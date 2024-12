Las condiciones de Lupillo Rivera para ser parte de La casa de los famosos All-stars luego de la polémica

En enero próximo inicia una nueva temporada de La casa de los famosos por la cadena Telemundo, y varios de sus exparticipantes regresan a una “revancha” llamada All stars. Para esta nueva temporada, la empresa pretende traer a sus participantes más polémicos y los que generaron impacto en las 4 temporadas previas.

El nombre de Lupillo Rivera, quien participó en la pasada entrega, suena fuerte. Una persona cercana a él nos comparte: “Él sigue en pláticas porque aún no lo convencen. Se enojó mucho al terminar la pasada edición pues se sentía ganador y no pasó eso. Al final, se fue con la competencia (Univisión) a dar la primera entrevista, cuando aún tenía que hacer cosas para Telemundo. Lo que sí es un hecho, es que lo quieren para que regrese a esta revancha”.

“Lupillo pide muchas cosas. Entre ellas, que no se malinterprete lo que dice en La casa porque, según él, lo tacharon de mala persona. Además, quiere ganar entre 60 y 70 mil dólares semanales (aproximadamente entre 1 millón 200 mil y 1 millón 400 mil pesos). Están en el estira y afloja”.

¿Quiénes van y quiénes no van a La casa de los famosos all stars?

Algunos nombres como Laura Bozzo, Alfredo Adame, Manelyk González, Niurka y más han sido confirmados, pero la lista de los famosos que tomarán el reto otra vez aún no se ha revelado por completo: “Muchos quieren volver a entrar, pero lo que buscan es tener elementos que generen polémicas y temas de conversación. Que sea seguida más que las otras temporadas”.

Niurka y Mane son dos de las famosas que sí van a estar en la temporada “all stars” / TVNotas

Asimismo, nos enteramos de que Thalí García, quien también fue una de las participantes de la última entrega, no estará en esta nueva etapa: “A ella no la convocaron hasta donde sé. No sé por qué dicen por ahí que sí entrará cuando ni en la lista ha estado. Ella ha dicho tanta cosa que no tiene nada que ver con la realidad que se vivió. Por eso, no la quieren en el show. Ella no entra en esta nueva etapa”.

Thalí y Adrián no han sido considerados para La casa de los famosos all stars / TVNotas

“Quieren de 18 a 20 participantes. Están ya casi todos firmados, pero también sé que quedan pendientes como 4 o 5. ‘Bebeshita’ también entra. Quien no va es Adrián Marcelo”. Al preguntarle por qué no está considerado uno de los participantes más polémicos de este reality, contundente nos dijo: “Nunca ha estado contemplado. Es un hombre que dio mucho en La casa de los famosos México, pero no entra con el elenco para Estados Unidos. Quizás en un futuro”.

Sin duda, La casa de los famosos All stars será un reality que dará mucho de qué hablar: “La temporada pasada fue la más fuerte en contenido. Hubo mucho pleito y, sobre todo, polémica. Eso es lo que buscamos en esta nueva temporada: Que la gente se enganche. Ya lo veremos en enero próximo”, concluyó.

