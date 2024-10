Arath de la Torre habla del pleito entre Gala Montes y Briggitte Bozzo

¡Arath de la Torre por fin rompió el silencio! El conductor del programa ‘Hoy’ habló acerca del fuerte pleito entre Gala Montes y Briggitte Bozzo en redes sociales.

El drama aún continua. Ambas integrantes de ‘las Chicas superponedoras’ se han visto envueltas en una guerra de dimes y diretes en la red. Briggitte señaló de “malagradecida” a Gala debido al encontronazo que protagonizó con su stylist Lau, quien expuso que la actriz le entregó zapatos, ropa y accesorios en mal estado.

A raíz de este escándalo, han salido a la luz diversas versiones que no dejan bien paradas a las implicadas. Sin embargo, lo que más preocupó a usuarios fue que la amistad entre las exhabitantes de ‘La casa de los famosos México’ culminara.

¿Qué dijo Arath de la Torre sobre la pelea entre Gala Montes y Briggitte Bozzo?

Luego de que Gala mostró estar “decepcionada” de la actitud de Briggitte con diversos tweets en ‘X’.

Arath de la Torre, quien fungió como líder de ‘Mar’ y “mamá” de las tres integrantes del grupo, por fin se pronunció con respecto a esta controversia.

Pese a que ya pasaron varios días de este asunto, el conductor de ‘Hoy’ fue puesto al tanto por usuarios de la polémica entre sus “hijas” de LCDLFMX y él contestó de manera contundente.

En medio de un en vivo con sus seguidores, Arath reaccionó con humor al encontronazo entre ambas actrices.

“Qué onda con tus hijas (Gala y Briggitte). Andan del chongo”, leyó De la Torre en los comentarios del live. A lo que el comediante contestó:

“¿Ah, sí?, ¿andan del chongo? Ah, les voy a jalar las orejas”. Arath de la Torre

Sin más, Arath optó por cambiar de tema y seguir conviviendo en redes con sus fans. Al momento, ha sido el único integrante de ‘Mar’ que se ha pronunciado respecto a esta polémica situación.

Gala Montes y Briggitte Bozzo hablan de su pleito en redes

En medio de todo lo que se ha dicho en redes sociales sobre un desencuentro entre Briggi y Gala, ambas colegas dejaron claro que todo está bien en su relación.

Montes mencionó en una entrevista con la ‘Ke buena’ que la venezolana prometió nunca “abandonarla”. Aseguró que hay ‘Chicas superponedoras’ para rato.

“Ella (Briggitte) me dijo: ’Nunca te voy a abandonar’. Ella me lo dijo y van a haber ‘Chicas superponedoras’ para rato (...) Independiente a eso no está padre, pero si hubiera un conflicto, pues, yo sí se los haría saber y les diría: ‘Hasta aquí', pero la verdad es que hay tantos momentos bonitos, tantas cosas buenas para mí, que yo me quedo con lo positivo”, dijo Gala.

Por su parte, Brigitte dejó claro que no existe enemistad con Gala. Subrayó que no hay polémica entre ellas.

“Gala y yo estamos bien. No sé por qué todos los demás se tienen que meter, a sacar una polémica que no existe. Gala y yo estamos muy bien”. Briggitte Bozzo

