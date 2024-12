Laura Bozzo no quiere a Alicia Machado en ‘LCDLF all stars’ por “diva”, ¡amenaza con renunciar si entra!

Hace algunos días, Alicia Machado confirmó su participación en ‘La casa de los famosos all stars’, reality que se estrenará en febrero del 2025. Si bien no detalló si estará como panelista o habitante, Laura Bozzo no está conforme con esta situación.

En entrevista con Javier Ceriani, indicó que las negociaciones para entrar al show ya están prácticamente concluidas. Sin embargo, ahora está contemplando “echarse para atrás”, pues no quiere encontrarse con Alicia.

Laura Bozzo “Yo había cerrado con ‘La casa de los famosos’, pero me han entrado dudas porque va a entrar gente que es muy arrogante. No tengo ganas de lidiar con divas y divos. Estoy repensando. La casa está en duda”

¿Por qué Laura Bozzo no quiere ver a Alicia Machado en ‘La casa de los famosos All stars’?

Durante la conversación, la llamada ‘señorita Laura’ admitió que, si bien nunca ha tenido problemas con la actriz en el pasado, no le gusta su personalidad y cree que habría mucha polémica si se llegan a reunir.

Además, recordó que, en una ocasión, la quiso saludar y ella, aparentemente, la habría “peluseado”, algo que le generó mucha molestia en su momento.

“Yo no he tenido problemas con ella, pero a mí me produce (mala vibra) su arrogancia. En una oportunidad, yo la saludé y ella me quitó la mano. Me refiero a Alicia Machado. La gente soberbia y que se siente la dueña y así, es gente que no resisto. No la resisto”, expresó.

Por supuesto, estas declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales. Si bien algunos usuarios afirman que Laura no es “necesaria” para el show, otros le han pedido que no renuncie, pues será quien le “ponga sabor” con su personalidad controversial. Incluso, varios creen que sus “dudas” están más relacionadas con el pago que le darán por estar en el proyecto.

¿Alicia Machado realmente es “soberbia”?

Esta no es la primera vez que Alicia Machado es tachada de “soberbia”. Tras la pelea que protagonizó con ‘el Puma’ Rodríguez en la más reciente temporada de ‘Top Chef VIP’, algunos internautas no la bajaron de “diva” y “grosera”.

Si bien la actriz se defendió de las críticas, poco después de lo ocurrido ambos limaron asperezas. En el último capítulo del programa, el cantante reconoció que no se había portado bien con ella y pidió que lo perdonara.

Ante esto, la famosa no dudó en aceptar su perdón y también se disculpó por su actitud, culminando la reconciliación con un emotivo abrazo.

¿Qué se sabe de ‘La casa de los famosos All stars’?

‘La casa de los famosos All stars’ reunirá a varios exparticipantes de ediciones anteriores. Los confirmados hasta el momento son Alfredo Adame, Manelyk González y Laura Bozzo. No obstante, se ha especulado que también podrían participar las siguientes celebridades.

Dania Méndez

Niurka Marcos

Lupillo Rivera

Daniela Navarro

La Materialista

Roberto Romano

Osmel

Diego Solano

Hace poco, Telemundo confirmó que el show se estrenaría en febrero del 2025. Hasta el momento, no se ha revelado la fecha exacta.

