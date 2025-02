¿Cómo votar por tu favorito en ‘La casa de los famosos All-stars’ para evitar su eliminación?

El día de ayer se llevó a cabo la gala de nominaciones en ‘La casa de los famosos All-stars’, que comenzó este martes 4 de febrero por Telemundo. El inicio del reality promete una temporada llena de sorpresas con 23 habitantes dispuestos a darlo todo para llegar a la final.

No solo eso, habitantes polémicos como Alfredo Adame, Laura Bozzo, Manelyk, Niurka y Lupillo Rivera forman parte de esta temporada, que ya ha comenzado a generar contenido para su audiencia.

Aunque algunas rivalidades entre los participantes ya se perfilan en estos primeros días, la verdad es que ha primado la armonía dentro de la casa. Adame se reencontró con Laura Bozzo, y ambos se reconciliaron, ¡incluso hubo un beso entre ellos!, no todo ha sido miel sobre hojuelas Manelyk y Niurka han tenido sus primeros roces. Ambas son mujeres fuertes, no se dejan y al parecer no se caen tan bien.

Niurka y Mane comenzaron los pleitos en La casa de los famosos All-stars / Twitter

La casa de los famosos All-stars: ¿Quienes están nominados?

Sin embargo, la competencia sigue su curso y los famosos tuvieron que elegir estratégicamente a sus nominados. Uno a uno, los habitantes pasaron al confesionario y dieron sus votos basados en estrategias y alianzas, tal como lo sugirió el conductor Javier Poza a los famosos.

Finalmente, por mayoría de votos, los nominados fueron:



Alejandra Tijerina

Paulo Quevedo

Salvador Zerboni

Alfredo Adame

Uriel del Toro

La casa de los famosos all-star nominados de la primera semana / Instagram: @Telemundorealities

La casa de los famosos All-stars: ¿Cómo salvar a tu favorito?

Si bien las estrategias, pruebas semanales y alianzas son fundamentales para permanecer en ‘La casa de los famosos All-stars’, el público tiene la última palabra. Es la audiencia quien decide quién se queda y quién se va. Por ello, la personalidad de cada participante juega un papel crucial en el reality. El carisma significa todo a la hora de salvación del público.

¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Si resides en Estados Unidos, Telemundo ofrece varias opciones para votar por tu participante favorito. Las principales plataformas son:

App oficial de Telemundo.

Sitio web oficial de Telemundo.

La casa de los famosos All-stars: Nuevos participantes / IG

Los pasos para votar son los siguientes:

Entra a la sección de votaciones de ‘La casa de los famosos All-stars’ página de Telemundo en este enlace. Luego, selecciona la fotografía del participante y haz clic en el botón que dice “vota”. Durante el período de votación, solo puedes emitir un (1) voto por día. Los televidentes pueden votar cada semana empezando el jueves después que los nominados son anunciados, aproximadamente las 9:45 p.m, hasta las 8 p.m del próximo lunes.

