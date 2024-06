Aleska reacciona a la nueva relación de Nicky Jam ¿qué opina?

Hace dos semanas llegó a su fin la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, y Aleska ha decidido comenzar una relación con Clovis, su eterno enamorado del reality. Ambos se han dado una oportunidad pese a las críticas de internautas que consideraban que el actor y modelo no debía comenzar nada con Aleska, quien lo había rechazado en varias ocasiones durante su estancia en ‘La casa’.

En las primeras semanas, se había visto que el interés de Aleska no era precisamente Clovis, sino Christian Estrada, con quien compartió una noche romántica el pasado Día de San Valentín. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, los espectadores pudieron presenciar la cercanía que crecía entre Aleska y Clovis, aunque también notaron que la venezolana parecía no haber olvidado a su ex, Nicky Jam.

Aleska Génesis y Clovis Nienow / X: @lacomadrita

Aleska confesó que aún sentía algo por Nicky Jam

A principios de mayo, Aleska Génesis confesó a Lupillo Rivera en ‘La casa de los famosos’ que aún sentía algo por su ex Nicky Jam. Esta inesperada revelación sorprendió bastante debido a que Aleska había correspondido tanto a Christian Estrada como a Clovis, quienes mostraron interés en ella.

“Yo a Nicky lo amo y ya yo sé que el día de mañana, supongamos, Nicky y yo volvemos, ya es para casarnos, para tener hijos. Yo estoy en mi proceso de sanación. Saliendo de acá tengo que ver si tiene novia”, dijo Aleska. Añadió también: “Y encuentro que con esta gente que conozco los veo como niños. Nicky era como muy hombre, muy caballero, muy todo”.

Nicky Jam presumió foto con su novia

Estos comentarios no pasaron desapercibidos entre internautas, que expresaron en redes que Aleska no había superado a su ex. Por si fuera poco, Nicky Jam subió a sus redes una fotografía para presumir a su nueva novia, la modelo colombiana Juana Valentina Varón, dejando claro que él ya pasó página con Aleska Génesis, con quien tuvo un noviazgo de medio año en 2021.

Nicky Jam besando a su nueva novia / Instagram: @nickyjam

¿Qué opina Aleska de la nueva relación de Nicky Jam? ¿Le afecta?

La modelo venezolana reveló que, a los pocos días de estar fuera de ‘La casa de los famosos’, sus seguidores le dieron la noticia en un live y ella reaccionó de la forma más natural, deseándole lo mejor a su ex. Además, aseguró que la gente se confundió, pues creyeron que Nicky Jam subió una foto con su novia como respuesta a la declaración de Aleska; ella asegura que esto no fue así, que el intérprete no es esa clase de persona.

“Me dicen eso y dije bien por él, pero creo que la gente se confundió, pareciera que era una respuesta a lo que yo dije, él estaba simplemente disfrutando, hizo esa historia yo no sé si es su novia, si es formal o no, creo que la gente se confundió y pensó que era una respuesta a lo que dije. No fue así y lo sé por él mismo que no fue así”, comentó Aleska a Molusco TV.

Aleska aclara que ella superó su noviazgo con Nicky Jam, pero aseguró que la conversación con Lupillo, donde habló de Nicky Jam, fue editada y se malinterpretó por el público, dando a entender que ella aún quería volver con el cantante.

“La producción corta y pega, sacan lo que quieren sacar. Yo tuve una conversación con Lupillo sobre el por qué no volvía con él y le comenté que la única manera que nosotros podríamos volver era para casarnos, pero editaron y colocaron la parte de casarnos, pero nosotros somos amigos, somos panas”, concluyó Aleska.

