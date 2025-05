Alicia Machado arremete contra Gaby Spanic tras acusaciones hacia Pablo Montero: “No es una santa” VIDEO

El pasado abril, Pablo Montero fue acusado de agresión por la expareja de Rafa Mercadante, Elda María, por lo que Gaby Spanic estalló en contra del actor y recordó que ella sufrió abuso a manos de él durante su participación en ‘LCDLF’.

“Como ustedes saben yo sufrí acoso, acoso o abuso, porque ya me tocó los sen0s, o sea, no me tocó aquello pero sí me tocó los sen0s y quería besarme a la fueza”, dijo en ese momento Gaby acerca de su presunta experiencia con Pablo Montero.

Ahora, Alicia Machado le hace frente a la actriz para defender a su ex. ¿Qué dijo?

Gaby Spanic estalla contra Pablo Montero y manda mensaje contundente / Captura de pantalla de X: @saleelsol

Alicia Machado arremete contra Gaby Spanic y defiende a Pablo Montero

Alicia Machado se pronunció al escándalo en una entrevista para ‘Sale el sol’ y aunque reconoció que el intérprete de ‘Mi piquito de oro’ no es ningún santo, aseguró que Gaby tampoco lo es:

“Gabriela es una chava que necesita ayuda. De verdad a mí me da mucha tristeza a veces Gabriela, las cosas que le pasan y Pablo también. Pablo también tiene mil p... con (sustancias) y con un montón de cosas, no nos vamos a hacer p... Ni Pablo es ningún santo... y la otra tampoco es ninguna santa”, sentenció la actriz.

Por otro lado, la presentadora admitió que durante su tiempo con Pablo Montero él siempre fue un caballero con ella y que le guarda un gran cariño:

“Pablo y yo fuimos novios casi 2 años. Tengo hasta anillos de compromiso de Pablo y todo. Yo quiero mucho a Pablo. Lo que pasó pasó, es un chico que estuvo en mi vida y yo en la de él, quiero mucho a su familia. Pablo conmigo siempre ha sido un caballero, yo lo quiero mucho y siempre lo he apoyado y no me gusta cuando le pasan cosas malas, porque fue alguien que fue mi novio” Alicia Machado

A quien sí se le fue encima fue a Gaby Spanic, pues aseguró que la actriz de ‘La usurpadora’ siempre le ha hecho la vida imposible:

“No hace otra cosa que hablar mal de mí. Me tiene una p... envidia que no puede con ella. A mí de verdad que ya Gabriela ya me... de verdad”.

Alicia Machado arremete contra Gaby Spanic / Captura de pantalla de youtube: Imagen entretenimiento

Los problemas de Pablo Montero

En lo que va de este 2025 Pablo Montero se ha enfrentado a diferentes escándalos que han marcado su reputación. A finales de marzo se viralizó el encontronazo que tuvo con su compañero de la obra ‘Perfume de Gardenia’, Enrique Madrid, a quien presuntamente golpeó tras bambalinas.

Mucho se dijo al respecto, que si el asistente lo tocó y hostigó primero, que si Pablo estaba alcoholizado; al final Enrique Madrid quedó fuera de la obra. El cantante fue respaldado por el productor del show, Omar Suárez.

Pablo Montero golpea a Enrique Madrid / IG: @enriquemadridm / @pablomoficial

Sin embargo, no pasaría mucho para que Pablo enfrentara otro escándalo, pues justamente a mediados de abril la influencer y expareja de Rafa Mercadante lo denunció por supuesta agresión física tras supuestamente haber recibido propuestas indecorosas en un encuentro en su casa de Cancún. No obstante, pocos días después la supuesta víctima se retractó y pidió disculpas a Pablo mediante sus redes sociales.

Por otro lado, el periodista Javier Ceriani reveló en su canal de youtube que, supuestamente, el cantante de ‘Que me digan viejo’ habría visitado un hopital por problemas de alcoholismo que ya estos estaban afectando su salud: “Los médicos (le advirtieron que podría tener) daño renal y hepático, si no para”. Por esta razón, Ceriani sostuvo que Pablo estaría muy preocupado y aseguró que los doctores le habrían dado un ultimátum.