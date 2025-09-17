Salvador Zerboni y Angélica Celaya se enamoraron en TopChef VIP, y “¡ya hasta planean vivir juntos!”

Salvador Zerboni viajó a Colombia con la idea de coronarse como el ganador del reality TopChef VIP, pero ganó algo más... Desde el minuto 1 quedó deslumbrado con la belleza, carisma e inteligencia de la actriz Angélica Celaya. Entre retos, el amor se dio de manera espontánea, y al final de las grabaciones ya no pudieron ocultar más lo que sentían el uno por el otro.

Zerboni y Celaya compartieron más que recetas en TopChef VIP: su historia de amor ya tiene planes de mudanza.

¿Cómo nació la historia de amor entre Salvador Zerboni y Angélica Celaya en Top Chef VIP?

Una persona de la producción asegura que Salvador Zerboni es todo un conquistador. “Desde que iniciamos con este proyecto, en abril pasado, notamos que con Angélica tenía más atenciones que con las demás participantes. Ella siempre se portó educada, pero un tanto distante. Como que se resistía a caer con él”.

Con el transcurso de los días y las pruebas, en conjunto o en equipo, la interacción entre ellos cada vez fue más cercana. “Zerboni siempre fue un competidor fuerte y aguerrido. Enfrentaba a todos, pero con ella se portó dócil. Su belleza la apantalló y quisieron conocerse a detalle. Los dos empezaron a ver que tenían muchas cosas en común”.

Para la recta final del proyecto, el amor entre ellos ya era más que evidente: “Era común verlos juntos, tanto fuera como dentro del set. Siempre estaban riendo y haciéndose cariñitos. Eso sí, guardando las apariencias en las grabaciones, para que no se dieran cuenta, pero todos lo sabíamos. De hecho, cuando ella salió eliminada, a Zerboni le pegó demasiado. No paraba de llorar, porque se le iba su amor”.

Ya con casi todo el programa grabado, la pareja decidió disfrutar de su amor fuera de cámaras. Angélica estuvo en México con él y la pasaron maravillosamente. Después, él se fue a Miami con ella y su familia.

¿Qué planes tienen Salvador Zerboni y Angélica Celaya como pareja?

Salvador Zerboni y Angélica Celaya, ya tienen planes en puerta: “Van tan bien que ya andan planeando irse a vivir juntos. El amor les pegó duro”.

Angélica se quería ir con cuidado porque conoce el largo historial de conquistas del actor, pero los detalles de Zerboni la enamoraron. Regresó para apoyarlo en la final:

“Angélica tenía mucho tiempo de estar soltera. Se enfocó en sacar adelante a su hijo. Ahora que le llegó el amor, está feliz. Hacen bonita pareja”, concluyó.

Zerboni y Angélica Celaya en TopChef VIP.

¿Con quién ha salido Salvador Zerboni? Su historial amoroso con famosas del espectáculo

Alejandra Guzmán: Se dice que tuvieron un romance intenso cuando él tenía apenas 19 años y ella casi 30.

Se dice que tuvieron un romance intenso cuando él tenía apenas 19 años y ella casi 30. Paty Cantú: Con la cantante anduvo en 2009, pero fue un amor fugaz.

Con la cantante anduvo en 2009, pero fue un amor fugaz. Ivonne Montero : Fue en 2014 cuando sostuvo una relación con la actriz, a quien se la volvió a encontrar en 2022 en el reality de Telemundo La casa de los famosos. Terminaron mal, porque ella aseguró que él se le acercó para tener fama.

: Fue en 2014 cuando sostuvo una relación con la actriz, a quien se la volvió a encontrar en 2022 en el reality de Telemundo La casa de los famosos. Terminaron mal, porque ella aseguró que él se le acercó para tener fama. Fey: Con la cantante sostuvo un romance breve, pues ella aseguró que el actor le fue infiel, pese a que él lo niega.

Con la cantante sostuvo un romance breve, pues ella aseguró que el actor le fue infiel, pese a que él lo niega. Daniela Navarro: Dentro de La casa de los famosos de Telemundo, donde ambos participaron, varias veces se les vio muy románticos, aunque no continuó afuera.

Salvador Zerboni / Redes sociales

¿Quién es Angélica Celaya, la actriz que conquistó a Salvador Zerboni en TopChef VIP?

Angélica Celaya es una actriz mexicano-estadounidense que inició en el medio en melodramas de Telemundo como:



Ladrón de corazones

Los plateados y Marina.

Trabajó en nuestro país en proyectos de TV Azteca como:



Mientras haya vida

Vivir sin ti.

En 2017 logró la fama con Mariposa de barrio, serie basada en la vida de Jenni Rivera q.e.p.d. Se casó en 2018 y tuvo un hijo, pero se separó en 2022.