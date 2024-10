Exparticipante de La casa de los famosos presenta a su prometido ¡de 60 años!

Daniella Navarro está más enamorada que nunca y, como ella misma dice, "¡se casa en diciembre!” La actriz venezolana, conocida por su trabajo en telenovelas como ‘Marido en alquiler’, ‘Tierra de reyes’ y su polémica participación en ‘La casa de los famosos’, ha compartido con sus seguidores todos los detalles de su historia de amor con Jorge Campillo, un piloto colombiano de 60 años, quien se convirtió en su prometido después de quince años de conocerse y a quien tenía muy bien escondido pues mantuvo el misterio de su identidad cuando anunció su compromiso.

La historia de amor de Daniella Navarro y su prometido 18 años mayor

Todo comenzó en 2009, cuando Daniella, en ese entonces en una relación con el actor Gonzalo García Vivanco y vio por primera vez a Jorge Campillo en un restaurante de comida venezolana en Miami. Fue amor a primera vista: “Yo dije en broma: ‘¡Qué bello! Él va a ser mi esposo’. Incluso le dije a Gonzalo: ‘Si tú no vas a ser así cuando tengas esa edad, yo no me caso’”, recuerda con emoción la actriz en una entrevista para ‘People en español’. Lo que parecía una simple broma, se convirtió en realidad más de una década después.

Aunque en un principio Jorge no la veía más que como la amiga de su sobrina, años después, luego de diversas relaciones, incluyendo un matrimonio de diez años para Daniella y su noviazgo con el actor Nacho Casano a quien conoció en LCDLF, el destino les volvió a juntar. Fue en enero de este año, durante una reunión con amigas, que Daniella, al hacer una lista de deseos para su futuro, mencionó a su eterno “esposo” en tono de broma. La magia empezó cuando la sobrina de Jorge, sin pensarlo, le envió un mensaje a su tío sobre el amor secreto de Daniella por él. Tras un par de mensajes y risas, los dos se reencontraron en febrero, y desde entonces no se separaron más.

Daniella y Jorge, con 18 años de diferencia, viven su relación con madurez, aunque con mucha diversión también: “Tenemos un romance como adolescentes de quince años”, dice Daniella entre risas. Y es que, a pesar de la diferencia de edades, ambos disfrutan plenamente de su tiempo juntos, viajando y compartiendo su vida con sus familias. “Mi marido tiene 60 años, yo 42, y nos estamos conociendo a plenitud”.

La boda, que se celebrará el 14 de diciembre en Medellín, Colombia, será la cereza en el pastel en esta historia de amor. Daniella y Jorge se casarán primero en una ceremonia civil en Miami, y después harán una boda religiosa en Medellín, para honrar a la madre de Jorge, “Mi suegra cumple 90 años; ella es sumamente católica, igual que mi madre y mi suegra nos mandará a exorcizar porque decía que vivíamos en pecado. Para honrarla a ella y que Dios nos dé el placer de poderla tener y que vea que ya no vivimos en pecado (nos casaremos en Medellín)”, cuenta.

Sobre el anillo que causó gran sorpresa a sus seguidores pues Daniella no quería revelar la identidad de su galán, dijo que fue en septiembre, en un viaje a Portugal, cuando Jorge la sorprendió con un anillo de compromiso. A pesar de haber estado en relación durante varios meses, Daniella no se esperaba la propuesta: “No me lo esperaba; yo sé que hemos ido muy rápido. Me quedé callada un buen rato porque en mi cabeza estaba pensando que tantos años lo llamé esposo y ahora lo será”, dijo emocionada.

Daniella Navarro responde: Su prometido de 60 años no es su sug4r daddy

El apoyo de las familias de ambos ha sido crucial en este proceso. La hija de Jorge de 27 años les dijo que estaba feliz por ellos pues nunca había visto a su padre con una pareja desde su divorcio, así que recibió la noticia de su compromiso con lágrimas de emoción: “Papi, tienes el derecho a ser feliz”, le dijo. La madre de Daniella y su hija también apoyan el compromiso, aunque la actriz bromea que, si algo sale mal, su madre y su hija se quedarán con Jorge.

Más allá de los viajes y momentos especiales, Daniella y Jorge llevan una vida sencilla y llena de amor. Aunque Jorge sigue trabajando como piloto de jet privado, lo hace por pasión y tiene la flexibilidad de adaptar su agenda para estar con Daniella y su hija. “Es muy rico sentirte cuidada y apoyada. Es como le dije a su sobrina, es mi zona segura”, dice Daniella.

Sobre su carrera como actriz, Daniella dice que su relación con Jorge le ha dado una nueva perspectiva. “Amo la televisión, pero muchas veces hacía proyectos por necesidad”, confiesa. Ahora, con Jorge a su lado, ha aprendido a decir ‘no’ a proyectos que no la llenan. “Ya elijo mis proyectos. Sigo haciendo mis cosas porque me encanta, pero ya no digo a todo sí, sí, sí", indicó.

Daniella Navarro tenía una relación con Nacho Casano / Luis Marín

Aunque también descartó que Jorge sea su “sug4r daddy”, hombres a los que se les nombra así por tener una relación con mujeres menores que ellos y llenarlas de dinero y lujos a cambio de su compañía.

“Sé que mucha gente lo va a tomar como mi sug4r, y yo le digo: ‘Tú eres mi sugar, dame platica (dinero)’ (risas). Pero no es así. Primero, no es mi sugar, es un hombre que amo, que adoro. Como buen hombre, es un buen hombre proveedor del hogar. Nunca existió un hombre proveedor en mi vida. Él me ha enseñado a dejarme (querer y recibir) que es parte de una relación”, explicó.

Así que no dejará su carrera a pesar de que su nueva pareja sea un hombre proveedor: “Algo que voy a hacer como me dijo él, además de disfrutar mi relación, es (trabajar) más por placer que por necesidad. Ya elijo mis proyectos. Sigo haciendo mis cosas porque me encanta, pero ya no digo a todo sí, sí, sí. Eso es una de las cosas maravillosas, pero no es mi sugar, no me tira una mensualidad de $20,000 dólares, no señores, no tengo un sugar. Aunque debería de escuchar consejos de mis seguidores (risas)”, finalizó.