Aleska Génesis sorprende con nuevo look, tras ruptura con Clovis Nienow

Aleska Génesis está lista para dar vuelta a la página y comenzar una nueva etapa en su vida. A poco más de una semana de anunciar su separación de Clovis Nienow, la modelo venezolana decidió que la mejor manera de marcar este nuevo capítulo era con una transformación en su imagen.

A través de sus redes sociales, Aleska compartió un video en el que mostró su renovado look: Dejó atrás su melena corta y apostó por unas largas extensiones rubias con ondas suaves y una base oscura, un cambio realizado por el estilista Jonathan Carrodeguas.

“Estoy amando este nuevo look. Volví a mi cabello largo. Vamos a ver por cuánto tiempo me quedo con este look y estoy amándolo de verdad”, expresó con entusiasmo en sus historias de Instagram. Además, aprovechó para agradecer a sus seguidores el apoyo que le han brindado tras su reciente ruptura.

Aleska agradece a sus fans por el apoyo tras su separación de Clovis

Aleska reconoció el cariño incondicional de sus fans, quienes han estado activos en redes tras su separación:

“He visto a mi team súper activo, he visto a las malas que ahora son brilleskas. De verdad que muchas gracias por todo el amor que han dado. Ustedes me llenan de fuerza y de muchos corazoncitos amarillos”. Aleska Génesis

Con un aire renovado y actitud empoderada, la influencer acompañó su video con un mensaje contundente:“Volvió la MALA con su look original, pero ahora es brilleska”, con lo que dejó claro que este cambio simboliza su nueva mentalidad, previo a su entrada a La casa de los famosos All-stars.

Para reforzar la idea, musicalizó el clip con la canción ‘Mala’ de Belinda, un himno para todas aquellas mujeres que han sido juzgadas o criticadas en algún momento de sus vidas.

Mira: Aleska reacciona a la nueva relación de Nicky Jam ¿qué opina?

Aleska estrena nuevo look / Instagram: @aleskagenesis

Fans de Aleska reaccionan a su cambio de look

Como era de esperarse, el nuevo look de Aleska no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios entre sus seguidores. Mientras algunos aplauden su regreso al cabello largo, otros opinaron que su estilo anterior resaltaba aún más su belleza.

“Me encanta, aunque muy pocas como tú pueden llevar el cabello corto como se debe. La que puede, puede, las demás aplaudimos”, comentó una fan. Otro seguidor agregó: “Modo necia volvió con todo”, mientras que algunos destacaron su versatilidad: “Todo te queda divino, pero con cabello largo, la barbie Brilleska”.

Otro usuario expresó que la prefiere con su antiguo look: “El pelo largo te queda hermoso, pero más brutal tu cabello corto”.

Aleska rompe con Clovis

A pocos días del estreno de la versión All-stars del ‘La casa de los famosos’ Telemundo, Clovis Nienow y Aleska Génesis sorprendieron a sus seguidores al confirmar el fin de su relación.

A través de un comunicado conjunto, la pareja compartió la noticia y anunció que su decisión fue tomada con madurez y respeto mutuo.

“Queremos compartir con ustedes que después de un tiempo juntos, se decidió tomar caminos distintos en nuestra relación de pareja. Ha sido una etapa hermosa llena de aprendizajes, momentos inolvidables y mucho cariño, por lo que seguimos valorándonos y respetándonos profundamente”, expresaron.

Mira: Aleska N revela si estará en la nueva temporada de LCDLF All Stars y su situación legal en México

Aleska Genesis y Clovis Nienow anuncian su ruptura / Instagram

Clovis rompe el silencio sobre su ruptura con Aleska

Tras la publicación del comunicado, el actor y presentador utilizó sus redes sociales para hablar abiertamente sobre la separación con Aleska.

“No ha sido fácil, no he salido a decir nada. Ayer, Aleska y yo publicamos un comunicado anunciando que tomaremos caminos distintos. Es así, pero puedo decirles que ella es una gran mujer, una gran persona. Viví momentos inolvidables con ella: viajes, risas... Me quedo con esas alegrías. Ahora, nuestras vidas están enfocadas en diferentes direcciones. Ella está dedicada a su trabajo, y yo al mío”, expresó.

Clovis enfatizó que la separación no se debió a la falta de amor, sino a que sus proyectos de vida han tomado rumbos distintos.A pesar del fin de su romance, ambos mantienen una relación basada en el respeto y el cariño mutuo.

Checa: Aleska Génesis y Maripily Rivera ya se reconciliaron tras conflicto en ‘LCDLF’; así lo confirmaron