Molinar, conocido como ‘el Pelón’, quien es un famoso locutor de radio en Estados Unidos. Actualmente tiene un programa llamado “El bueno, la mala y el feo”.



¿Quién es Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares?

Brenda Bezares

Adquirió popularidad cuando defendió la inocencia de su esposo, tras ser encarcelado injustamente por el caso Stanley.

Se ha desempeñado como conductora en programas como “ El show del pueblo” , “ Con sello de mujer” , “ Vivalavi " y “ La mañana es nuestra , entre otros”.

, “ , “ " y “ , entre otros”. Como actriz la hemos visto en: “ Olvidarte jamás” y “ Mi vida eres tú ”.

y “ ”. También ha incursionado con éxito en la música. Su éxito viral “Demasiado fuerte” triunfó como canción de apoyo a Mario Bezares durante su estancia en “La casa de los famosos México”.

