Brenda Bezares sufre accidente en ¿Apostarías por mí? ¡Participantes tuvieron que auxiliarla! ¿Sale del juego?

Brenda Bezares sufrió un accidente durante su participación en el reality show ¿Apostarías por mí?, hecho que ocurrió durante el segundo domingo de eliminación del reality show, ¿cómo se encuentra la actriz? Te contamos todos los detalles.

Mario y Brenda Bezares son parte del reality show ¿Apostarías por mí? / Foto: Redes sociales

¿Qué pareja fue la segunda eliminada de ¿Apostarías por mí??

Raúl ‘el Pelón’ y Laura Molinar se convirtieron en la segunda pareja eliminada del reality show ¿Apostarás por mí?, luego de que el público decidió que José Medina y Tiby Camacho sigan en la competencia. En la misma jornada, Lorenzo Méndez y Claudia Galván obtuvieron la salvación, lo que definió el rumbo de la eliminación y reconfiguró las alianzas dentro del programa.

La salida de ‘el Pelón’ y Molinar estuvo precedida por tensiones dentro de la casa, especialmente tras los enfrentamientos entre Raúl y Mario ‘Mayito’ Bezares. Ambos habían acordado no nominarse. Sin embargo, durante el Cara a Cara se reveló que, como parte de la estrategia de la habitación Trébol, irían en contra de ‘los Poderosos’, lo que evidenció el quiebre de los acuerdos previos.

Tras su eliminación, Laura Molinar compartió su percepción de lo ocurrido al señalar: “Yo pensaba que venía a jugar un reto, pero se nos amontonaron todos, la Mariomafia, borreguitos”. Por su parte, Raúl “el Pelón” reflexionó sobre la dinámica del juego: “Uno cree que las cosas funcionan de una forma y tal vez no son. La gente está acostumbrada a ese tipo de estrategias y les gustó el juego que ellos hicieron, fue un experimento para nosotros muy interesante”.

Accidente de Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí? / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí??

Tras la eliminación de Raúl ‘el Pelón’ y Laura Molinar del reality show ¿Apostarás por mí?, la competencia continuó con el regreso de José Medina y Tiby Camacho, quienes fueron respaldados por el público para seguir en el programa. El resultado fue comentado entre los participantes, marcando un nuevo momento dentro de la dinámica del encierro.

En medio de ese momento, Brenda Bezares, esposa de Mayito, se acercó para celebrar que José Medina y Tiby Camacho permanecen en la competencia tras los pleitos que enfrentó con los Molinar. Durante ese momento, perdió el equilibrio y cayó frente a sus compañeros, hecho que ocurrió ante la presencia de otros participantes del reality.

Mario Bezares fue de los primeros en auxiliar a su esposa tras la caída, y posteriormente otros integrantes del programa se sumaron para brindarle apoyo. La situación fue atendida en el lugar y quedó registrada como parte de lo ocurrido después de la eliminación.

¡Nadie lo esperaba! Brenda Bezares sufre accidente en ¿Apostarías por mí? / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Brenda Bezares?

Brenda Bezares se encuentra bien luego de la caída que sufrió durante su participación en el reality show ¿Apostarás por mí?, hecho que generó atención entre sus compañeros y la audiencia. Tras lo ocurrido, la participante continuó dentro de la dinámica del programa, sin que el incidente modificara su permanencia en la competencia.

La actriz y cantante no abandonará el reality y seguirá formando parte del grupo que busca avanzar en el juego. El programa retomó su curso habitual después del momento, mientras la participante permaneció integrada a las actividades junto al resto de los concursantes.

