Alicia Machado no suelta a Selena Gomez, afirma que quiere darle clases “para que se haga más fuerte”, VIDEO

Pese a los ataques que recibió tras criticar a Selena Gomez por romper en llanto ante las deportaciones masivas de Estados Unidos, Alicia Machado continúa hablado sobre la joven y ahora asegura que solo intentaba ayudarla con sus duras palabras.

Recordemos que todo empezó cuando la venezolana, a través de Instagram, le escribió que, en lugar de llorar, “aprendiera español”, pues su personaje en ‘Emilia Pérez’ “aburre”, y, de paso, le dijo que se fuera al gimnasio.

Si bien fue muy señalada por sus palabras, Alicia se mantuvo en su postura. Durante una entrevista para ‘La mesa caliente’, sostuvo que la exestrella ‘Disney’ solo usó este tema tan delicado para seguirse “victimizando”, como, según ella, suele hacerlo al hablar de sus problemas de salud.

Comentario de Alicia Machado contra Selena Gómez / Redes sociales

Te podría interesar: Alicia Machado explota contra Selena Gomez por sus disculpas a México: “Ya póngase a estudiar”

¿Alicia Machado quiere ayudar a Selena Gomez?

Tras sus últimas declaraciones, la exMiss Universo subió un video a sus redes sociales para decir que su intención al criticar a Selena Gomez es ayudarla a ser “más fuerte”. Incluso, se ofreció a darle unas clases para aprender lo que “realmente es el bullying”.

Alicia Machado “Lo que me gustaría es darle unas clasesitas a Selena Gomez para que se haga un poco más fuerte, entre otras cosas. Me gustaría darle un poco de clases para que sepa lo que es el bullying, cómo se supera, porque yo soy la maestra del bullying, la maestra de las sobrevivientes del bullying soy yo”.

Según Machado, la protagonista de ‘Emilia Pérez’ debe dejar de llorar por cualquier cosa y comenzar a mostrar una actitud más resiliente ante las dificultades de la vida.

Alicia Machado ironiza con las enfermedades de Selena Gómez, entre ellas “la depresión”

Le aconseja dejar de llorar y sufrir por todo,y se declara maestra y sobreviviente de Bullying, proponiéndose para darle clases de cómo superar el hate cibernético. #LCDLF5 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/BLzLCx995I — 𝐋𝐀Ú-𝐍𝐈𝐂𝐀🪬 (@LauraLovek97) January 29, 2025

No te pierdas: Alicia Machado harta de Selena Gomez “víctima” y su ‘Tengo sangre latina y no sabes ni hablar el idioma’

Alicia Machado regaña a Selena Gomez por no saber español

Alicia Machado, quien participará en ‘La casa de los famosos All-stars’, continuó criticando la pronunciación en español de Selena en la cinta ‘Emilia Pérez’ y mencionó que su hija, quien al igual que la actriz tiene ascendencia latina, sabe hablar perfectamente inglés y español.

“Tengo una hija que sabe hablar inglés y español perfectamente, y los escribe y los lee. Tengo 30 años en Estados Unidos, pero me preocupé de que mi hija fuera a una escuela de inglés y español para que representara a las latinas en este país como Dios manda”, puntualizó.

Para finalizar, sostuvo que los malos comentarios por lo dicho contra Gomez no le afectan. Incluso, los incentivó, pues se dijo estar acostumbrada.

“Soporten. Sigan aguantando. No pasa nada, no hay ningún insulto que me puedan decir que me afecte. Soy Miss Peggy. Selena Gomez, please, don’t cry (Selena, por favor, no llores)”, concluyó.

Tal y como lo pidió, los ataques en su contra solo aumentaron tras sus palabras. Si bien algunos la apoyaron, la gran mayoría la tachó de “envidiosa” y le exigieron que dejará de hablar sobre Selena.

Selena Gomez / Redes sociales

¿Qué opina Alicia Machado sobre ‘Emilia Pérez’?

Desde su lanzamiento, ‘Emilia Pérez’ ha estado envuelta en controversia. Muchos internautas, incluyendo celebridades como Eugenio Derbez, han criticado la pronunciación en español de Selena Gomez.

De igual forma, los detractores se han mostrado inconformes con la forma en la que el proyecto representa ciertas problemáticas de México, por lo que se hizo un llamado al boicot y han pedido al público que no vayan a verla al cine.

Hace poco, Alicia Machado se unió a la lista de aquellos que odiaron la cinta y dijo que simplemente no le había gustado, pues le parecía una ofensa.

“El marketing de los gringos es: ‘Tengo sangre latina y no sabes ni hablar el idioma’. Le dan un personaje en una película que, perdónenme,— en mi opinión, esa película no me gustó— es una ofensa”, dijo recientemente.

Mira: Niurka le responde a Alicia Machado por “excluirla” de ‘LCDLF All stars': “Intolerante a la mediocridad”