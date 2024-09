Aleska N revela si estará en la nueva temporada de LCDLF All Stars y su situación legal en México

La modelo venezolana Aleska N ha roto el silencio respecto a su posible participación en la nueva temporada de La casa de los famosos All Stars y ha abordado su situación legal en México.

En una reciente entrevista para el programa En casa con Telemundo, Aleska compartió que, aunque en un principio descartaba rotundamente volver a participar en el reality debido a la presión que experimentó tras su salida, ahora está reconsiderando su decisión.

“Al principio, como salí un poco agobiada de La casa, era un no rotundo, pero en estos momentos que ya estoy más tranquila, más calmada, voy a pensarlo. Lo estoy pensando”, expresó. Aleska N , expresó.

Aleska Génesis llega a LCDLF 4 / Telemundo/ Captura de pantalla

Situación legal en México de Aleska N

Aleska N, quien es novia del actor Clovis Nienow, atraviesa un momento difícil, pues recientemente fue vinculada a proceso en México por un presunto caso de “robo en pandilla”. Los problemas legales de la modelo comenzaron en enero de 2023, cuando fue detenida al llegar a la Ciudad de México para participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo debido a una alerta migratoria.

Aunque fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, fue liberada al día siguiente sin ser vinculada a proceso. Posteriormente, se reveló que enfrentaba acusaciones por el presunto robo de relojes valorados en más de 10 millones de pesos a su excuñado, así como por su supuesta participación en un robo en pandilla en la alcaldía Cuauhtémoc. A pesar de esto, participó en el reality sin restricciones.

Sin embargo, el pasado 16 de agosto de 2024, el conductor Javier Ceriani informó en el programa Chisme no like que Aleska fue nuevamente vinculada a proceso por el presunto robo y no puede regresar a México sin enfrentar la posibilidad de ser detenida.

Aleska también se pronunció sobre su situación legal: “No puedo ir a México. Volvieron a abrir el caso. Es un tema que en este momento me preocupa porque ya debió haberse cerrado cuando yo fui a mostrar mi inocencia, ya que tuve una audiencia donde se me declaró inocente en libertad absoluta. Esta vez quieren reabrirlo y hacer una orden de aprehensión para demostrar mi inocencia. Entonces, espero pronto resolver ese tema y ya poder entrar a México”, comentó.

IG

La casa de los famosos All Stars

Respecto a la nueva temporada de La casa de los famosos, la versión All stars está prevista para 2025. Esta edición especial reunirá a exconcursantes que no lograron ganar en sus respectivas temporadas.

Entre los nombres que se rumorean para regresar se encuentran Manelyk González, Laura Bozzo, Dania Méndez, Rodrigo Rome y Niurka Marcos, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa.

