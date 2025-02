‘La casa de los famosos All-stars’: Conoce a los participantes confirmados

Jimena Gállego y Javier Poza dieron la bienvenida a la esperada edición All-stars de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, el reality que estrenó este 4 de febrero con un elenco renovado y poderoso. Los participantes llegan dispuestos a darlo todo, generar polémica y aprovechar esta nueva oportunidad para demostrar su estrategia y personalidad.

Durante la presentación, los conductores revelaron que la casa estará dividida en tres cuartos: Tierra, Agua y Fuego.

La primera en cruzar las puertas de ‘La casa de los famosos All-stars’ fue Paty Navidad, seguida por Salvador Zerboni. Más tarde, la modelo brasileña Julia Gama ingresó junto al italiano Luca Onestini, exparticipante de ‘Il grande fratello VIP’, acompañados por Uriel del Toro y Erubey de Anda.

Mira: La casa de los famosos All-stars, de Telemundo, buscará a sus habitantes ¡más polémicos de las 4 temporadas!

La casa de los famosos All-stars arranca la temporada. / Captura de pantalla

Por su parte, Laura Bozzo, quien se despidió de ‘Venga la alegría’ se convirtió en la séptima participante confirmada y dejó claro que esta vez viene con una actitud completamente diferente. “A diferencia de la primera temporada, donde me agarraron de su ‘tontita’, ahora a la señorita Laura se le respeta”, declaró con firmeza.

Carlos Cruz y Carlos Chávez también fueron confirmados como participantes de ‘La casa de los famosos All-stars’. Ambos forman parte de la nueva generación y entraron de la mano de Laura Bozzo.

Laura Bozzo es llamada al confesionario

Apenas unos minutos después de su ingreso, Laura Bozzo fue llamada al confesionario, donde La Jefa le pidió tomar una decisión crucial: elegir entre dos participantes para que uno de ellos fuera el siguiente en entrar a ‘La casa’. Mientras tanto, en el estudio, se reveló de inmediato la identidad del actor argentino Nacho Cassano.

Alejandra Tijerina y Valentina Valderrama también se sumaron al reality como parte de la nueva generación de participantes.

La undécima participante en ingresar fue Aleska Génesis, quien aseguró que esta vez quería escribir su propia historia y se autonombró “Brilleska”. La modelo dejó claro su objetivo en esta edición: “Para ganar no necesito aliados, solo necesito ser yo misma”. Recordó que en la temporada pasada llegó a la final, pero ahora su meta es quedarse con el primer lugar.

La casa de los famosos All-stars arranca la temporada. / Captura de pantalla

Alfredo Adame llega a ‘La casa de los famosos All-stars’

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrada de Alfredo Adame, quien apareció vestido de ninja y con su característica seguridad. “Soy la sal y la pimienta de la casa”, aseguró, dejando en claro que no pasará desapercibido. “Voy tranquilo, pero si me buscan, me encuentran”, advirtió.

Su llegada generó tensión de inmediato, pues ni él ni Laura Bozzo se saludaron, marcando desde el inicio lo que podría ser una convivencia complicada.

La casa de los famosos All-stars arranca la temporada. / Captura de pantalla

Rey Grupero sorprende con un gesto inesperado

Tras la entrada de Adame, fue el turno de Rey Grupero. A pesar de su historial de conflictos con el actor, sorprendió a todos al acercarse a saludarlo y darle un abrazo

Posteriormente, Diego Soldano, Rosa Caiafa, Dania Méndez, Paulo Quevedo, Alvaro ‘Varo’ Vargas ingresaron a ‘La casa’ y se reunieron con el resto de participantes que ya había comenzado a platicar.

La casa de los famosos All-stars arranca la temporada. / Captura de pantalla

Laura Bozzo y Alfredo Adame sorprenden con una inesperada tregua

Para sorpresa de todos, ambos decidieron dejar atrás la tensión y sus diferencias y entablaron su primera conversación dentro del reality. Durante el encuentro, Laura Bozzo tomó la iniciativa y le dijo a Adame que actuaría como si nunca lo hubiera conocido, con la intención de comenzar una nueva etapa sin rencores. En un gesto inesperado, ambos se dieron la mano y demostraron que estaban dispuestos a convivir pacíficamente dentro de la casa. El momento se tornó aún más sorprendente cuando Alfredo Adame, con su característico sentido del humor, bromeó con la presentadora peruana y le dijo: “Igual y te subo a la suite”,

Finalmente, Manelyk, Lupillo Rivera y Niurka fueron los últimos en ingresar a ‘La casa de los famosos All-stars’.

Con su característico estilo, Manelyk se mostró preparada para enfrentar esta nueva oportunidad, afirmando con seguridad: “Estoy lista para la revancha; no por nada me llaman la ‘reina de los realitys’”.

Por su parte, Lupillo Rivera reveló que, de tener que formar una alianza estratégica, lo haría nuevamente con Aleska Génesis, ya que ambos hicieron esta promesa tras haber competido juntos en la cuarta temporada. El cantante rompió en llanto antes de entrar al despedirse de sus hijos.

Niurka fue presentada por los conductores como la cereza del pastel. La cubana aseguró que seguramente su llegada no sería bien tomada por Zerboni, con quien tuvo algunos roces durante la tercera temporada.

Mira: La casa de los famosos All-stars: Dónde verla en México, fecha de estreno, participantes y todos los detalles