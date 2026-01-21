Brenda Bezares revela su insólito secreto de belleza y usa pipí ¡Dile adiós a la “leche” de ballena!

El “semen de ballena” quedó atrás. Ahora, Brenda Bezares sorprendió al revelar su nuevo secreto de belleza: la orinoterapia. La esposa de Mario ‘Mayito’ Bezares confesó que utiliza su propia pipí como parte de esta práctica alternativa, una declaración que de inmediato encendió la conversación y las especulaciones. ¡Te contamos todo!

Brenda Bezares revela que usa orinoterapia como parte de su cuidado facial. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los beneficios de la orinoterapia que practica Brenda Bezares?

Durante su participación en el programa ¿Apostarías por mí?, Brenda Bezares habló abiertamente sobre su experiencia con la orinoterapia y explicó cómo conoció esta práctica. La actriz y conductora contó que fue el actor Sebastián Ligarde, con quien trabajó en una novela en Miami, quien le compartió por primera vez la idea y le detalló la manera en que, según él, podía incorporarla a su rutina diaria.

Bezares relató que Ligarde le explicó paso a paso el proceso que debía seguir desde el momento de despertar, señalándole que el uso se hacía con la primera orina del día y aplicándola directamente en el rostro como parte del cuidado de la piel. “En la mañana cuando te levantes, el primer chorrito lo agarras y el segundo chorrito lo pones en unos algodones y te lo pones en la cara”, recordó que le dijo el actor, indicándole que lo integrara a su rutina de skincare.

La esposa de ‘Mayito’ Bezares señaló que, tras escuchar la explicación, decidió seguir las indicaciones tal como se las dieron y probar la práctica con el paso del tiempo. Explicó que después de una semana, la recomendación incluía colocar algunas gotas debajo de la lengua, y aclaró que siguió el proceso tal como se lo explicaron. “Total pasó el tiempo y hago lo que me dijo, agarro los algodoncitos y me la empiezo a poner en la cara”, compartió en el programa.

La orinoterapia no es respaldada por la comunidad científica. Sin embargo, quienes la practican, aseguran que tiene estos beneficios:



Mejora la piel

Fortalece el sistema inmonológico

Rejuvenecimiento.

No obstante, la orina no es estéril y contiene bacterias al salir del cuerpo, por lo que se recomienda consultar a un especialista antes de

aplicar esta práctica.

Brenda Bezares confiesa que utiliza orinoterapia: esto fue lo que dijo. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la orinoterapia que practica Brenda Bezares?

La orinoterapia, también conocida como uroterapia, urinoterapia, shivambu o terapia de auto-orina, es una práctica incluida dentro de la medicina alternativa que consiste en el uso de orina humana con fines medicinales o cosméticos. Quienes la practican señalan distintas formas de aplicación, que van desde el masaje de la piel o las encías hasta la ingestión de la propia orina, generalmente siguiendo rituales o indicaciones específicas relacionadas con el momento del día en que se realiza.

Pese a que Brenda Bezares defendió que hay fundamentos de esta prácitca, de acuerdo con información de organismos de salud, no existe evidencia científica que respalde el uso terapéutico de la orinoterapia. En 2019, el Ministerio de Sanidad de España la incorporó a un listado oficial de prácticas consideradas pseudociencias, como parte de una iniciativa para informar a la población sobre métodos alternativos que no cuentan con aval científico ni médico.

Brenda Bezares sacude las redes: revela que usa su orina para el cuidado del cutis. / Foto: IG/@bbezares

¿Quién es Brenda Bezares, participante de ¿Apostarías por mí??

Brenda Bezares, nacida el 26 de abril de 1968 en Monterrey, Nuevo León, es una actriz, conductora y cantante mexicana con una trayectoria que abarca el modelaje, la danza, la actuación y la conducción televisiva. Inició su carrera desde muy joven en pasarelas y campañas publicitarias y posteriormente se formó en artes escénicas y danza en instituciones de su ciudad natal. Su proyección pública creció tras ser nombrada Señorita Nuevo León en 1989, lo que le abrió oportunidades en telenovelas producidas en Estados Unidos y Venezuela, así como en distintos espacios de la televisión regiomontana.

En el ámbito personal y profesional, Brenda Bezares ha compartido proyectos con su esposo, el conductor Mario ‘Mayito’ Bezares, con quien está casada desde 1991 y con quien participa actualmente en el programa ¿Apostarías por mí?. Además de su faceta como cantante y autora, en 2013 enfrentó una embolia pulmonar, de la cual logró recuperarse. A lo largo de los años, ha mantenido presencia en medios de comunicación a través de la televisión, la radio y distintos proyectos artísticos.

