Salvador Zerboni en polémica: tacha de débiles a personas con depresión y destapa ¿enfermedad de Brenda Bezares?

Con una carrera llena de éxitos, pero también involucrado en varios escándalos, el año pasado Salvador Zerboni cayó en depresión y confesó que se sentía devastado, humillado y pisoteado, al ser el primer expulsado de La casa de los famosos All-stars. Aseguró que estaba acostumbrado a quedar en los 3 primeros lugares en todos los realities que participaba.

Te puede interesar: Salvador Zerboni rompe en llanto EN VIVO al revelar la muerte de su hermano: “No he estado bien”

Salvador Zerboni / Cortesía TelevisaUnivisión y YT @apostariaspormi

¿Qué dijo Salvador Zerboni sobre la depresión tras ser eliminado de '¿Apostarías por mi?’?

Al parecer, el rechazo del público sigue, ya que la historia volvió a repetirse hace 3 semanas al convertirse, junto con su novia, Marcela Ruíz, en la tercera pareja eliminada del reality ¿Apostarías por mí? En televisión se mostró completamente en shock y desconcertado por haber perdido, además, ante una pareja de concursantes no famosos: Laysha y ‘el Malito’.

En el reality tuvo que enfrentar un problema de sordera en el oído izquierdo (hipoacusia súbita). Por más que ha intentado encontrar una cura, no le ha sido posible, por lo que le preguntamos si esta situación le ha llevado a padecer depresión. Su respuesta fue contundente: “La depresión es para la gente con mente débil”.

Añadió: “No hay que tener excusas en la vida. El dolor es inevitable, pero la depresión es un sufrimiento y una elección. Ha sido muy complicado. La gente no es empática. Desafortunadamente, es fría, utiliza mi discapacidad para su beneficio, particularmente en este juego y es muy triste”.

Te puede interesar: Salvador Zerboni vs Mario Bezares en ¿Apostarías por mí? ¡le exige que deje de querer ser “el protagonista”!

Salvador Zerboni / Cortesía TelevisaUnivisión y YT @apostariaspormi

¿A qué tratamientos se ha sometido Salvador Zeroni para luchar contra el problema en su oído?

Salvador Zerboni ha recurrido a tratamientos que no le han funcionado, como inyecciones de cortisona en el tímpano o aparatos. “No pierdo la fe y la esperanza. Es lo último que pierde el ser humano. Voy a comenzar a ir con los doctores otra vez y hacer lo imposible por volver a escuchar. Espero ser una inspiración para toda la gente con una discapacidad como la mía, porque el mundo no se va a detener por nosotros”.

“En lo laboral, me ha tratado de afectar, pero soy un guerrero. No me voy a quejar ni a victimizar. Le voy a dar para delante. Si he logrado hacer películas, novelas y teatro, puedo correr, hacer ejercicio, estar con mi mujer. A lo mejor no escucho los chismes, a lo mejor Dios me lo quitó por alguna razón”.

Además, Salvador ha revelado que padece trastorno intermitente explosivo, que afecta el hemisferio cerebral, relacionado con las emociones. En cierta etapa de su vida, se apoyó en la terapia, pero ya no forma parte de su vida.

“Lo estoy tratando con mucha templanza y fuerza. Voy para delante y no tengo ningún problema. No es necesario (ir a terapia), lo tengo controlado”.

Te puede interesar: Salvador Zerboni enfrenta terrible enfermedad: “Ya no hay de otra”, dice el actor

Salvador Zerboni / Cortesía TelevisaUnivisión y YT @apostariaspormi

¿Qué dijo Salvador Zerboni sobre Brenda Bezares y su participación en '¿Apostarías por mí?’?

Sobre el reality nos platicó que Brenda Bezares no se encuentra bien. “Mi mujer la cuidó mucho, porque la señora tiene sus achaques. Se la pasaba con dolores de cabeza. Tiene problemitas de salud. Creo que tiene mal el corazón”. A lo que Marcela añadió: “Tiene algo de arritmias, se la pasaba mal a veces, se sentía mal”.

A pesar de la imagen negativa que cosechó en el programa, el actor asegura que viene un proyecto muy importante para él: Su primer estelar. “Por algo tengo tantos premios y reconocimientos, fui a mostrar mi lado virtuoso y próximamente voy a protagonizar. Estamos en camino, es la primicia que les estoy dando”.

Finalmente, sobre planes de boda con Marcela, con quien lleva 4 años de relación, nos comentó que lo considerarán para después, pero ella nos dijo: “No me imagino la vida sin que esté él. Sí sueño con casarme. Hijos, no sabemos todavía. Vamos a ver qué pasa más adelante. Si Dios quiere, que así sea”.

Te puede interesar: ¿Karime Pindter se burla de la separación de Potro y Fernanda de la Mora? Le envía mensaje

Salvador Zerboni en ¿Apostarías por mi? / Cortesía TelevisaUnivisión y YT @apostariaspormi

¿Cuáles han sido los escándalos de Salvador Zerboni?

Algunos escándalos y circunstancias difíciles que ha atravesado Salvador Zerboni:



MZO. 2013 FUE SEÑALADO DE ROBO En el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, fue bajado del avión por la Policía Federal, tras ser señalado por empleados de robarse unos lentes con valor de 5 mil pesos. Sin embargo el actor aclaro que fue una confusión.

2014 MANDA GOLPEAR A ‘REY GRUPERO’ Aunque se conocían y se llevaban bien, al actor le ganaron los celos porque el youtuber era amigo de su novia, la modelo Azzeneth Mar, y pensó que se la quería quitar.

ENE. 2018 SE LLEVÓ UNA CREMA SIN PAGAR Dimos a conocer un video en el que se ve cómo el actor entró a una farmacia, al sur de la CDMX, y tomó una crema antiedad de mil 500 pesos, y se la llevó sin pagarla.

OCT. 2019 AGREDE AL PERSONAL DE UN GIMNASIO Enfrentó a la ley por agredir al personal de un gimnasio, por lo que lo tuvieron que correr y el dueño del lugar interpuso una denuncia en su contra.

Te puede interesar: Luis Potro Caballero se enteró de que Fernanda de la Mora, supuestamente, ¡le fue infiel con Salvador Zerboni!

Salvador Zerboni polémicas / Cortesía TelevisaUnivisión y YT @apostariaspormi

¿Qué es la hipoacusia súbita?

De acuerdo con la página de la clínica médica Altiorem, también se la conoce como sordera brusca. Se define como una pérdida auditiva neurosensorial de más de 30 decibeles en 3 o más frecuencias consecutivas, ocurrida en menos de 72 horas

¿Qué es el trastorno intermitente explosivo?

Según la página médica de Mayo Clinic, son brotes repentinos y reiterados de conductas impulsivas, agresivas y violentas. El tratamiento supone psicoterapia y la administración de medicamentos, para ayudar a controlar los impulsos agresivos.

Te puede interesar: Salvador Zerboni y Angélica Celaya se enamoraron en TopChef VIP, y “¡ya hasta planean vivir juntos!”