Niurka Marcos ingresa a ‘La casa de los famosos All-stars’ ¿Le llegaron al precio? Ella misma lo revela

Dentro de unas cuantas semanas, se estrena ‘La casa de los famosos All-stars’, la cual reunirá a varios exparticipantes de las ediciones anteriores del reality. Si bien Telemundo no ha revelado el nombre de los concursantes oficialmente, Niurka Marcos confesó hace poco que sí formará parte.

Recordemos que la cubana estuvo en la segunda temporada del show. Si bien entró siendo una de las favoritas para ganar, fue eliminada a la sexta semana por decisión del público.

Esto no le pareció a la también actriz, quien se dedicó a despotricar en contra de Telemundo en sus redes sociales y no asistió a las galas del programa.

Niurka ingresa a La casa de los famosos All-Stars / Redes sociales

¿Por qué Niurka Marcos estaba molesta con luego de participar en “La casa de los famosos de Telemundo”?

En aquel entonces, la celebridad aseguró que se había orquestado desde la producción toda una “campaña de desprestigio” para sacarla del concurso, pues, según ella, no les parecía su actitud “honesta” e “irreverente”.

Incluso, en su momento, confrontó a los conductores del show y afirmó que los productores mostraban cierto favoritismo hacia algunos integrantes.

“No es mi casa. En mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá y tampoco me digan que me quieren porque no me quieren. Hay favoritismo. ¿Por qué no le hacen a las gárgolas un video de cosas negativas como nos los están haciendo?”, expresó.

Tras esto, manifestó ante sus seguidores en Instagram que no deseaba volver a participar en un reality de este estilo.

¿Por qué Niurka Marcos decidió ingresar a ‘La casa de los famosos All-stars’?

A través de redes sociales, la llamada ‘Mamá Niu’ comentó que la producción del programa realizó “muchos cambios” desde su temporada y por ello decidió darles “otra oportunidad”.

También admitió que había una buena negociación de por medio. Si bien no reveló cuánto le pagarían, sí sostuvo que le habían “llegado al precio”.

Niurka “Siempre dije que no trabajaría más con la empresa, salvo que fueran otras circunstancias, otra producción u otras personas. Además de una buena negociación, que me lleguen al precio, que es lo que está pasando ahorita”

Y agregó: “Son otras personas, con otra empatía, con otras intenciones, con otros acuerdos, con otra reconciliación. Qué bonito se siente cuando la gente que está a cargo de una producción, te demuestran el interés por hacerte ser humano y reconciliar”.

Para finalizar, se dijo muy contenta por ingresar al show y con esperanza de que, en esta ocasión, las cosas funcionen bien: “Cuando viene la sabiduría, tienes una relación más sana. Así es la vida”, concluyó.

¿Qué se sabe de ‘La casa de los famosos All-stars’?

El estreno de ‘La casa de los famosos All-stars’ será el próximo 4 de febrero del 2025, a través de la señal de Telemundo.

Aunque todavía no se ha revelado la lista oficial de participantes, ellos son los confirmados: Alfredo Adame, Laura Bozzo, Manelyk González y Niurka.

También participará Alicia Machado, pero se desconoce si será habitante o panelista.

‘La casa de los famosos All-stars’ será conducido por Javier Poza y Jimena Gállego.

El programa se transmitirá también por el sitio oficial LaCasadelosFamosos.com

