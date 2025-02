Salvador Zerboni rompe el silencio, tras su sorpresiva eliminación de ‘La casa de los famosos All-stars’

El lunes 10 de febrero marcó la primera gala de eliminación de ‘La casa de los famosos All-stars’, y sorprendió a los televidentes: Salvador Zerboni se convirtió en el primer eliminado del reality de Telemundo. El actor de 45 años, visiblemente afectado, no pudo contener las lágrimas tras conocer su destino en la competencia luego de una semana de haber empezado.

Sergio Mayer, actual panelista del programa, compartió detalles inquietantes sobre la reacción de Zerboni tras su salida.

“Ustedes vieron a Zerboni dentro de La casa cuando le dijeron que tenía que salir y se quedó hecho pedazos. Para el ego de un actor, ser el primer eliminado de un reality es muy fuerte, pero además, haber sido eliminado cuando hay varios nuevos participantes es todavía más impactante”, expresó Mayer.

El exintegrante del team Infierno reveló que Zerboni experimentó una crisis emocional severa.

Salvador Zerboni primer eliminado de La casa de los famosos All-stars / Telemundo

Zerboni regresa al foro y comparte su sentir tras salir de La casa de los famosos All-stars

A pesar de las especulaciones sobre su ausencia en la gala de debate del martes debido a su crisis emocional, Salvador Zerboni sorprendió al aparecer en el foro. En una breve entrevista con Javier Poza y Jimena Gállego, el actor rompió el silencio y habló sobre sus emociones tras su inesperada eliminación.

“Definitivamente me siento devastado. Me siento destrozado. No puedo mentir, pero este villano favorito, que a lo mejor no es tan favorito en estos momentos, pero villano sí. Sin embargo, tengo un gran corazón. No entiendo realmente lo que sucedió. Como te dije ayer, o te aclimatas o te mueres, pues el poder de adaptación es lo más importante en un ser humano. Mientras me adapte más rápido podré trascender”, comentó Zerboni, con la voz entrecortada.

El actor también expresó su deseo de transformar esta experiencia en algo positivo: “Voy a transformar todas estas cosas negativas que me hicieron o que sucedieron. No sé cómo todavía. Con trabajos puedo hablar. Sigo temblando, pero lo voy a hacer y lo voy a convertir para bien, para nosotros, para el público, el cual no entiendo”, aseguró.

Salvador Zerboni primer eliminado de La casa de los famosos All-stars / Telemundo

La salida de La casa de los famosos All-stars fue un golpe inesperado para Salvador Zerboni

Salvador Zerboni destacó su incredulidad ante su eliminación a solo una semana del reality y la forma como ocurrió: “Te soy sincero, no presentía que me iba a ir, pero yo desde que jugué esto en la segunda temporada fue un éxito rotundo. Yo siempre he querido agradecer a Dios de tener la oportunidad de jugar estos juegos a mi edad, a los 45 años, y los juego al máximo”, compartió.

El actor, quien había sido uno de los personajes más polémicos en su primera participación en el reality, confiaba en su capacidad de permanecer en la competencia. Sin embargo, su eliminación repentina dejó muchas dudas en el aire, tanto para él como para el público.

Salvador Zerboni en La casa de los famosos All-stars / Telemundo

“Les voy a recordar una cosa: lo que he construido en mi vida, que es mi esencia, mi talento y mi luz, todavía siguen conmigo”, enfatizó.

La eliminación de Salvador Zerboni se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde muchos seguidores cuestionaron la decisión del público. Mientras algunos celebraron su salida, otros consideraron injusto que un participante con su trayectoria fuera el primero en abandonar la competencia.

