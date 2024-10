Se filtra lista completa de los participantes de LCDLF All Stars; el reality se habría quedado sin conductor

Después del rotundo éxito que ha tenido el formato de ‘La casa de los famosos’ tanto en Telemundo como en Televisa desde hace unos años, la televisora de Miami decidió apostar por una temporada especial luego de sus cuatro temporadas, a la que llamará ‘All stars’.

Telemundo reunirá a algunos de sus participantes más polémicos de las cuatro temporadas en una sola casa y los fans están ansiosos por ver cómo estas personalidades tan explosivas y únicas pueden sobrevivir mientras son grabados 24/7.

Esta nueva entrega promete ser aún más polémica, y luego de que Manelyk confirmara que será parte del proyecto, se filtraron los nombres de los posibles participantes de esta controversial temporada.

Posibles participantes de La casa de los famosos All Stars

Mane, la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ ya fue confirmada para esta edición y, fiel a su estilo, adelantó que está dispuesta a ofrecer “rating puro” con su actitud explosiva. En sus declaraciones, Manelyk aseguró que entrará al reality en “modo villana”, por lo que se esperan muchas peleas con otras figuras famosas que seguramente no se quedarán indiferentes ante los ataques de la controversial reina de realities.

Pero no estará sola. En esta versión los controversiales Alfredo Adame y Laura Bozzo también han confirmado su asistencia.

Se especula que Niurka Marcos también entre a esta edición a pesar de que ventiló que no salió bien de Telemundo luego de su temporada en LCDLF donde fue eliminada y ‘mamá Niu’ no lo tomara muy bien y despotricara contra ellos exhibiendo sus contratos, tal y como lo hizo después Thalí García, también exparticipante. No obstante, Niurka ha dicho que le gustaría entrar a esta edición especial para no tener piedad de nadie, por lo que dejaría a un lado el tema antes mencionado.

Otra especulación es Paty Navidad, aunque la actriz dejó en “veremos” su participación confirmando que Telemundo le había ofrecido el proyecto, pero ella aún no sabe si volverá a hacerlo.

A través de redes sociales, se han filtrado los nombres de otros 15 posibles participantes que formarían parte de esta edición ‘All Star’. Entre ellos destacan celebridades que, en su momento, generaron gran controversia y que sin duda regresarán para dar mucho de qué hablar prometiendo ser un grupo ‘bomba’.

Algunos nombres son:

- Lupillo Rivera

- Nicole Chávez

- Salvador Zerboni

- Rodrigo Romeh

- Cristina Porta

- Daniella Navarro

- Thalí García

- Rey Grupero

- Mayeli Alonso

- Alfredo Adame

- La Materialista

- Dania Méndez

- Rafa Nieves

- Julia Gama

- Jorge Aravena

Al parecer Rodrigo Romeh desmintió su participación en una reciente transmisión en vivo en redes sociales y la producción del reality en su versión latina para Estados Unidos aún no ha confirmado oficialmente estos nombres, los rumores han causado gran revuelo en las redes sociales porque los fans están ansiosos por ver cómo estos exconcursantes se podrían enfrentar con sus explosivas personalidades en la casa más famosa de la televisión.

¿’La casa de los famosos’ se queda sin conductor?

A pesar del alboroto que ha generado la filtración de los nombres, no todo son buenas noticias pues se ha comenzado a especular que el reality podría estar pasando por algunas dificultades de producción, ya que se habla de que el programa se habría quedado sin conductor.

Aunque no hay información oficial al respecto, algunos medios han mencionado que la producción estaría buscando una solución a lo que está sucediendo.

Telemundo decidió retirar a Héctor Sandarti en la cuarta temporada como conductor y en su lugar entró Nacho Lozano. Sin embargo, el periodista será el nuevo titular del noticiero nocturno de Imagen Televisión, por lo que mencionan, los horarios no se empatarían para que pudiera cumplir también como conductor de LCDLF.

Hasta ahora no se sabe quién pudiera ser el compañero de Jimena Gállego, quien ha permanecido como conductora en todas las temporadas.

Tampoco es oficial la salida de Nacho Lozano, pero las especulaciones ya corren por todo internet.