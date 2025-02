LCDLF All-stars: Alicia Machado acusa a Lupillo Rivera y Niurka de “jugar sucio” tras pelea en el reality

La tensión en ‘La casa de los famosos All-stars’ es más que evidente. La casi pelea física entre Rey Grupero, Lupillo Rivera y Paulo Quevedo, así como la dinámica del cambio de cuartos, han dividido aún más a los habitantes.

Estas situaciones han dado mucho de qué hablar tanto en redes sociales como entre algunos exparticipantes del reality, quienes no han dudado en dar su contundente postura acerca de lo que se está viviendo en La casa.

Tal fue el caso de Alicia Machado, quien fue la ganadora de la primera temporada del reality. A través de redes sociales, la famosa arremetió contra varios participantes, incluyendo a Lupillo Rivera y Niurka Marcos.

Alicia Machado / FB: Alicia Machado

Te podría interesar: Alicia Machado arremete contra Aleska: “La Interpol no te manda a buscar nada más porque están confundidos”

¿Qué dijo Alicia Machado sobre Lupillo Rivera y Niurka Marcos?

La actriz sostuvo que Lupillo Rivera y Niurka Marcos están “jugando sucio” en el reality, ya que solo muestran una “buena cara” frente a sus compañeros cuando les conviene.

Según ella, principalmente la cubana entró con una actitud pacífica para intentar ganarse al resto de los habitantes, sin importar si dejaba de ser ella misma.

“Siento que está jugando un poquito sucio Lupillo. Siento que está jugando un poquito sucio Niurka. Ese personaje de Niurka rehabilitada ¡uf!, yo no me lo creo. La casa de los famosos se tiene que ganar con maldad y se tiene que ganar siendo buena gente. Yo no gané porque soy la madre Teresa de Calcuta” Alicia Machado

Checa: Alicia Machado no quiere a Niurka en ‘La casa de los famosos All-stars’ por esta razón

Alicia Machado arremete contra Nacho Cassano

De igual forma, declaró que Nacho Cassano la tiene “harta” con su soberbia frente a otros habitantes. La actriz sostuvo que el actor siempre trata de tener la razón en todo y minimizar a los demás.

“Me tiene harta, Nacho. Ese personaje de Nacho Lecter no lo soporto. No aporta nada a la casa. No da juego. Esa actitud de psicópata constante, que trate a los demás compañeros como idiota. Ese trío de personajes no”, expresó.

Por supuesto, los comentarios de la exreina de belleza causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos apoyaron su postura, la gran mayoría le pidió que “dejara de colgarse” del show para ser relevante.

¿Cómo quedaron los cuartos en ‘La casa de los famosos All-stars’ después de los cambios?

Tras ganar la ansiada ‘Moneda de oro’, Niurka Marcos escogió a Alfredo Adame para que la ayudara a decidir a qué habitantes cambiaba de cuarto. Luego de meditarlo, las celebridades optaron por poner a Nacho en cuarto ‘Agua’ y Paulo en ‘Fuego’.

De esta manera, las habitaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Cuarto Agua

Carlos ‘Caramelo’ Cruz

Niurka Marcos

Luca Onestini

Lupillo Rivera

Rey Grupero

Nacho Casano

Erubey de Anda

Cuarto Fuego

Carlos Chávez

Aleska Génesis

Diego Soldano

Julia Gama

Laura Bozzo

Paulo Quevedo



Cuarto Tierra

Uriel del Toro

Manelyk González

Alejandra Tijerina

Salvador Zerboni

Alfredo Adame

Dania Méndez

Paty Navidad

Mira: Niurka le responde a Alicia Machado por “excluirla” de ‘LCDLF All stars': “Intolerante a la mediocridad”