Alicia Machado le gritó a José Luis Rodríguez ‘el Puma’ en Topchef vip; Paty Navidad lo defiende

Top Chef VIP es el popular reality de cocina de Telemundo, conducido por Carmen Villalobos, donde participan celebridades como Alicia Machado, Paty Navidad, José Luis ‘el Puma’, Gary Centeno, Polo Morín, Rosie Rivera, Pancho Uresti, entre otros. Como en toda competencia de celebridades, las polémicas son inevitables, y recientemente, la exreina de belleza venezolana Alicia Machado protagonizó un conflicto con uno de los participantes.

Así fue el conflicto de Alicia Machado y José Luis Rodríguez ‘el Puma’

Todo comenzó cuando Alicia Machado tuvo que participar en un reto de parejas con el cantante José Luis Rodríguez ‘el Puma’. En este desafío, ambos debían cocinar el mismo platillo con el mismo emplatado, pero una pared los separaba, permitiéndoles comunicarse solo a través de la voz. Esta situación desesperó a la venezolana desde el inicio, quien aseguró que el cantante “es una persona grande y mayor que tiene ataques de necedad”.

Desde el principio, Alicia mostró su inconformidad con trabajar junto al ' Puma’, siendo bastante dura con él, lo cual no le agradó al cantante. “Vamos a empezar a competir. Tengo todo el derecho de preguntar y necesito que me escuches en este reto”, dijo Alicia, añadiendo: “Necesito que me hagas caso porque no quiero perder”.

A lo que ‘el Puma’ respondió: “¿Me estás regañando?”. Alicia contestó en tono imperativo: “No te lo estoy diciendo y advirtiendo”, a lo que ‘el Puma’ replicó: “Así no, Alicia”. Machado insistió: “Necesito que me oigas porque sé cocinar un poco más que tú”.

Las consecuencias del enfrentamiento

Finalmente, la ejecución del platillo no tuvo el mejor resultado, y ‘el Puma’ compartió que no le gustó la forma en la que la venezonala lo trató durante el reto. Alicia recibió comentarios de los jueces pidiéndole respeto y empatía.

Machado muy molesta afirmó que cuando ella comenzó a preguntar, ‘el Puma’ hacía comentarios como “ya empezó el kinder”, lo cual la llevó a cuestionar por qué a ella se le exigía respeto y a él no. “Yo también merezco respeto, cada vez que yo hablo hay una burla hacia mí”, dijo Alicia Machado.

Paty Navidad apoya a José Luis Rodríguez ‘El puma’ y critica a Alicia Machado

Finalmente, ‘el Puma’ se mostró muy conmovido tras esta experiencia y evidenció su vulnerabilidad. Ante esto, Paty Navidad defendió al cantante, criticando la forma en que Alicia lo trató y exhibió su edad como debilidad para el reto.

“Me sentí muy triste porque también tengo papás que tienen muchos años y criticar a las personas por su edad lo único que hace es exhibir la pobreza espiritual y la falta de consciencia porque tampoco nosotros tenemos la vida comprada”, declaró Paty Navidad.

El incidente generó diversas reacciones tanto en el set como en las redes sociales, con muchos espectadores tomando partido en el conflicto. La polémica entre Alicia Machado y José Luis ‘el Puma’ ha puesto de manifiesto la tensión y los desafíos que enfrentan las celebridades en un entorno competitivo como el de ‘Top chef vip’.

