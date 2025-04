Pablo Montero fue al hospital por su adicción al alcohol, reporta Javier Ceriani: “Le dieron un ultimátum”

Pablo Montero vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión, no por algo relacionado con la agresión a Enrique Madrid o la denuncia de Elda María, expareja de Rafa Mercadante, sino por los supuestos problemas de salud que lo habrían llevado al hospital.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, el cantante ha visitado con regularidad una clínica al sur de la CDMX para hacerse diversos chequeos médicos, pues habría presentado varios “síntomas preocupantes”.

“Pablo Montero estaría visitando el hospital Ángeles. Está yendo bien temprano, como a las 7 de la mañana, Pablo Montero, sin que nadie lo vea, para hacerse chequeos. Aparente y alegadamente, ya le habrían dado un ultimátum los médicos”, contó Ceriani a través de su canal en YouTube.

¿Qué le pasó a Pablo Montero? Reportan que su vida estaría en riesgo

Según Ceriani, los especialistas le dijeron a Pablo Montero estaría en riesgo de padecer “daño renal y hepático”.

Javier Ceriani “Los médicos (le advirtieron que podría tener) daño renal y hepático, si no para”

El también comunicador contó que el también actor habría decidido ir con los médicos al detectar que estaba orinando con sangre. Tras las evaluaciones médicas, le dijeron que, si seguía con su “estilo de vida”, hasta podría necesitar un trasplante de hígado.

“Ultimátum. Una cerveza más y pueden reventar sus órganos”, indicó, aconsejándole a Pablo que “parara”, o, de no hacerlo, podría llegar a tener cirrosis y perder el hígado que es un órgano vital.

“Cuando se daña el hígado, se daña todo. Por eso dicen que la bilis es lo que mantiene al cuerpo humano. Cuidado, Pablo, eres muy joven. Tienes futuro por delante. Va directo a la cirrosis. Es noticia confirmada”, puntualizó.

¿Cómo está Pablo Montero? Esto dice Javier Ceriani

Si bien Pablo Montero aún no ha confirmado o desmentido esa información, Javier Ceriani sostuvo que el actor se encuentra “sumamente preocupado” por su situación.

Cabe destacar que, en su momento, Montero admitió haber tenido problemas con el consumo de alcohol. No obstante, contó que se había sometido a un tratamiento que le había ayudado a dejar la bebida en el pasado.

¿Qué ha dicho Pablo Montero sobre su adicción al alcohol?

En 2023, comentó que se había puesto “un chip” para controlar sus ganas de beber alcohol. En aquel entonces, afirmó que el tratamiento estaba funcionando de maravilla y se encontraba contento de superar sus problemas.

“La verdad es un tratamiento impresionantemente bueno. Te cambian muchas cosas y bueno yo creo que hay un momento en la vida de los seres humanos en el que andamos buscando la felicidad”, puntualizó.

También resaltó que, gracias a este procedimiento, ya no sentía deseos de tomar: “O sea si te gusta mucho comer o tomarte una cerveza, si te encanta la cerveza, o cosas de esas, tienes que dejarlo, y esto (el tratamiento) te ayuda mucho, es algo increíble... De que llegas a unos mariscos y es de que: ‘Ay, una cervecita’, pero no me ha pasado (tener el antojo)”, manifestó.

